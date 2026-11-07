Товуқларнинг “волейбол ўйини” интернет фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

·2·Дунё
Товуқларнинг “волейбол ўйини” интернет фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

Ижтимоий тармоқларда гўё волейбол мусобақасида қатнашаётгандек ҳаракатланаётган товуқлар акс этган видео кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Видеода паррандалар худди икки жамоага бўлингандек кўринади. Улар ўртада турган тўп томон навбатма-навбат югуриб, уни тумшуқлари билан уришга уринади. Товуқларнинг ҳаракатлари эса томошабинларда ҳақиқий спорт мусобақасини кузатаётгандек таассурот уйғотади.

Лавҳалар интернет фойдаланувчиларининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Кўпчилик видеога ҳазиломуз муносабат билдириб, паррандаларнинг ҳаракатларини волейбол ўйини қоидалари билан боғлашга уринди.

Жумладан, фойдаланувчилардан бири: "Ютқазган жамоа товуқ таомига айланади", дея ҳазиллашган. Яна бир киши эса: "Ахир, битта ўйинчига тўпни икки марта уриш мумкин эмас-ку!" деган кинояли изоҳ қолдирган.

Видео товуқларнинг ноодатий ҳаракатлари ва унга билдирилган кулгили изоҳлар сабаб ижтимоий тармоқларда кўплаб томошабинларнинг кайфиятини кўтармоқда.

ижтимоий тармоқларвирус видеоволейбол ўйнаётган товуқларқизиқарли воқеалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)31 октябр 22:52"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)19 сентябр 12:45Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилди8 октябр 04:26Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)28 сентябр 14:08Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)27 октябр 21:36Ҳиндистонда мусулмон аёллар учун алоҳида спорт зали очилдиҲиндистонда мусулмон аёллар учун алоҳида спорт зали очилдиБугун 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди