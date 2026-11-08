Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси мамлакат ракета арсенали учиш масофасига қўйилган 2000 километрлик ихтиёрий чекловни бекор қилганини эълон қилди.
- Олий раҳнамо Можтаба Хоманаийнинг топшириғига кўра қабул қилинган ушбу қарор ISROил ва АҚШнинг сўнгги ҳужумларидан кейин хавфсизлик стратегиясининг қайта кўриб чиқилиши билан изоҳланмоқда.
Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) мамлакат ракета арсенали бўйича кўп йиллардан бери амал қилиб келган энг муҳим чеклов тўлиқ бекор қилинганини эълон қилди.
КСИР расмий вакили, бригада генерали Ҳусайн Моҳебий «ISNA» ахборот агентлигига берган интервьюсида Теҳрон ўз ракеталарининг учиш масофасига қўйилган ихтиёрий чегирмаларни бутунлай олиб ташлаганини ҳамда яқин келажакда ушбу янги стратегик қудрат амалда намойиш этилишини маълум қилди.
Генералнинг таъкидлашича, ноанъанавий (асимметрик) уруш шароитида Эрон рақиб кутмаган энг заиф нуқталарга қақшатқич зарбалар бериш салоҳиятига эга.
Нима учун 2000 км лик чеклов сақланиб келинган эди?
Бунгача бўлган даврда расмий Теҳрон ўз ракеталарининг максимал учиш масофасини онгли равишда чеклаб келаётган эди:
Ихтиёрий чегара: Эрон ўз ҳарбий доктринасида баллистик ракеталар масофасини ихтиёрий тарзда 2000 километр билан чеклаб келган;
Минтақавий дипломатия: Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи аввалроқ тушунтирганидек, бу чеклов фақат минтақавий таҳдидларни жиловлаш ҳамда Теҳроннинг олис давлатлар учун глобал хавф туғдирмаслигини исботлаш мақсадида тутиб турилган эди;
Доктринанинг ўзгариши: Аммо Исроил ва АҚШ томонидан амалга оширилган сўнгги йирик ҳаво ҳужумларидан сўнг, мамлакат раҳбарияти ўз хавфсизлик стратегиясини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди.
Олий раҳнамонинг кўрсатмаси ва Европага очиқ огоҳлантириш
Чекловнинг бекор қилиниши бевосита давлатнинг энг юқори раҳбарияти томонидан қабул қилинган:
Можтаба Хоманаийнинг буйруғи: Қарор Эрон олий раҳнамоси Можтаба Хоманаийнинг тўғридан-тўғри топшириғи билан қабул қилинди. У мудофаа тузилмаларига ташқи таҳдидларга ҳеч қандай географик чегараларсиз, тезкор ва кескин жавоб қайтаришни буюрган;
Парламентдан таҳдид: Эрон парламенти депутати Манучеҳр Моттаки очиқ баёнот бериб, агар тажовуз давом этса, Европа ҳудудида жойлашган АҚШ ҳарбий базалари Эрон ракеталарининг нишонига айланиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Россия билан С-400 «Триумф» бўйича ёпиқ музокаралар
Ҳарбий доктринанинг кучайтирилиши фонида Теҳрон ўз ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ҳам энг замонавий даражага олиб чиқмоқчи:
Фавқулодда харид: Эрон томони Россия Федерацияси билан энг илғор зенит-ракета мажмуаси ҳисобланган С-400 «Триумф» тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича ёпиқ музокараларни бошлаган;
Ҳаво чегараларини ёпиш: Мазкур қуроллар етказиб берилса, минтақадаги ҳаво кучлари нисбати янада кескин ўзгариши ва Эрон осмони рақиб авиацияси учун деярли ўтиб бўлмас ҳудудга айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…