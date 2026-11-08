Ўзбекистонда яна 6 килограммли чақалоқ туғилдими? (видео)

·33·Жамият
Ўзбекистонда яна 6 килограммли чақалоқ туғилдими? (видео)

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги туғруқхоналардан бирида вазни 6 килограмм бўлган чақалоқ дунёга келгани ҳақида хабар тарқалди. Ҳолат акс этган видеода шифокор чақалоқни кўтариб кўрсатади. Унинг вазни одатдагидан анча катта бўлгани сабабли янги туғилган чақалоқлар учун мўлжалланган кийимлар кичиклик қилган.

Видеода шифокор чақалоқнинг онаси унга акасининг кийимларини олиб келганини айтади.

«Мана шу болажонимизнинг ойиси боласига акасининг кийимчасини олиб келган. Катталигини билганда энди. Биз бунга шапка тополмадик, ўзимиз ясаб қўйдик», — дейди кулиб.

Мазкур видео ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларида қизиқиш уйғотди.

Ўзбекистонтуғруқхоначақалоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиСамарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяпти9 сентябр 16:46Навоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қизНавоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қиз26 сентябр 14:48Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келди25 август 13:17Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиШавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлди8 сентябр 23:49Қашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошландиҚашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошландиБугун 09:21Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада беш эгизак дунёга келди6 июл 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади