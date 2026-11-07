“Сантос”да катта бурилиш: Неймарнинг отаси клуб бош директори этиб тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Неймар да Силва Сантос Бразилиянинг «Сантос» клуби бош директори этиб тайинланди.
- У клубнинг узоқ муддатли стратегияси, тижорий кўрсаткичлари ҳамда Менинос да Вила академиясига раҳбарлик қилади.
- Ушбу тайинлов Неймар Жрънинг ўз она клубига қайтиши ҳақидаги миш-мишларни кучайтирмоқда.
- Тадбиркор декабр ойигача фаолият юритади ва Марсельо Тейшейра сайловда ғалаба қозонса, ўз лавозимини сақлаб қолиши мумкин.
Бразилия ва жаҳон футболи юлдузи Неймарнинг отаси ҳамда расмий агенти — Неймар да Силва Сантос Бразилиянинг афсонавий «Сантос» клубининг бош директори этиб тайинланди.
Бу ҳақда «Сантос» клуби президенти Марсело Тейшейра ҳамда тадбиркорнинг ўзи расман эълон қилди. Ушбу тайинлов бразилиялик футболчи тарбия топган қадрдон клубига тез орада қайтиши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишларни янада авж олдирди.
Стратегик ривожланиш ва ёш истеъдодлар мактаби: Янги раҳбар нима билан шуғулланади?
Бразилиянинг нуфузли Globo Esporte нашри берган маълумотларга кўра, катта Неймар клуб ичида жуда кенг ваколатларга эга бўлади:
Клуб стратегияси: Неймарнинг отаси бевосита «Сантос»нинг узоқ муддатли стратегик ривожланиши, тижорий кўрсаткичларини ошириш ва халқаро ҳамкорликлари учун жавобгар бўлади;
Афсонавий академияга раҳбарлик: Шунингдек, у Пеле ва Неймар каби жаҳон юлдузларини етиштириб чиқарган машҳур ёш футболчиларни қўллаб-қувватловчи Meninos da Vila институти раҳбарлигини ҳам ўз қўлига олади;
Декабрь ойидаги сайлов синови: Тадбиркор мазкур вазифада ҳозирча декабрь ойига қадар фаолият юритади. Агар 12 декабрь куни бўлиб ўтадиган клуб президентлиги сайловида Марсело Тейшейра қайта ғалаба қозонса, Неймар да Силва ўз лавозимини расман сақлаб қолади ва узоқ муддатли режаларини давом эттиради.
Стадион реконструкцияси ва 1,3 миллион евролик сармоя
Бу Неймарнинг оиласи томонидан клубга қилинган илк ёрдам эмас. Бунга қадар ҳам улар «Сантос»ни молиявий қўллаб келаётган эди:
NR Sports компанияси таъсири: Неймар да Силва ўзига қарашли NR Sports компанияси орқали клубнинг бир қатор йирик лойиҳаларида фаол иштирок этган;
«Вила Белмиро» стадионини янгилаш: Хусусан, жамоанинг тарихий уй аренаси ҳисобланган «Вила Белмиро» стадионини таъмирлаш ҳамда ёшлар академияси инфратузилмасини модернизация қилишга катта ҳисса қўшган;
Киритилган маблағ: Ушбу инфратузилма лойиҳаларига жами 8 миллион реал (тахминан 1,3 миллион евро) миқдорида тўғридан-тўғри сармоя ажратилган.
Отасининг клуб бошқарувига келиши «Сантос»нинг молиявий қудратини тиклаш баробарида, Саудия Арабистонидаги шартномаси якунланаётган Неймарнинг ўз она клубига сенсацион қайтишига йўл очадиган асосий кўприк сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…