1 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?

·40·Ўзбекистон
1 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан мобил реклама қоидалари, божхона йиғимлари, пенсия тайинлаш тартиби ва бизнес учун энергия тўловлари бўйича янги тартиблар жорий этилади.
  • Хусусан, реклама хабарларини соат 18:00 дан 09:00 гача юбориш тақиқланади ҳамда халқаро курерлик жўнатмаларини расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камайтирилади.

Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан бир нечта янги тартиб жорий этилади. Мобил телефонларга реклама қўнғироқлари ва хабарларини юбориш вақти чекланади, халқаро курьерлик жўнатмаларини расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаяди. Айрим ишсиз фуқаролар учун пенсия тайинлаш жараёни ҳам енгиллашади. Бундан ташқари, тадбиркорларнинг электр энергияси ва табиий газ учун олдиндан тўлови, суюлтирилган газ савдоси ва ички ишлар органлари хизматларига оид қоидалар ўзгаради, деб хабар беради UZ24 сайти.

Реклама қўнғироқлари белгиланган вақтда чекланади

Янги қоидага кўра, мобил алоқа тармоқлари орқали реклама қўнғироқлари ва хабарларини кечки соат 18:00 дан эрталаб 09:00 гача тарқатиш мумкин бўлмайди.

Абонент реклама қўнғироқлари ёки хабарларини олмасликни истаса, оператордан уларни тўлиқ ёки қисман блоклашни талаб қилиши мумкин. Операторлар бундай талабни бажариши шарт.

SMS-реклама юборишда ҳам абонентнинг розилиги талаб этилади. Товарлар ва хизматлар ҳақидаги реклама хабарларини фақат ёзма ёки электрон шаклда розилик олинганидан кейин юбориш мумкин бўлади.

Хориждан келадиган посилкалар учун йиғим пасайтирилади

Халқаро курьерлик жўнатмаларини божхонадан расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камайтирилади. Бу ўзгариш хориждан буюртма берилган товарларни олиш билан боғлиқ барча харажатлар шунча миқдорда пасаяди, дегани эмас. Имтиёз фақат божхона расмийлаштируви учун белгиланган йиғимга тааллуқли.

Пенсияни муддатидан олдин олиш тартиби соддалашади

Иш ўринлари қисқариши ёки корхона тугатилиши оқибатида ишсиз деб топилган айрим фуқароларга ёшга доир пенсия белгиланган пенсия ёшидан икки йил олдин автоматик, яъни проактив тарзда тайинланади.

Оғир ёки зарарли меҳнат шароитида ишлаганлар ва муддатидан олдин пенсия олиш ҳуқуқига эга бошқа шахслар эса Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилишлари мумкин.

Бизнес учун энергия тўловлари тартиби белгиланади

Электр энергияси ва табиий газ ҳисобини юритувчи автоматлаштирилган тизимларга уланган тадбиркорлар учун ойлик истеъмолнинг олдиндан тўлови 15 фоиз этиб белгиланади. Мазкур талаб шу тизимларга уланган корхона ва тадбиркорларга нисбатан қўлланади.

Суюлтирилган газ биржа механизмига ўтади

«LPG-Trade» аҳоли учун суюлтирилган газни харид қилиш ва етказиб беришни биржа механизми асосида ташкил этади. Ижтимоий соҳа муассасаларига етказиладиган ёқилғи нархи ҳам бозор тамойилларига асосланган биржа нархлари бўйича шаклланади.

Ички ишлар патруллари турар жойларга ҳам чақирилади

«112» тизими орқали келиб тушган хабарлар асосида ички ишлар органларининг патруль-пост ва қўриқлаш хизмати ўз патруль ҳудудидаги турар жой биноларида содир бўлган ҳодисалар жойига ҳам бориши керак бўлади. Бу хизматнинг вазифалари жамоат жойларидан ташқари турар жойлардаги воқеаларни ҳам қамраб олади.

Оммавий тадбирларда жамоат тартибини бузган фуқароларнинг кейинги тадбирларга кириши ҳам чекланиши мумкин.

Архив ҳужжатлари ҳақидаги маълумотлар электрон тақдим этилади

Ташкилотлар ва нодавлат архивлар ўзларида сақланаётган архив ҳужжатлари ҳақидаги маълумотларни давлат архивларига архив ахборот тизими орқали электрон шаклда юбориши шарт бўлади.

Ушбу ўзгаришлар 1 ноябрдан кучга киради. Айниқса, реклама хабарларини олишни чекламоқчи бўлган абонентлар, хориждан посилка буюртма қилувчилар, пенсия тайинланиши кутилаётган фуқаролар ва тадбиркорлар учун янги талабларни билиб қўйиш муҳим.

Мобил АлоқаХалқаро ПосилкаПенсия ТайинлашТадбиркорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Ўзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқда14 октябр 08:081 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди10 сентябр 14:19Андижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқдаАндижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқдаБугун 11:05Pegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилдиPegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилдиБугун 10:41Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинБугун 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)