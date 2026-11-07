Меҳр бериш учун пул керак эмас: Малика Тавфиқнинг минглаб қалбларни йиғлатган даъвати

·42·Жамият
Меҳр бериш учун пул керак эмас: Малика Тавфиқнинг минглаб қалбларни йиғлатган даъвати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шоира Малика Тавфиқнинг «Борида қадрланг қадрдонларни» номли шеърий хитоби ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб ўқувчиларнинг эътиборини қозонди.
  • Асарда инсон умрининг омонатлиги, кибрнинг бефойдалиги ҳамда меҳр-оқибат кўрсатиш учун моддий бойлик шарт эмаслиги таъсирчан ифодаланган.
  • Мазкур сатрларни ўқиган кўплаб инсонлар яқинларининг қадрига етиш ва улар билан боғланиш муҳимлигини англаб етган.

Шоира Малика Тавфиқ қаламига мансуб «Борида қадрланг қадрдонларни» сарлавҳали шеърий хитоб ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб ўқувчиларнинг юрагини титратди.

Инсон умрининг омонатлиги, меҳр-оқибатнинг текин экани ва кибрнинг бефойдалигини очиб берувчи ушбу самимий мисралар кундалик югур-югурлар билан яқинларини унутаёзган инсонларга кучли маънавий эслатма бўлди.

«Кира тиламайди тилингиз ахир»: Меҳрнинг арзон, лекин энг ноёб баҳоси

Шоира ўз шеърида инсонларни бир-бирига яхши сўз айтишга, борлигида қадрига етишга чорлайди:

  • Бир оғиз илиқ сўз кучи: «Яхшиям борсиз» деган оддий бир жумла кимнингдир ҳаётига мазмун бағишлаши, меҳр бериш учун эса ҳеч қандай моддий бойлик ёки оғир меҳнат талаб этилмаслиги таъсирчан ифодаланади;

  • Бировга елка тутиш фазилати: Кимнингдир юзида табассум бўлиш, йиғлаётган инсонга далда бериш ва қўлларидан тутиш орқали ҳаётнинг асл гўзаллигини намоён қилиш мумкинлиги уқтирилади;

  • Кечикиш фожиаси: Муаллиф бугун ёнингизда соғ-омон юрган қадрдон инсон эртага кутилмаганда орамиздан кетиб қолиши мумкинлигини очиқ ва аччиқ ҳақиқат билан юзимизга солади.

Тупроқ ва кибр: Ҳамма учун муқаррар бўлган манзил

Шеърнинг кульминация нуқтасида инсоннинг заифлиги ва кибрнинг нақадар пучлиги очиб берилган:

  • «Бир куни бир тараф бўлар йўлимиз»: Бугун оёғи ерда, қўли осмонда юрган инсон эртага шу қора тупроққа бош қўйиши муқаррар экани шоирона акс эттирилган;

  • Устунлар ҳам қулайди: Тарихда ўзини енгилмас деб билган не-не зўрлар тупроққа қоришгани, шу сабабли инсон зотига кибр ва манманлик эмас, камтарлик ҳамда яхшиликгина ҳамроҳ бўлиши кераклиги таъкидланади.

Ижтимоий тармоқлардаги акс-садо: Нима учун бу шеър шунчалик оммалашди?

Малика Тавфиқнинг мазкур сатрлари фойдаланувчилар орасида тезлик билан вирус даражасида тарқалиб, юзлаб изоҳлар ва мулоҳазаларга сабаб бўлди:

  • Ҳаётий ҳақиқат: Ўқувчилар шеърдаги ҳар бир сўз баландпарвоз шиорлардан йироқ, айнан бугунги кун одамлари унутаёзган оддий инсоний туйғуларни уйғотганини қайд этмоқда;

  • Қўнғироқ қилишга туртки: Кўплаб китобхонлар ушбу шеърни ўқигач, ота-оналари, яқин дўстлари ва узоқлашган қадрдонларига қўнғироқ қилиб, уларнинг ҳолидан хабар олишга шошилганликларини ёзиб қолдиришган.

Малика ТавфиқБорида қадрланг қадрдонларниЎзбек шеърияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилдиЭрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилдиБугун 08:42Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилдиОлий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилдиБугун 17:13Тошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлариТошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлариБугун 17:03Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)Бугун 13:51Қарздорлик эвазига автотранспорт воситалари хатландиҚарздорлик эвазига автотранспорт воситалари хатландиБугун 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди