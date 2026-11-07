Туркия Суперлигасида интрига: Осимхеннинг жароҳати Шомуродов ва Салоҳга йўл очмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Галатасарой» ҳужумчиси Виктор Осимхен Чемпионлар Лигаси доирасидаги «Штутгарт»га қарши баҳсда тиззасидан жиддий жароҳат олиб, 7 ноябр куни жарроҳлик амалиётини ўтказади.
- Нигериялик футболчининг номаълум муддатга сафдан чиқиши Туркия Суперлигасидаги тўпурарлик пойгасига сезиларли таъсир кўрсатади.
- Ҳозирда 8 тадан голга эга бўлган Элдор Шомуродов ва Муҳаммад Салоҳ пешқадамлардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда.
Туркия Суперлигаси пешқадами «Галатасарой»нинг энг асосий юлдузи ва ҳужум чизиғи етакчиси Виктор Осимхен кутилмаганда оғир жароҳат олиб, номаълум муддатга майдондан четда қолди.
Истанбул гранди матбуот хизматининг маълум қилишича, Нигерия терма жамоаси ҳужумчиси Чемпионлар Лигаси доирасидаги баҳсда тиззасидан жиддий шикастланган. Шифокорлар жароҳат даражасини баҳолаб, 7 ноябрь куни футболчининг оёғида жарроҳлик амалиёти ўтказишга қарор қилган. Осимхеннинг яшил майдонларга қачон қайтиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
«Штутгарт»га қарши омадсиз оқшом ва тизза боғламларининг чўзилиши
Ушбу нохуш воқеа Европа Чемпионлар Лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувга тўғри келди:
Мағлубият ва жароҳат: 3 ноябрь куни Германиянинг «Штутгарт» клуби ўз майдонида «Галатасарой»ни 2:0 ҳисобида таслим этди (немисларнинг ҳар иккала голига Россия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Алексей Батраков муаллифлик қилди);
Тиббий хулоса: Айнан шу баҳсда Осимхен чап тиззасидаги бойламларни чўзиб олган ва шифокорлар шошилинч жарроҳлик муолажасини зарур деб топган;
Фантастик мавсумнинг тўхтаб қолиши: Жароҳатга қадар нигериялик тўпурар «Галатасарой» либосида 11 та учрашувда майдонга тушиб, нақд 10 та гол ва 3 та голли узатма муаллифига айланган эди (шундан 8 таси маҳаллий чемпионат баҳсларига тўғри келади).
Тўпурарлик пойгасидаги интрига: Элдор Шомуродов имконияти
Виктор Осимхеннинг сафдан чиқиши Туркия Суперлигасидаги тўпурарлик курашига жиддий таъсир кўрсатиши муқаррар:
Нигериялик дуэт етакчилиги: Айни пайтда чемпионат тўпурарлари рўйхатида нигериялик икки ҳужумчи — Виктор Осимхен ва Гифт Орбан 9 тадан гол билан пешқадамлик қилмоқда;
Шомуродов ва Салоҳ таъқибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ҳамда мисрлик юлдуз Муҳаммад Салоҳ ҳисобида 8 тадан киритилган гол мавжуд бўлиб, улар етакчилардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда;
Экспертлар тахмини: Мутахассисларнинг фикрича, агар Осимхен тикланиш жараёни сабабли узоқ вақт ўйинларни ўтказиб юборса, у муқаррар равишда олтин бутса учун пойгадан чиқиб кетади. Бу эса ўз навбатида Элдор Шомуродов ва Салоҳ учун чемпионатнинг энг яхши тўпурари мақомини тортиб олишга қулай имконият яратади.
Изоҳлар 0
…