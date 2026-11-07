Хитойда бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этилди!

·20·Дунё
Хитойда бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этилди!

Хитойда кўчмас мулк компанияси ноодатий тажриба ўтказиб, бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этди. Тажриба давомида умумий майдони 120 квадрат метр бўлган уйга бир вақтнинг ўзида 553 киши сиғдирилди.

Мазкур ноодатий синов иштирокчиларнинг тор жойда қандай жойлашиши мумкинлигини намойиш этишга қаратилган. Бунинг учун юзлаб одам бир хонадонга йиғилиб, мавжуд майдондан имкон қадар унумли фойдаланишга ҳаракат қилган.

Натижада 120 квадрат метрли уйда 553 киши жам бўлди. Бу кўрсаткич бир қарашда тасаввур қилиш қийин бўлган манзарани юзага келтирди. Иштирокчиларнинг барчаси бир жойга жойлашиши учун ҳар бир метр майдондан фойдаланилган.

Тажриба акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин. Айниқса, бундай кичик майдонга шунча одам қандай жойлашгани кўпчиликни ҳайратга солади.

Сизнингча, 120 квадрат метрли бу хонадонга яна нечта одам сиғиши мумкин эди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Хитойкўчмас мулкрекордтажриба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди25 июл 21:56КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатди15 июн 14:58Хитой 10 000 метр чуқурликда материалларни синаш бўйича рекорд ўрнатдиХитой 10 000 метр чуқурликда материалларни синаш бўйича рекорд ўрнатди24 май 19:58Кокшетауда 93 ёшли эркак ва 89 ёшли аёл қутқарилди (видео)Кокшетауда 93 ёшли эркак ва 89 ёшли аёл қутқарилди (видео)25 октябр 11:06Хитойда 3 ёшли қизча 12-қаватдан тушиб кетишига бир баҳя қолди (видео)Хитойда 3 ёшли қизча 12-қаватдан тушиб кетишига бир баҳя қолди (видео)21 октябр 18:07Даҳшатли лаҳзалар: Хитойда 3 ёшли қизалоқ 12-қават деразасидан осилиб қолдиДаҳшатли лаҳзалар: Хитойда 3 ёшли қизалоқ 12-қават деразасидан осилиб қолди21 октябр 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди