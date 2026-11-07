Уйларни тозалайди ва заводда ишлайди: Xiaomi'нинг гуманоид роботи нималарга қодир?

·46·Техно
Уйларни тозалайди ва заводда ишлайди: Xiaomi'нинг гуманоид роботи нималарга қодир?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Вужен шаҳрида ўтказилган Бутунжаҳон интернет конференсиясида Xiaomi-Роботикс-1 сунъий интеллект базасида ишловчи янги гуманоид роботини тақдим этди.
  • Ушбу робот Xiaomi Ёут Апартменц мажмуасида 30 дақиқа ичида 50 дан ортиқ уй юмушларини мустақил бажарган ҳолда ўз самарадорлигини исботлади.
  • Шунингдек, мазкур технология автомобил йиғиш заводида 8 соатлик тўлиқ сменани хатоларни ўзи тузатган ҳолда муваффақиятли якунлади.

Хитойнинг Вужэн шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли Бутунжаҳон интернет конференциясида Xiaomi компанияси робототехника ва сунъий интеллект соҳасидаги энг сўнгги инқилобий ютуқларини оммага намойиш этди. Тадбир доирасида уй шароитида мустақил ҳаракатланиш ва мураккаб вазифаларни ҳал этишга ихтисослашган Xiaomi-Robotics-1 сунъий интеллект модель базаси тақдим қилинди.

Ушбу тизим билан жиҳозланган одамсимон робот компания ходимлари учун мўлжалланган Xiaomi Youth Apartments турар жой мажмуасида реал шароитда синовдан ўтказилиб, ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди.

3 та хона, 50 дан ортиқ вазифа: Уйдаги синов қандай кечди?

Сунъий интеллект асосида ҳаракатланувчи робот инсон ёрдамисиз мураккаб уй юмушларини тўлиқ мустақил бажаришини исботлади:

  • Узлуксиз вазифалар занжири: Робот 30 дақиқадан ортиқ вақт ичида кетма-кет 50 дан зиёд топшириқлар занжирини ҳеч бир хатосиз якунлади;

  • Тўлиқ автоном ҳаракат: Қурилма инсон аралашувисиз 3 та хона бўйлаб бемалол ҳаракатланиб, барча жараёнларни мустақил режалаштирди;

  • Маиший мураккабликларни ечиш: Робот диван ва иш столларини тартибга келтириш, чиқиндиларни саралаб тозалаш, турли майда буюмларни ажратиб ўз жойига жойлаштириш ҳамда хонадонни умумий инспекциядан ўтказиш каби нозик вазифаларни муваффақиятли уддалади.

Саноатдаги инқилоб: Автозаводдаги 8 соатлик тўлиқ смена

Xiaomi мазкур интеллектуал платформанинг нафақат хонадонларда, балки оғир саноатда ҳам беқиёс самара беришини амалда кўрсатиб берди:

  • Хатоларни ўзи тузатадиган робот: Компаниянинг гуманоид роботи автомобиль йиғиш заводида тўлиқ 8 соатлик иш сменасини ҳеч бир узилишсиз ва юзага келган кичик хатоларни ўзи мустақил тўғрилаган ҳолда муваффақиятли якунлади;

  • Ягона универсал «мия»: Xiaomi асосчиси ва раҳбари Лей Жуннинг таъкидлашича, уйдаги маиший юмушларни бажарган роботда ҳам, автомобиль конвейерида меҳнат қилган гуманоидда ҳам орқа фонда айнан бир хил универсал Xiaomi-Robotics-1 сунъий интеллект модель базаси фаолият юритмоқда.

XiaomiXiaomi-Robotics-1Лей ЖунБутунжаҳон интернет конференцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқардиXiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқарди25 сентябр 13:57Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашди11 июл 03:25Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажарди11 июл 18:40Xiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширдиXiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширди8 июн 12:55Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади25 сентябр 00:55Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайди20 июл 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари