Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)

·62·Спорт
Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Ислам Махачев Тошкент шаҳрида ўтказилаётган самбо бўйича 50-юбилей Жаҳон чемпионатида халқаро элчи ва фахрий меҳмон сифатида иштирок этмоқда.
  • Спортчи пойтахтдаги расмий тадбирлар доирасида Федор Емеляненко билан биргаликда самбо элчиси сифатидаги верификация грамоталарини қабул қилиб олди.

Дунёнинг энг кучли ММА жангчиларидан бири, UFC чемпиони Ислам Махачев айни кунларда Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида бўлиб турибди.

Тармоқларда спортчининг ўзбек боксчиларидан маҳорат сирларини ўрганиш ёки махсус машғулот йиғини учун келгани ҳақидаги тахминлар тарқалган бўлса-да, унинг ташрифи ортида мутлақо бошқа йирик халқаро миссия ётибди.

Тошкентдаги юбилей Жаҳон чемпионати ва халқаро элчи мақоми

Махачевнинг Ўзбекистонга ташрифи мамлакат спорти ҳаётидаги улкан тарихий воқеа билан бевосита боғлиқ:

  • 50-юбилей мундиал: 2026 йилнинг 6–8 ноябрь кунлари Тошкент шаҳри самбо бўйича энг нуфузли мусобақа — 50-юбилей Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда;

  • Фахрий меҳмон ва самбо элчиси: UFC чемпиони мазкур глобал мусобақага расмий фахрий меҳмон ҳамда халқаро самбо элчиси мақомида таклиф этилган;

  • Емельяненко билан ҳамкорлик: Пойтахтдаги расмий тадбирлар давомида Ислам Махачев яккакурашлар олами афсонаси Федор Емельяненко билан биргаликда самбо спорти элчиси сифатидаги расмий верификация грамоталарини қабул қилиб олди ва бир қатор муҳим учрашувларда иштирок этмоқда.

Баҳодир Жалолов билан шов-шувли спарринг: Май ойидаги учрашув тафсилотлари

Ижтимоий тармоқларда яна қайта кун тартибига чиққан Баҳодир Жалолов ва Ислам Махачев ўртасидаги ноодатий машғулот аслида жорий йилнинг май ойида Тошкентда бўлиб ўтган эди:

  • Гиламдаги беллашув (грэпплинг): Икки карра Олимпия чемпиони, профессионал боксда мағлубият нималигини билмай келаётган супероғир вазнли Баҳодир Жалолов боксчи бўлишига қарамай, гилам устида ММА юлдузи билан грэпплинг қоидалари асосида куч синашиб кўрган;

  • Улкан вазн ва бўй фарқи: Спортчилар орасидаги катта жисмоний тафовутга (Жалолов гигант супероғир вазнда, Махачев эса анча енгил тоифада) қарамасдан, UFC чемпиони кураш элементлари ва партердаги техникаси бўйича ўзининг мутлақ фаоллиги ҳамда устунлигини кўрсатиб берган;

  • Ўзаро юксак эҳтиром: Машғулот якунида Жалолов Махачевнинг жисмоний қудрати ва кураш мактабига юқори баҳо берган, доғистонлик жангчи эса ўзбек бокс юлдузи билан тушган тарихий суратини ижтимоий тармоқларига жойлаб, ўзаро ҳурмат изҳор қилган эди.

Ҳозирда икки спортчи ҳам ўз фаолият йўналишида дунёнинг энг чўққисида қолмоқда, Махачевнинг самбо бўйича Жаҳон чемпионати доирасидаги пойтахтга келиши эса маҳаллий яккакураш ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди.

Ислам МахачевБаҳодир ЖалоловСамбо бўйича Жаҳон чемпионатиUFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?Кеча 23:06Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланадиТошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланадиКеча 09:53UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиUFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди5 ноябр 21:50“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади30 сентябр 19:57Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?14 сентябр 07:07Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?10 сентябр 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози