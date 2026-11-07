Уйларни тозалайди ва заводда ишлайди: Xiaomi'нинг гуманоид роботи нималарга қодир?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Вужен шаҳрида ўтказилган Бутунжаҳон интернет конференсиясида Xiaomi-Роботикс-1 сунъий интеллект базасида ишловчи янги гуманоид роботини тақдим этди.
- Ушбу робот Xiaomi Ёут Апартменц мажмуасида 30 дақиқа ичида 50 дан ортиқ уй юмушларини мустақил бажарган ҳолда ўз самарадорлигини исботлади.
- Шунингдек, мазкур технология автомобил йиғиш заводида 8 соатлик тўлиқ сменани хатоларни ўзи тузатган ҳолда муваффақиятли якунлади.
Хитойнинг Вужэн шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли Бутунжаҳон интернет конференциясида Xiaomi компанияси робототехника ва сунъий интеллект соҳасидаги энг сўнгги инқилобий ютуқларини оммага намойиш этди. Тадбир доирасида уй шароитида мустақил ҳаракатланиш ва мураккаб вазифаларни ҳал этишга ихтисослашган Xiaomi-Robotics-1 сунъий интеллект модель базаси тақдим қилинди.
Ушбу тизим билан жиҳозланган одамсимон робот компания ходимлари учун мўлжалланган Xiaomi Youth Apartments турар жой мажмуасида реал шароитда синовдан ўтказилиб, ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди.
3 та хона, 50 дан ортиқ вазифа: Уйдаги синов қандай кечди?
Сунъий интеллект асосида ҳаракатланувчи робот инсон ёрдамисиз мураккаб уй юмушларини тўлиқ мустақил бажаришини исботлади:
Узлуксиз вазифалар занжири: Робот 30 дақиқадан ортиқ вақт ичида кетма-кет 50 дан зиёд топшириқлар занжирини ҳеч бир хатосиз якунлади;
Тўлиқ автоном ҳаракат: Қурилма инсон аралашувисиз 3 та хона бўйлаб бемалол ҳаракатланиб, барча жараёнларни мустақил режалаштирди;
Маиший мураккабликларни ечиш: Робот диван ва иш столларини тартибга келтириш, чиқиндиларни саралаб тозалаш, турли майда буюмларни ажратиб ўз жойига жойлаштириш ҳамда хонадонни умумий инспекциядан ўтказиш каби нозик вазифаларни муваффақиятли уддалади.
Саноатдаги инқилоб: Автозаводдаги 8 соатлик тўлиқ смена
Xiaomi мазкур интеллектуал платформанинг нафақат хонадонларда, балки оғир саноатда ҳам беқиёс самара беришини амалда кўрсатиб берди:
Хатоларни ўзи тузатадиган робот: Компаниянинг гуманоид роботи автомобиль йиғиш заводида тўлиқ 8 соатлик иш сменасини ҳеч бир узилишсиз ва юзага келган кичик хатоларни ўзи мустақил тўғрилаган ҳолда муваффақиятли якунлади;
Ягона универсал «мия»: Xiaomi асосчиси ва раҳбари Лей Жуннинг таъкидлашича, уйдаги маиший юмушларни бажарган роботда ҳам, автомобиль конвейерида меҳнат қилган гуманоидда ҳам орқа фонда айнан бир хил универсал Xiaomi-Robotics-1 сунъий интеллект модель базаси фаолият юритмоқда.
Изоҳлар 0
…