“Сантос”да катта бурилиш: Неймарнинг отаси клуб бош директори этиб тайинланди

·14·Спорт
“Сантос”да катта бурилиш: Неймарнинг отаси клуб бош директори этиб тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Неймар да Силва Сантос Бразилиянинг «Сантос» клуби бош директори этиб тайинланди.
  • У клубнинг узоқ муддатли стратегияси, тижорий кўрсаткичлари ҳамда Менинос да Вила академиясига раҳбарлик қилади.
  • Ушбу тайинлов Неймар Жрънинг ўз она клубига қайтиши ҳақидаги миш-мишларни кучайтирмоқда.
  • Тадбиркор декабр ойигача фаолият юритади ва Марсельо Тейшейра сайловда ғалаба қозонса, ўз лавозимини сақлаб қолиши мумкин.

Бразилия ва жаҳон футболи юлдузи Неймарнинг отаси ҳамда расмий агенти — Неймар да Силва Сантос Бразилиянинг афсонавий «Сантос» клубининг бош директори этиб тайинланди.

Бу ҳақда «Сантос» клуби президенти Марсело Тейшейра ҳамда тадбиркорнинг ўзи расман эълон қилди. Ушбу тайинлов бразилиялик футболчи тарбия топган қадрдон клубига тез орада қайтиши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишларни янада авж олдирди.

Стратегик ривожланиш ва ёш истеъдодлар мактаби: Янги раҳбар нима билан шуғулланади?

Бразилиянинг нуфузли Globo Esporte нашри берган маълумотларга кўра, катта Неймар клуб ичида жуда кенг ваколатларга эга бўлади:

  • Клуб стратегияси: Неймарнинг отаси бевосита «Сантос»нинг узоқ муддатли стратегик ривожланиши, тижорий кўрсаткичларини ошириш ва халқаро ҳамкорликлари учун жавобгар бўлади;

  • Афсонавий академияга раҳбарлик: Шунингдек, у Пеле ва Неймар каби жаҳон юлдузларини етиштириб чиқарган машҳур ёш футболчиларни қўллаб-қувватловчи Meninos da Vila институти раҳбарлигини ҳам ўз қўлига олади;

  • Декабрь ойидаги сайлов синови: Тадбиркор мазкур вазифада ҳозирча декабрь ойига қадар фаолият юритади. Агар 12 декабрь куни бўлиб ўтадиган клуб президентлиги сайловида Марсело Тейшейра қайта ғалаба қозонса, Неймар да Силва ўз лавозимини расман сақлаб қолади ва узоқ муддатли режаларини давом эттиради.

Стадион реконструкцияси ва 1,3 миллион евролик сармоя

Бу Неймарнинг оиласи томонидан клубга қилинган илк ёрдам эмас. Бунга қадар ҳам улар «Сантос»ни молиявий қўллаб келаётган эди:

  • NR Sports компанияси таъсири: Неймар да Силва ўзига қарашли NR Sports компанияси орқали клубнинг бир қатор йирик лойиҳаларида фаол иштирок этган;

  • «Вила Белмиро» стадионини янгилаш: Хусусан, жамоанинг тарихий уй аренаси ҳисобланган «Вила Белмиро» стадионини таъмирлаш ҳамда ёшлар академияси инфратузилмасини модернизация қилишга катта ҳисса қўшган;

  • Киритилган маблағ: Ушбу инфратузилма лойиҳаларига жами 8 миллион реал (тахминан 1,3 миллион евро) миқдорида тўғридан-тўғри сармоя ажратилган.

Отасининг клуб бошқарувига келиши «Сантос»нинг молиявий қудратини тиклаш баробарида, Саудия Арабистонидаги шартномаси якунланаётган Неймарнинг ўз она клубига сенсацион қайтишига йўл очадиган асосий кўприк сифатида баҳоланмоқда.

НеймарСантосНеймар да Силва СантосМарсело Тейшейра
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашуви17 август 13:50Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашувНеймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашув17 август 09:53Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкин14 август 13:11Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг14 август 11:59Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқлади10 август 23:56Неймар Месси билан яна бирлашадими? Янги манзил айтилди...Неймар Месси билан яна бирлашадими? Янги манзил айтилди...9 август 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози