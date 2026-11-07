Тошкентда йўловчи автобуси ёниб кетди: Шайхонтоҳурдаги ҳодиса тафсилотлари
Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида ҳаракатланиб кетаётган йўловчи автобусида кутилмаганда ёнғин чиқди. Ҳодиса юзасидан Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) расмий маълумот тақдим этди.
Шаҳар аҳолиси ва ҳайдовчилар эътиборини тортган мазкур фавқулодда воқеа Лайлитўрғон кўчасида юз берган бўлиб, қутқарув кучлари алангани қисқа вақтда бартараф этишга муваффақ бўлган.
Тезкор хабар ва 8 дақиқалик қутқарув амалиёти
Фавқулодда вазиятлар бошқармаси матбуот хизмати ҳодисанинг вақт кетма-кетлигини очиқлади:
Хабар келиб тушиши: 7 ноябрь куни соат 12:01 да Шайхонтоҳур тумани Лайлитўрғон кўчасида йўловчи автобуси ёнаётгани бўйича навбатчилик қисмига шошилинч чақирув келган;
Қутқарувчиларнинг ҳаракати: Воқеа жойига туман ФВБнинг ихтисослаштирилган ўт ўчириш экипажлари зудлик билан етиб борган;
Оловни ўчириш: Кўрилган тезкор чоралар натижасида аланга соат 12:09 да, яъни хабар тушганидан атиги 8 дақиқа ўтиб тўлиқ ўчирилган.
Талофат ва зарар кўлами
Ёнғин қутқарувчилар томонидан назоратга олинганига қарамай, транспорт воситаси жиддий шикастланган:
Автобус ҳолати: Ёнғин чиққан транспорт воситаси шаҳарнинг 7-автобус саройига қарашли бўлиб, олов оқибатида у қисман ёниб зарар кўрган;
Жабрланганлар йўқ: Ҳодиса чоғида ҳеч қайси йўловчи ёки ҳайдовчи тан жароҳати олмаган, ҳалок бўлганлар қайд этилмаган.
Ҳозирда мутасадди идоралар томонидан автобус двигатели ёки электр симларида қисқа туташув юз берган-бермагани ва ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда.
Изоҳлар 0
…