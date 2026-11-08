Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?

·13·Дунё
Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси мамлакат ракета арсенали учиш масофасига қўйилган 2000 километрлик ихтиёрий чекловни бекор қилганини эълон қилди.
  • Олий раҳнамо Можтаба Хоманаийнинг топшириғига кўра қабул қилинган ушбу қарор ISROил ва АҚШнинг сўнгги ҳужумларидан кейин хавфсизлик стратегиясининг қайта кўриб чиқилиши билан изоҳланмоқда.

Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) мамлакат ракета арсенали бўйича кўп йиллардан бери амал қилиб келган энг муҳим чеклов тўлиқ бекор қилинганини эълон қилди.

КСИР расмий вакили, бригада генерали Ҳусайн Моҳебий «ISNA» ахборот агентлигига берган интервьюсида Теҳрон ўз ракеталарининг учиш масофасига қўйилган ихтиёрий чегирмаларни бутунлай олиб ташлаганини ҳамда яқин келажакда ушбу янги стратегик қудрат амалда намойиш этилишини маълум қилди.

Генералнинг таъкидлашича, ноанъанавий (асимметрик) уруш шароитида Эрон рақиб кутмаган энг заиф нуқталарга қақшатқич зарбалар бериш салоҳиятига эга.

Нима учун 2000 км лик чеклов сақланиб келинган эди?

Бунгача бўлган даврда расмий Теҳрон ўз ракеталарининг максимал учиш масофасини онгли равишда чеклаб келаётган эди:

  • Ихтиёрий чегара: Эрон ўз ҳарбий доктринасида баллистик ракеталар масофасини ихтиёрий тарзда 2000 километр билан чеклаб келган;

  • Минтақавий дипломатия: Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи аввалроқ тушунтирганидек, бу чеклов фақат минтақавий таҳдидларни жиловлаш ҳамда Теҳроннинг олис давлатлар учун глобал хавф туғдирмаслигини исботлаш мақсадида тутиб турилган эди;

  • Доктринанинг ўзгариши: Аммо Исроил ва АҚШ томонидан амалга оширилган сўнгги йирик ҳаво ҳужумларидан сўнг, мамлакат раҳбарияти ўз хавфсизлик стратегиясини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди.

Олий раҳнамонинг кўрсатмаси ва Европага очиқ огоҳлантириш

Чекловнинг бекор қилиниши бевосита давлатнинг энг юқори раҳбарияти томонидан қабул қилинган:

  • Можтаба Хоманаийнинг буйруғи: Қарор Эрон олий раҳнамоси Можтаба Хоманаийнинг тўғридан-тўғри топшириғи билан қабул қилинди. У мудофаа тузилмаларига ташқи таҳдидларга ҳеч қандай географик чегараларсиз, тезкор ва кескин жавоб қайтаришни буюрган;

  • Парламентдан таҳдид: Эрон парламенти депутати Манучеҳр Моттаки очиқ баёнот бериб, агар тажовуз давом этса, Европа ҳудудида жойлашган АҚШ ҳарбий базалари Эрон ракеталарининг нишонига айланиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Россия билан С-400 «Триумф» бўйича ёпиқ музокаралар

Ҳарбий доктринанинг кучайтирилиши фонида Теҳрон ўз ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ҳам энг замонавий даражага олиб чиқмоқчи:

  • Фавқулодда харид: Эрон томони Россия Федерацияси билан энг илғор зенит-ракета мажмуаси ҳисобланган С-400 «Триумф» тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича ёпиқ музокараларни бошлаган;

  • Ҳаво чегараларини ёпиш: Мазкур қуроллар етказиб берилса, минтақадаги ҳаво кучлари нисбати янада кескин ўзгариши ва Эрон осмони рақиб авиацияси учун деярли ўтиб бўлмас ҳудудга айланиши кутилмоқда.

ЭронКСИРС-400баллистик ракеталар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон нега Россияга махфий хат йўллади? АҚШнинг Эронга қарши янги режаси ошкор қилиндиЭрон нега Россияга махфий хат йўллади? АҚШнинг Эронга қарши янги режаси ошкор қилиндиКеча 13:57Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда15 сентябр 13:16Россия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилдиРоссия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилди5 август 08:44Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...20 август 22:56Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди6 сентябр 10:01«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи1 август 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди