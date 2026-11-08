Ўзбекистонда яна 6 килограммли чақалоқ туғилдими? (видео)
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги туғруқхоналардан бирида вазни 6 килограмм бўлган чақалоқ дунёга келгани ҳақида хабар тарқалди. Ҳолат акс этган видеода шифокор чақалоқни кўтариб кўрсатади. Унинг вазни одатдагидан анча катта бўлгани сабабли янги туғилган чақалоқлар учун мўлжалланган кийимлар кичиклик қилган.
Видеода шифокор чақалоқнинг онаси унга акасининг кийимларини олиб келганини айтади.
«Мана шу болажонимизнинг ойиси боласига акасининг кийимчасини олиб келган. Катталигини билганда энди. Биз бунга шапка тополмадик, ўзимиз ясаб қўйдик», — дейди кулиб.
Мазкур видео ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларида қизиқиш уйғотди.
Изоҳлар 0
…