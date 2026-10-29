Нохуш ҳолатга учраган вьетнамлик сайёҳни ўзбек халқининг меҳри қандай ҳайратга солди?

·63·Жамият
Нохуш ҳолатга учраган вьетнамлик сайёҳни ўзбек халқининг меҳри қандай ҳайратга солди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ветнамдан Англиянинг «Олд Траффорд» стадионига велосипедда йўл олган сайёҳ Ўзбекистонга кириб келганида маҳаллий фуқаро томонидан юзага келтирилган нохуш вазиятга дуч келди.
  • Туризм қўмитаси ва ички ишлар органлари мазкур ҳолат юзасидан тезкор чоралар кўриб, хорижлик меҳмоннинг хавфсизлигини таъминлашни ўз назоратига олди.
  • Ўзбекистон халқининг самимий меҳмондўстлиги ва кўрсатилган ёрдам туфайли сайёҳ мамлакат ҳақидаги ижобий таассуротларини сақлаб қолди.

Куни кеча ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон ҳудудига кириб келганига атиги 15 километр бўлганида нохуш воқеага дуч келган вьетнамлик велойўловчининг видеоси кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлган эди. Нотаниш маст эркак унинг йўлини тўсиб, ноқулай вазият юзага келтирган лаҳзалар интернет фойдаланувчиларини хавотир ва ғазабга солганди.

Бироқ Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитаси тезкорлик билан хорижлик меҳмон билан боғланиб, унга барча зарур амалий ёрдамни кўрсатди. Энг муҳими, мазкур кичик кўнгилсизлик сайёҳнинг мамлакат ҳақидаги умумий таассуротига асло соя сололмади: «Мен Ўзбекистонни ҳали ҳам жуда яхши кўраман», дея таъкидлади у ўз мурожаатида.

«Олд Траффорд» сари улкан саёҳат: Ўзбекистон йўлларидаги илиқ қарши олишлар

Велосипедда Вьетнамдан Англиянинг «Олд Траффорд» стадионигача етиб боришни мақсад қилган саёҳатчи Ўзбекистон йўлларида кутилганидан ҳам ортиқ меҳр ва ҳурматга дуч келди:

  • Халқ меҳри ва самимият: Ижтимоий тармоқларга жойланган янги кадрларда маҳаллий аҳоли сайёҳни очиқ чеҳра, қўл бериб самимий кўришиш ва чин дилдан «Ассалому алайкум» деб қарши олаётгани акс этган;

  • Чой ва суҳбат таклифлари: Йўл бўйидаги юртдошларимиз унинг тўхташини сўраб, чой ва егулик таклиф қилмоқда, сафарига оқ йўл тиламоқда;

  • Сайёҳ билан эсдалик суратлар: Маҳаллий ёшлар ва кексалар у билан самимий селфи тушиб, турли тилларда мулоқот қилишга интилмоқда;

  • Юксак баҳо: Меҳмон ўзининг «Road to Old Trafford» саҳифасида «Ўзбек халқининг меҳрибонлиги ва меҳмондўстлиги» (The kindness and hospitality of Uzbekistan) дея алоҳида ёзиб, миннатдорчилик билдирди.

Расмий идораларнинг тезкор муносабати

Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти ва сайёҳлар хавфсизлиги давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда:

  • Туризм қўмитаси ёрдами: Масъул ходимлар хорижлик сайёҳнинг кейинги ҳаракат йўналиши, хавфсизлиги ва эҳтиёжларини ўз назоратига олиб, унга доимий кўмак кўрсатишга тайёр эканликларини билдирди;

  • Ички ишлар органлари назорати: Бу каби ҳолатлар сайёҳлик нуфузига путур етказмаслиги учун хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда.

Битта нохуш воқеа бутун бошли халқнинг асрий қадриятларини акс эттирмаслигини яхши тушунган сайёҳ Тошкент ва кейинги манзиллар сари ўз сафарини кўтаринки кайфиятда давом эттирмоқда.

Туризм қўмитасиRoad to Old TraffordЎзбекистон туризмисайёҳлар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Кеча 16:04Россияликлар Янги йилни кутиб олиш учун Тошкентга шошилмоқдаРоссияликлар Янги йилни кутиб олиш учун Тошкентга шошилмоқдаКеча 17:56Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб берадиХорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради10 октябр 21:32Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтарилади10 июл 11:38Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилди2 июл 20:29Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)27 октябр 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди