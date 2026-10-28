Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)

·68·Спорт
Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)

Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаровнинг америкалик гроссмейстер Ҳикару Накамурага партияда эътибордан четда қолган ғалабали юришни кўрсатиб бераётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Видеода партия дуранг билан якунланганидан сўнг Синдаров Накамурага яқинлашиб, у фойдаланиши мумкин бўлган юришни кўрсатади. Буни кўрган Накамура ҳайратланиб, бошини ушлайди. У ушбу имкониятни аввалроқ пайқамаганини англагандек муносабат билдиради.

Мазкур лавҳа шахмат мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Синдаровнинг вазиятни чуқур таҳлил қилиш маҳоратини эътироф этиб, унга қўллаб-қувватловчи изоҳлар қолдирмоқда.

Видео шахматда энг кучли гроссмейстерлар ҳам баъзан муҳим имкониятларни ўтказиб юбориши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Жавоҳир СиндаровҲикару НакамураШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади26 октябр 16:26Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади25 октябр 14:19Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этдиШахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди28 июл 09:54Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...9 сентябр 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди