Туркия Суперлигасида интрига: Осимхеннинг жароҳати Шомуродов ва Салоҳга йўл очмоқда

·3·Спорт
Туркия Суперлигасида интрига: Осимхеннинг жароҳати Шомуродов ва Салоҳга йўл очмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Галатасарой» ҳужумчиси Виктор Осимхен Чемпионлар Лигаси доирасидаги «Штутгарт»га қарши баҳсда тиззасидан жиддий жароҳат олиб, 7 ноябр куни жарроҳлик амалиётини ўтказади.
  • Нигериялик футболчининг номаълум муддатга сафдан чиқиши Туркия Суперлигасидаги тўпурарлик пойгасига сезиларли таъсир кўрсатади.
  • Ҳозирда 8 тадан голга эга бўлган Элдор Шомуродов ва Муҳаммад Салоҳ пешқадамлардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда.

Туркия Суперлигаси пешқадами «Галатасарой»нинг энг асосий юлдузи ва ҳужум чизиғи етакчиси Виктор Осимхен кутилмаганда оғир жароҳат олиб, номаълум муддатга майдондан четда қолди.

Истанбул гранди матбуот хизматининг маълум қилишича, Нигерия терма жамоаси ҳужумчиси Чемпионлар Лигаси доирасидаги баҳсда тиззасидан жиддий шикастланган. Шифокорлар жароҳат даражасини баҳолаб, 7 ноябрь куни футболчининг оёғида жарроҳлик амалиёти ўтказишга қарор қилган. Осимхеннинг яшил майдонларга қачон қайтиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

«Штутгарт»га қарши омадсиз оқшом ва тизза боғламларининг чўзилиши

Ушбу нохуш воқеа Европа Чемпионлар Лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувга тўғри келди:

  • Мағлубият ва жароҳат: 3 ноябрь куни Германиянинг «Штутгарт» клуби ўз майдонида «Галатасарой»ни 2:0 ҳисобида таслим этди (немисларнинг ҳар иккала голига Россия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Алексей Батраков муаллифлик қилди);

  • Тиббий хулоса: Айнан шу баҳсда Осимхен чап тиззасидаги бойламларни чўзиб олган ва шифокорлар шошилинч жарроҳлик муолажасини зарур деб топган;

  • Фантастик мавсумнинг тўхтаб қолиши: Жароҳатга қадар нигериялик тўпурар «Галатасарой» либосида 11 та учрашувда майдонга тушиб, нақд 10 та гол ва 3 та голли узатма муаллифига айланган эди (шундан 8 таси маҳаллий чемпионат баҳсларига тўғри келади).

Тўпурарлик пойгасидаги интрига: Элдор Шомуродов имконияти

Виктор Осимхеннинг сафдан чиқиши Туркия Суперлигасидаги тўпурарлик курашига жиддий таъсир кўрсатиши муқаррар:

  • Нигериялик дуэт етакчилиги: Айни пайтда чемпионат тўпурарлари рўйхатида нигериялик икки ҳужумчи — Виктор Осимхен ва Гифт Орбан 9 тадан гол билан пешқадамлик қилмоқда;

  • Шомуродов ва Салоҳ таъқибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ҳамда мисрлик юлдуз Муҳаммад Салоҳ ҳисобида 8 тадан киритилган гол мавжуд бўлиб, улар етакчилардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда;

  • Экспертлар тахмини: Мутахассисларнинг фикрича, агар Осимхен тикланиш жараёни сабабли узоқ вақт ўйинларни ўтказиб юборса, у муқаррар равишда олтин бутса учун пойгадан чиқиб кетади. Бу эса ўз навбатида Элдор Шомуродов ва Салоҳ учун чемпионатнинг энг яхши тўпурари мақомини тортиб олишга қулай имконият яратади.

Виктор ОсимхенГалатасаройЭлдор ШомуродовТуркия Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 та гол: Элдор Шомуродов Суперлигада қандай қилиб тўпурарликни сақлаб қолмоқда?30 та гол: Элдор Шомуродов Суперлигада қандай қилиб тўпурарликни сақлаб қолмоқда?3 ноябр 08:17“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам1 ноябр 22:52“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?1 ноябр 22:40Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)1 ноябр 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади1 ноябр 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози