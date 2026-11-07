Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)

·45·Жамият
Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида 7-автобус саройига қарашли автобусда ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида транспорт воситаси зарар кўрган, бироқ жабрланганлар қайд этилмаган.

Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, 7 ноябрь куни соат 12:01 да Лайлитоғон кўчасида автобус ёнаётгани ҳақида хабар келиб тушган.

Шундан сўнг қутқарув экипажлари воқеа жойига етиб бориб, ёнғинни бартараф этиш ишларини бошлаган. Аланга қисқа вақт ичида назоратга олиниб, соат 12:09 да тўлиқ ўчирилган.

Маълум қилинишича, ёнғин 7-автобус саройига тегишли транспорт воситасида содир бўлган. Ҳодиса оқибатида автобусга зарар етган, фуқаролар орасида жабрланганлар йўқ.

Ҳозирча ёнғин келиб чиқиш сабаблари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

ТошкентШайхонтоҳур7-автобус саройиФавқулодда вазиятлар бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этдиФарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этди4 ноябр 15:42Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди 3 октябр 13:31Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлдиDamas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлди14 октябр 11:03Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетди9 сентябр 14:35Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлди12 июл 17:25Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушланди18 июл 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?