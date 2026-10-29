Нохуш ҳолатга учраган вьетнамлик сайёҳни ўзбек халқининг меҳри қандай ҳайратга солди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ветнамдан Англиянинг «Олд Траффорд» стадионига велосипедда йўл олган сайёҳ Ўзбекистонга кириб келганида маҳаллий фуқаро томонидан юзага келтирилган нохуш вазиятга дуч келди.
- Туризм қўмитаси ва ички ишлар органлари мазкур ҳолат юзасидан тезкор чоралар кўриб, хорижлик меҳмоннинг хавфсизлигини таъминлашни ўз назоратига олди.
- Ўзбекистон халқининг самимий меҳмондўстлиги ва кўрсатилган ёрдам туфайли сайёҳ мамлакат ҳақидаги ижобий таассуротларини сақлаб қолди.
Куни кеча ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон ҳудудига кириб келганига атиги 15 километр бўлганида нохуш воқеага дуч келган вьетнамлик велойўловчининг видеоси кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлган эди. Нотаниш маст эркак унинг йўлини тўсиб, ноқулай вазият юзага келтирган лаҳзалар интернет фойдаланувчиларини хавотир ва ғазабга солганди.
Бироқ Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитаси тезкорлик билан хорижлик меҳмон билан боғланиб, унга барча зарур амалий ёрдамни кўрсатди. Энг муҳими, мазкур кичик кўнгилсизлик сайёҳнинг мамлакат ҳақидаги умумий таассуротига асло соя сололмади: «Мен Ўзбекистонни ҳали ҳам жуда яхши кўраман», дея таъкидлади у ўз мурожаатида.
«Олд Траффорд» сари улкан саёҳат: Ўзбекистон йўлларидаги илиқ қарши олишлар
Велосипедда Вьетнамдан Англиянинг «Олд Траффорд» стадионигача етиб боришни мақсад қилган саёҳатчи Ўзбекистон йўлларида кутилганидан ҳам ортиқ меҳр ва ҳурматга дуч келди:
Халқ меҳри ва самимият: Ижтимоий тармоқларга жойланган янги кадрларда маҳаллий аҳоли сайёҳни очиқ чеҳра, қўл бериб самимий кўришиш ва чин дилдан «Ассалому алайкум» деб қарши олаётгани акс этган;
Чой ва суҳбат таклифлари: Йўл бўйидаги юртдошларимиз унинг тўхташини сўраб, чой ва егулик таклиф қилмоқда, сафарига оқ йўл тиламоқда;
Сайёҳ билан эсдалик суратлар: Маҳаллий ёшлар ва кексалар у билан самимий селфи тушиб, турли тилларда мулоқот қилишга интилмоқда;
Юксак баҳо: Меҳмон ўзининг «Road to Old Trafford» саҳифасида «Ўзбек халқининг меҳрибонлиги ва меҳмондўстлиги» (The kindness and hospitality of Uzbekistan) дея алоҳида ёзиб, миннатдорчилик билдирди.
Расмий идораларнинг тезкор муносабати
Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти ва сайёҳлар хавфсизлиги давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда:
Туризм қўмитаси ёрдами: Масъул ходимлар хорижлик сайёҳнинг кейинги ҳаракат йўналиши, хавфсизлиги ва эҳтиёжларини ўз назоратига олиб, унга доимий кўмак кўрсатишга тайёр эканликларини билдирди;
Ички ишлар органлари назорати: Бу каби ҳолатлар сайёҳлик нуфузига путур етказмаслиги учун хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.
Битта нохуш воқеа бутун бошли халқнинг асрий қадриятларини акс эттирмаслигини яхши тушунган сайёҳ Тошкент ва кейинги манзиллар сари ўз сафарини кўтаринки кайфиятда давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…