Ҳиндистонда мусулмон аёллар учун алоҳида спорт зали очилди
Ҳиндистон жанубидаги Коимбатор шаҳрида Шабана исмли аёл мусулмон аёллар учун ўзига хос спорт залини ташкил этди. Ушбу масканда аёллар диний эътиқодига мос кундалик кийимларида, ўзларини эркин ва қулай ҳис қилган ҳолда жисмоний машқлар билан шуғулланишлари мумкин.
Шабананинг айтишича, бундай спорт залини очиш ғояси унинг шахсий тажрибасидан келиб чиққан. У ўзи учун мос, диний қарашлари ва кийиниш талабларига мос келадиган спорт залини топишда қийинчиликларга дуч келган. Бундан ташқари, соғлиғи билан боғлиқ муаммолар ҳам уни жисмоний фаолликка кўпроқ эътибор қаратишга ундаган.
Бироқ мавжуд спорт залларида ўзини етарлича қулай ҳис қилмагани сабабли Шабана бошқа аёллар ҳам шундай муаммога дуч келиши мумкинлигини англаган. Натижада у мусулмон аёллар ҳеч қандай ноқулайлик ёки чекловлардан хавотир олмасдан машқ қилиши мумкин бўлган алоҳида маскан очишга қарор қилган.
Янги спорт залининг асосий мақсади аёлларга соғлом турмуш тарзини йўлга қўйиш, мунтазам жисмоний машқлар билан шуғулланиш ва ўз саломатлигига ғамхўрлик қилиш учун қулай шароит яратишдан иборат.
Шабана ташаббуси диний эътиқоди ёки кийиниш услуби сабабли спорт билан шуғулланишда ўзини ноқулай ҳис қиладиган аёллар учун муҳим имконият бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…