Меҳр бериш учун пул керак эмас: Малика Тавфиқнинг минглаб қалбларни йиғлатган даъвати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоира Малика Тавфиқнинг «Борида қадрланг қадрдонларни» номли шеърий хитоби ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб ўқувчиларнинг эътиборини қозонди.
- Асарда инсон умрининг омонатлиги, кибрнинг бефойдалиги ҳамда меҳр-оқибат кўрсатиш учун моддий бойлик шарт эмаслиги таъсирчан ифодаланган.
- Мазкур сатрларни ўқиган кўплаб инсонлар яқинларининг қадрига етиш ва улар билан боғланиш муҳимлигини англаб етган.
Шоира Малика Тавфиқ қаламига мансуб «Борида қадрланг қадрдонларни» сарлавҳали шеърий хитоб ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб ўқувчиларнинг юрагини титратди.
Инсон умрининг омонатлиги, меҳр-оқибатнинг текин экани ва кибрнинг бефойдалигини очиб берувчи ушбу самимий мисралар кундалик югур-югурлар билан яқинларини унутаёзган инсонларга кучли маънавий эслатма бўлди.
«Кира тиламайди тилингиз ахир»: Меҳрнинг арзон, лекин энг ноёб баҳоси
Шоира ўз шеърида инсонларни бир-бирига яхши сўз айтишга, борлигида қадрига етишга чорлайди:
Бир оғиз илиқ сўз кучи: «Яхшиям борсиз» деган оддий бир жумла кимнингдир ҳаётига мазмун бағишлаши, меҳр бериш учун эса ҳеч қандай моддий бойлик ёки оғир меҳнат талаб этилмаслиги таъсирчан ифодаланади;
Бировга елка тутиш фазилати: Кимнингдир юзида табассум бўлиш, йиғлаётган инсонга далда бериш ва қўлларидан тутиш орқали ҳаётнинг асл гўзаллигини намоён қилиш мумкинлиги уқтирилади;
Кечикиш фожиаси: Муаллиф бугун ёнингизда соғ-омон юрган қадрдон инсон эртага кутилмаганда орамиздан кетиб қолиши мумкинлигини очиқ ва аччиқ ҳақиқат билан юзимизга солади.
Тупроқ ва кибр: Ҳамма учун муқаррар бўлган манзил
Шеърнинг кульминация нуқтасида инсоннинг заифлиги ва кибрнинг нақадар пучлиги очиб берилган:
«Бир куни бир тараф бўлар йўлимиз»: Бугун оёғи ерда, қўли осмонда юрган инсон эртага шу қора тупроққа бош қўйиши муқаррар экани шоирона акс эттирилган;
Устунлар ҳам қулайди: Тарихда ўзини енгилмас деб билган не-не зўрлар тупроққа қоришгани, шу сабабли инсон зотига кибр ва манманлик эмас, камтарлик ҳамда яхшиликгина ҳамроҳ бўлиши кераклиги таъкидланади.
Ижтимоий тармоқлардаги акс-садо: Нима учун бу шеър шунчалик оммалашди?
Малика Тавфиқнинг мазкур сатрлари фойдаланувчилар орасида тезлик билан вирус даражасида тарқалиб, юзлаб изоҳлар ва мулоҳазаларга сабаб бўлди:
Ҳаётий ҳақиқат: Ўқувчилар шеърдаги ҳар бир сўз баландпарвоз шиорлардан йироқ, айнан бугунги кун одамлари унутаёзган оддий инсоний туйғуларни уйғотганини қайд этмоқда;
Қўнғироқ қилишга туртки: Кўплаб китобхонлар ушбу шеърни ўқигач, ота-оналари, яқин дўстлари ва узоқлашган қадрдонларига қўнғироқ қилиб, уларнинг ҳолидан хабар олишга шошилганликларини ёзиб қолдиришган.
Изоҳлар 0
…