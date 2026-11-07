Ҳиндистонда мусулмон аёллар учун алоҳида спорт зали очилди

·55·Дунё
Ҳиндистонда мусулмон аёллар учун алоҳида спорт зали очилди

Ҳиндистон жанубидаги Коимбатор шаҳрида Шабана исмли аёл мусулмон аёллар учун ўзига хос спорт залини ташкил этди. Ушбу масканда аёллар диний эътиқодига мос кундалик кийимларида, ўзларини эркин ва қулай ҳис қилган ҳолда жисмоний машқлар билан шуғулланишлари мумкин.

Шабананинг айтишича, бундай спорт залини очиш ғояси унинг шахсий тажрибасидан келиб чиққан. У ўзи учун мос, диний қарашлари ва кийиниш талабларига мос келадиган спорт залини топишда қийинчиликларга дуч келган. Бундан ташқари, соғлиғи билан боғлиқ муаммолар ҳам уни жисмоний фаолликка кўпроқ эътибор қаратишга ундаган.

Бироқ мавжуд спорт залларида ўзини етарлича қулай ҳис қилмагани сабабли Шабана бошқа аёллар ҳам шундай муаммога дуч келиши мумкинлигини англаган. Натижада у мусулмон аёллар ҳеч қандай ноқулайлик ёки чекловлардан хавотир олмасдан машқ қилиши мумкин бўлган алоҳида маскан очишга қарор қилган.

Янги спорт залининг асосий мақсади аёлларга соғлом турмуш тарзини йўлга қўйиш, мунтазам жисмоний машқлар билан шуғулланиш ва ўз саломатлигига ғамхўрлик қилиш учун қулай шароит яратишдан иборат.

Шабана ташаббуси диний эътиқоди ёки кийиниш услуби сабабли спорт билан шуғулланишда ўзини ноқулай ҳис қиладиган аёллар учун муҳим имконият бўлиши мумкин.

КоимбаторҲиндистонаёллар спортиШабана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда аёллар спорт зали очилди: ҳижоб ва бурқада ҳам бемалол машқ қилиш мумкинҲиндистонда аёллар спорт зали очилди: ҳижоб ва бурқада ҳам бемалол машқ қилиш мумкин4 ноябр 08:52Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқлар30 июл 16:20Трамп Оқ уйни ўзгартираяпти: Олий суд ҳарбий бункер қурилишга йўл очдиТрамп Оқ уйни ўзгартираяпти: Олий суд ҳарбий бункер қурилишга йўл очди22 август 11:19Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...30 август 19:47Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"27 август 20:38150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди