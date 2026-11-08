Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?
АҚШнинг ярим асрлик танаффусдан сўнг инсонни Ой юзасига қайтаришга қаратилган машҳур «Артемида» (Artemis) дастури яна бир жиддий муаммога дуч келди.
«The Washington Post» нашрининг хабар беришича, янги авлод фазовий либосларини ишлаб чиқиш топширилган «Axiom Space» компанияси белгиланган муддатгача скафандрларни тайёрлашга улгурмаслик хавфи остида қолмоқда. Бу эса 2028 йилга мўлжалланган тарихий парвознинг яна ортга сурилишига сабаб бўлиши мумкин.
Нима учун скафандрлар тайёр эмас? NASA функсияларни қисқартирмоқда
1972 йилдан бери инсон қадами етмаган Ой сатҳига тушиш учун яратилаётган либослар атрофидаги вазият мураккаблигича қолмоқда:
Инспекторлар огоҳлантириши: Жорий йилнинг апрель ойидаёқ NASA бош инспектори бошқармаси расмий ҳисобот эълон қилиб, скафандрлар ишлаб чиқарилиши режадан сезиларли даражада ортда қолаётганини таъкидлаган эди;
Вақтдан ютқизиш хавфи ва соддалаштириш: Муддатларни бой бермаслик мақсадида NASA раҳбарияти скафандрнинг бир қатор мураккаб инновацион функцияларини олиб ташлаш ва лойиҳани имкон қадар соддалаштиришга қарор қилди;
«Аполлон» даврига қайтиш: Экспертларнинг хулосасига кўра, ихчамлаштирилган ушбу янги либослар замонавий илғор технологиялар ўрнига 1960–1970-йиллардаги афсонавий «Apollo» миссияси астронавтлари фойдаланган классик экипировкани эслатиб қўяди.
Пойгадаги рақиб: Хитой XXI асрда биринчи бўладими?
Ушбу кечикиш нафақат илмий, балки улкан геосиёсий аҳамиятга эга:
Пекиннинг пешқадамлиги: Агар АҚШ скафандрлар туфайли 2028 йилги режани кечиктирадиган бўлса, Ой дастурини шиддат билан ривожлантираётган Хитой XXI асрда ўз фазогирларини Ой юзасига муваффақиятли қўндирган жаҳондаги биринчи давлатга айланиши мумкин.
Мода гиганти ва Трампнинг ўғли: «Axiom Space» ортида кимлар бор?
Скафандрларни яратиш жараёни бир қатор таниқли номлар ва брендлар иштироки билан ҳам жамоатчилик эътиборида:
«Prada» бренди кўмаги: Янги авлод скафандрларининг дизайни ва материаллари устида «Axiom Space» машҳур Италия мода уйи «Prada» билан ҳамкорликда иш олиб бормоқда;
Сиёсий инвесторлар: Лойиҳа инвесторлари қаторида «1789 Capital» инвестиция фирмаси ҳам бўлиб, унинг асосий ҳамкорларидан бири сифатида АҚШ президентининг ўғли — Дональд Трамп-кичик қайд этилган.
Изоҳлар 0
…