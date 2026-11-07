Тошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлари

·25·Жамият
Тошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлари

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида ҳаракатланиб кетаётган йўловчи автобусида кутилмаганда ёнғин чиқди. Ҳодиса юзасидан Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) расмий маълумот тақдим этди.

Шаҳар аҳолиси ва ҳайдовчилар эътиборини тортган мазкур фавқулодда воқеа Лайлитўрғон кўчасида юз берган бўлиб, қутқарув кучлари алангани қисқа вақтда бартараф этишга муваффақ бўлган.

Тезкор хабар ва 8 дақиқалик қутқарув амалиёти

Фавқулодда вазиятлар бошқармаси матбуот хизмати ҳодисанинг вақт кетма-кетлигини очиқлади:

  • Хабар келиб тушиши: 7 ноябрь куни соат 12:01 да Шайхонтоҳур тумани Лайлитўрғон кўчасида йўловчи автобуси ёнаётгани бўйича навбатчилик қисмига шошилинч чақирув келган;

  • Қутқарувчиларнинг ҳаракати: Воқеа жойига туман ФВБнинг ихтисослаштирилган ўт ўчириш экипажлари зудлик билан етиб борган;

  • Оловни ўчириш: Кўрилган тезкор чоралар натижасида аланга соат 12:09 да, яъни хабар тушганидан атиги 8 дақиқа ўтиб тўлиқ ўчирилган.

Тошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлари

Талофат ва зарар кўлами

Ёнғин қутқарувчилар томонидан назоратга олинганига қарамай, транспорт воситаси жиддий шикастланган:

  • Автобус ҳолати: Ёнғин чиққан транспорт воситаси шаҳарнинг 7-автобус саройига қарашли бўлиб, олов оқибатида у қисман ёниб зарар кўрган;

  • Жабрланганлар йўқ: Ҳодиса чоғида ҳеч қайси йўловчи ёки ҳайдовчи тан жароҳати олмаган, ҳалок бўлганлар қайд этилмаган.

Ҳозирда мутасадди идоралар томонидан автобус двигатели ёки электр симларида қисқа туташув юз берган-бермагани ва ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда.

Шайхонтоҳур туманиТошкент шаҳар ФВБавтобус ёнғини7-автобус саройи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)Чорсу яқинидаги автобусда ёнғин: тафсилотлар маълум бўлди (видео)Бугун 13:51Мирободдаги “новостройка”да тунги ёнғин: Авлиё Ота кўчасидаги қурилишда нима бўлди?Мирободдаги “новостройка”да тунги ёнғин: Авлиё Ота кўчасидаги қурилишда нима бўлди?1 ноябр 11:05Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)9 сентябр 19:35Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)3 август 07:56Тошкентда автобус ва Tracker тўқнашиб, уч киши жароҳатландиТошкентда автобус ва Tracker тўқнашиб, уч киши жароҳатланди14 май 18:33Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди8 август 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди