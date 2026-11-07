Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислам Махачев Тошкент шаҳрида ўтказилаётган самбо бўйича 50-юбилей Жаҳон чемпионатида халқаро элчи ва фахрий меҳмон сифатида иштирок этмоқда.
- Спортчи пойтахтдаги расмий тадбирлар доирасида Федор Емеляненко билан биргаликда самбо элчиси сифатидаги верификация грамоталарини қабул қилиб олди.
Дунёнинг энг кучли ММА жангчиларидан бири, UFC чемпиони Ислам Махачев айни кунларда Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида бўлиб турибди.
Тармоқларда спортчининг ўзбек боксчиларидан маҳорат сирларини ўрганиш ёки махсус машғулот йиғини учун келгани ҳақидаги тахминлар тарқалган бўлса-да, унинг ташрифи ортида мутлақо бошқа йирик халқаро миссия ётибди.
Тошкентдаги юбилей Жаҳон чемпионати ва халқаро элчи мақоми
Махачевнинг Ўзбекистонга ташрифи мамлакат спорти ҳаётидаги улкан тарихий воқеа билан бевосита боғлиқ:
50-юбилей мундиал: 2026 йилнинг 6–8 ноябрь кунлари Тошкент шаҳри самбо бўйича энг нуфузли мусобақа — 50-юбилей Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда;
Фахрий меҳмон ва самбо элчиси: UFC чемпиони мазкур глобал мусобақага расмий фахрий меҳмон ҳамда халқаро самбо элчиси мақомида таклиф этилган;
Емельяненко билан ҳамкорлик: Пойтахтдаги расмий тадбирлар давомида Ислам Махачев яккакурашлар олами афсонаси Федор Емельяненко билан биргаликда самбо спорти элчиси сифатидаги расмий верификация грамоталарини қабул қилиб олди ва бир қатор муҳим учрашувларда иштирок этмоқда.
Баҳодир Жалолов билан шов-шувли спарринг: Май ойидаги учрашув тафсилотлари
Ижтимоий тармоқларда яна қайта кун тартибига чиққан Баҳодир Жалолов ва Ислам Махачев ўртасидаги ноодатий машғулот аслида жорий йилнинг май ойида Тошкентда бўлиб ўтган эди:
Гиламдаги беллашув (грэпплинг): Икки карра Олимпия чемпиони, профессионал боксда мағлубият нималигини билмай келаётган супероғир вазнли Баҳодир Жалолов боксчи бўлишига қарамай, гилам устида ММА юлдузи билан грэпплинг қоидалари асосида куч синашиб кўрган;
Улкан вазн ва бўй фарқи: Спортчилар орасидаги катта жисмоний тафовутга (Жалолов гигант супероғир вазнда, Махачев эса анча енгил тоифада) қарамасдан, UFC чемпиони кураш элементлари ва партердаги техникаси бўйича ўзининг мутлақ фаоллиги ҳамда устунлигини кўрсатиб берган;
Ўзаро юксак эҳтиром: Машғулот якунида Жалолов Махачевнинг жисмоний қудрати ва кураш мактабига юқори баҳо берган, доғистонлик жангчи эса ўзбек бокс юлдузи билан тушган тарихий суратини ижтимоий тармоқларига жойлаб, ўзаро ҳурмат изҳор қилган эди.
Ҳозирда икки спортчи ҳам ўз фаолият йўналишида дунёнинг энг чўққисида қолмоқда, Махачевнинг самбо бўйича Жаҳон чемпионати доирасидаги пойтахтга келиши эса маҳаллий яккакураш ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди.
Изоҳлар 0
…