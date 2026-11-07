Конгрессга қарши мутлақ қурол: АҚШ президенти вето ҳуқуқидан қандай фойдаланади?

·54·Дунё
Конгрессга қарши мутлақ қурол: АҚШ президенти вето ҳуқуқидан қандай фойдаланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг сайланган президенти Доналд Трамп демократлар унинг ташаббусларига қаршилик кўрсатган тақдирда, президентлик вето ҳуқуқидан фаол фойдаланишини маълум қилди.
  • Бу баёнот Оқ уй ва Конгресс ўртасида жиддий сиёсий қарама-қаршилик даври бошланаётганини англатади.
  • Президент ветосини бекор қилиш учун Конгресснинг ҳар иккала палатасида 2/3 миқдорида овоз талаб қилинади, бу эса ҳозирги сиёсий шароитда деярли имконсиз вазифадир.

АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп Оқ уй ва Конгресс ўртасидаги келгуси сиёсий муносабатлар борасида кескин баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, агар АҚШ Конгрессидаги демократлар янги маъмурият томонидан илгари суриладиган қонун лойиҳалари ва ташаббусларни қўллаб-қувватламаса ёки тўсиқлар қўйса, у президентлик вето ҳуқуқидан кенг ва фаол фойдаланади.

Ушбу кескин сигнал Вашингтонда ижро этувчи ҳамда қонун чиқарувчи ҳокимият шохлари ўртасида жиддий сиёсий қарама-қаршилик ва босимлар даври бошланаётганини англатмоқда.

Трампнинг позицияси: Қатъий огоҳлантириш ва чекланмаган босим

Янги сайланган президентнинг баёноти бир нечта стратегик мақсадларни ўзида жамлаган:

  • Президент ваколатларини тўлиқ ишга солиш: Трамп ўз сайловолди дастури ва стратегик режаларини амалга ошириш йўлида мухолифат (демократлар) томонидан бўладиган ҳар қандай қаршиликни синдириш учун Конституцияда берилган барча имкониятлардан фойдаланишини очиқ билдирди;

  • Демократларга тўғридан-тўғри ультиматум: Баёнот қонун чиқарувчи органдаги демократлар учун жиддий сигнал бўлиб, маъмуриятнинг муҳим ислоҳотлари ва сиёсий қарорларига сунъий тўсиқ қўйиш уринишлари қарши жавобсиз қолмаслигини кўрсатади.

Президент ветоси: Қанчалик кучли қурол?

АҚШ давлатчилик тизимида президентнинг вето ҳуқуқи қонун чиқарувчи ҳокимиятга қарши энг кучли таъсир воситаси саналади:

  • Конституцион куч: АҚШ Конституциясига мувофиқ, давлат раҳбари Конгресс томонидан қабул қилинган ҳар қандай қонун лойиҳасини қайтариш ва уни кучга киришини тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга;

  • 2/3 кўпчилик муаммоси: Президент ветосини синдириш (енгиб ўтиш) учун Конгресснинг ҳар иккала палатасида — Вакиллар палатаси ҳамда Сенатда камида учдан икки қисм (2/3) овоз талаб қилинади. Ҳозирги кучлар нисбати ва сиёсий қутблашув шароитида эса бундай миқдордаги овозни йўналтириш деярли имконсиз вазифадир.

Вашингтондаги таҳлилчиларнинг фикрича, Трампнинг бундай агрессив ва очиқ огоҳлантириши яқин келажакда федерал қонунчилик, бюджет муҳокамалари ҳамда муҳим сиёсий ташаббуслар бўйича икки томонлама муросасиз кураш кечишидан дарак бермоқда.

Дональд ТрампАҚШ КонгрессиПрезидент ветосиВашингтон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси29 июл 11:39АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиАҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонланди5 июл 17:11АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчи8 июн 19:13Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамлади13 июн 22:20Зеленский Дональд Трамп ва АҚШ Конгрессидан зудлик билан ёрдам сўрадиЗеленский Дональд Трамп ва АҚШ Конгрессидан зудлик билан ёрдам сўради27 май 22:04“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди4 июн 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди