Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?

·0·Дунё
Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?

АҚШнинг ярим асрлик танаффусдан сўнг инсонни Ой юзасига қайтаришга қаратилган машҳур «Артемида» (Artemis) дастури яна бир жиддий муаммога дуч келди.

«The Washington Post» нашрининг хабар беришича, янги авлод фазовий либосларини ишлаб чиқиш топширилган «Axiom Space» компанияси белгиланган муддатгача скафандрларни тайёрлашга улгурмаслик хавфи остида қолмоқда. Бу эса 2028 йилга мўлжалланган тарихий парвознинг яна ортга сурилишига сабаб бўлиши мумкин.

Нима учун скафандрлар тайёр эмас? NASA функсияларни қисқартирмоқда

1972 йилдан бери инсон қадами етмаган Ой сатҳига тушиш учун яратилаётган либослар атрофидаги вазият мураккаблигича қолмоқда:

  • Инспекторлар огоҳлантириши: Жорий йилнинг апрель ойидаёқ NASA бош инспектори бошқармаси расмий ҳисобот эълон қилиб, скафандрлар ишлаб чиқарилиши режадан сезиларли даражада ортда қолаётганини таъкидлаган эди;

  • Вақтдан ютқизиш хавфи ва соддалаштириш: Муддатларни бой бермаслик мақсадида NASA раҳбарияти скафандрнинг бир қатор мураккаб инновацион функцияларини олиб ташлаш ва лойиҳани имкон қадар соддалаштиришга қарор қилди;

  • «Аполлон» даврига қайтиш: Экспертларнинг хулосасига кўра, ихчамлаштирилган ушбу янги либослар замонавий илғор технологиялар ўрнига 1960–1970-йиллардаги афсонавий «Apollo» миссияси астронавтлари фойдаланган классик экипировкани эслатиб қўяди.

Пойгадаги рақиб: Хитой XXI асрда биринчи бўладими?

Ушбу кечикиш нафақат илмий, балки улкан геосиёсий аҳамиятга эга:

  • Пекиннинг пешқадамлиги: Агар АҚШ скафандрлар туфайли 2028 йилги режани кечиктирадиган бўлса, Ой дастурини шиддат билан ривожлантираётган Хитой XXI асрда ўз фазогирларини Ой юзасига муваффақиятли қўндирган жаҳондаги биринчи давлатга айланиши мумкин.

Мода гиганти ва Трампнинг ўғли: «Axiom Space» ортида кимлар бор?

Скафандрларни яратиш жараёни бир қатор таниқли номлар ва брендлар иштироки билан ҳам жамоатчилик эътиборида:

  • «Prada» бренди кўмаги: Янги авлод скафандрларининг дизайни ва материаллари устида «Axiom Space» машҳур Италия мода уйи «Prada» билан ҳамкорликда иш олиб бормоқда;

  • Сиёсий инвесторлар: Лойиҳа инвесторлари қаторида «1789 Capital» инвестиция фирмаси ҳам бўлиб, унинг асосий ҳамкорларидан бири сифатида АҚШ президентининг ўғли — Дональд Трамп-кичик қайд этилган.

АртемидаAxiom SpaceNASAОй дастури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда3 сентябр 20:57NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олди29 август 10:25АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқда15 август 09:51NASA раҳбари SpaceX ва Илон Муск иштирокисиз Ойга қайтиш имконсизлигини айтдиNASA раҳбари SpaceX ва Илон Муск иштирокисиз Ойга қайтиш имконсизлигини айтди28 июл 19:58Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқат8 июл 20:18Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?Бугун 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди