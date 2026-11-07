Хитойда бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этилди!
Хитойда кўчмас мулк компанияси ноодатий тажриба ўтказиб, бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этди. Тажриба давомида умумий майдони 120 квадрат метр бўлган уйга бир вақтнинг ўзида 553 киши сиғдирилди.
Мазкур ноодатий синов иштирокчиларнинг тор жойда қандай жойлашиши мумкинлигини намойиш этишга қаратилган. Бунинг учун юзлаб одам бир хонадонга йиғилиб, мавжуд майдондан имкон қадар унумли фойдаланишга ҳаракат қилган.
Натижада 120 квадрат метрли уйда 553 киши жам бўлди. Бу кўрсаткич бир қарашда тасаввур қилиш қийин бўлган манзарани юзага келтирди. Иштирокчиларнинг барчаси бир жойга жойлашиши учун ҳар бир метр майдондан фойдаланилган.
Тажриба акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин. Айниқса, бундай кичик майдонга шунча одам қандай жойлашгани кўпчиликни ҳайратга солади.
Сизнингча, 120 квадрат метрли бу хонадонга яна нечта одам сиғиши мумкин эди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!
Изоҳлар 0
…