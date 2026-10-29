1 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан мобил реклама қоидалари, божхона йиғимлари, пенсия тайинлаш тартиби ва бизнес учун энергия тўловлари бўйича янги тартиблар жорий этилади.
- Хусусан, реклама хабарларини соат 18:00 дан 09:00 гача юбориш тақиқланади ҳамда халқаро курерлик жўнатмаларини расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камайтирилади.
Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан бир нечта янги тартиб жорий этилади. Мобил телефонларга реклама қўнғироқлари ва хабарларини юбориш вақти чекланади, халқаро курьерлик жўнатмаларини расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаяди. Айрим ишсиз фуқаролар учун пенсия тайинлаш жараёни ҳам енгиллашади. Бундан ташқари, тадбиркорларнинг электр энергияси ва табиий газ учун олдиндан тўлови, суюлтирилган газ савдоси ва ички ишлар органлари хизматларига оид қоидалар ўзгаради, деб хабар беради UZ24 сайти.
Реклама қўнғироқлари белгиланган вақтда чекланади
Янги қоидага кўра, мобил алоқа тармоқлари орқали реклама қўнғироқлари ва хабарларини кечки соат 18:00 дан эрталаб 09:00 гача тарқатиш мумкин бўлмайди.
Абонент реклама қўнғироқлари ёки хабарларини олмасликни истаса, оператордан уларни тўлиқ ёки қисман блоклашни талаб қилиши мумкин. Операторлар бундай талабни бажариши шарт.
SMS-реклама юборишда ҳам абонентнинг розилиги талаб этилади. Товарлар ва хизматлар ҳақидаги реклама хабарларини фақат ёзма ёки электрон шаклда розилик олинганидан кейин юбориш мумкин бўлади.
Хориждан келадиган посилкалар учун йиғим пасайтирилади
Халқаро курьерлик жўнатмаларини божхонадан расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камайтирилади. Бу ўзгариш хориждан буюртма берилган товарларни олиш билан боғлиқ барча харажатлар шунча миқдорда пасаяди, дегани эмас. Имтиёз фақат божхона расмийлаштируви учун белгиланган йиғимга тааллуқли.
Пенсияни муддатидан олдин олиш тартиби соддалашади
Иш ўринлари қисқариши ёки корхона тугатилиши оқибатида ишсиз деб топилган айрим фуқароларга ёшга доир пенсия белгиланган пенсия ёшидан икки йил олдин автоматик, яъни проактив тарзда тайинланади.
Оғир ёки зарарли меҳнат шароитида ишлаганлар ва муддатидан олдин пенсия олиш ҳуқуқига эга бошқа шахслар эса Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилишлари мумкин.
Бизнес учун энергия тўловлари тартиби белгиланади
Электр энергияси ва табиий газ ҳисобини юритувчи автоматлаштирилган тизимларга уланган тадбиркорлар учун ойлик истеъмолнинг олдиндан тўлови 15 фоиз этиб белгиланади. Мазкур талаб шу тизимларга уланган корхона ва тадбиркорларга нисбатан қўлланади.
Суюлтирилган газ биржа механизмига ўтади
«LPG-Trade» аҳоли учун суюлтирилган газни харид қилиш ва етказиб беришни биржа механизми асосида ташкил этади. Ижтимоий соҳа муассасаларига етказиладиган ёқилғи нархи ҳам бозор тамойилларига асосланган биржа нархлари бўйича шаклланади.
Ички ишлар патруллари турар жойларга ҳам чақирилади
«112» тизими орқали келиб тушган хабарлар асосида ички ишлар органларининг патруль-пост ва қўриқлаш хизмати ўз патруль ҳудудидаги турар жой биноларида содир бўлган ҳодисалар жойига ҳам бориши керак бўлади. Бу хизматнинг вазифалари жамоат жойларидан ташқари турар жойлардаги воқеаларни ҳам қамраб олади.
Оммавий тадбирларда жамоат тартибини бузган фуқароларнинг кейинги тадбирларга кириши ҳам чекланиши мумкин.
Архив ҳужжатлари ҳақидаги маълумотлар электрон тақдим этилади
Ташкилотлар ва нодавлат архивлар ўзларида сақланаётган архив ҳужжатлари ҳақидаги маълумотларни давлат архивларига архив ахборот тизими орқали электрон шаклда юбориши шарт бўлади.
Ушбу ўзгаришлар 1 ноябрдан кучга киради. Айниқса, реклама хабарларини олишни чекламоқчи бўлган абонентлар, хориждан посилка буюртма қилувчилар, пенсия тайинланиши кутилаётган фуқаролар ва тадбиркорлар учун янги талабларни билиб қўйиш муҳим.
Изоҳлар 0
…