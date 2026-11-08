Бухорода уй талашиб, ота-онасини хонага қамаган ва ўт қўйган эркак 15,5 йилга қамалди

·42·Жамият
Бухорода уй талашиб, ота-онасини хонага қамаган ва ўт қўйган эркак 15,5 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоро шаҳрида ота-онасини хонага қамаб, уйга бензин сепиб ўт қўйган 29 ёшли Х.Н.
  • 15 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
  • Жиноят 2026 йил 15 май куни ўғилнинг онасидан уй-жойни ўз номига расмийлаштириб беришни талаб қилиши ортидан келиб чиққан.
  • Жабрланувчилар эшикни синдириб, ёнғин ичидан омон чиқишга муваффақ бўлишган. Вилоят апелляция суди судланувчининг шикоятини кўриб чиқиб, биринчи инстансия ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.

Бухоро шаҳрида мол-мулк ва турар жой талашиш оқибатида юзага келган даҳшатли оилавий жиноят иши бўйича суд жараёнлари якунланди.

Ота-онаси яшайдиган хонадонга қасддан бензин сепиб ўт қўйган 29 ёшли Х.Н. исмли шахс Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан айбдор деб топилиб, 15 йил 6 ой (15,5 йил) муддатга озодликдан маҳрум этилди. Вилоят апелляция суди мазкур қатъий ҳукмни ўзгаришсиз қолдирди.

Хонага қамаб, бензин сепган: Фожиа қандай содир бўлган?

Суд материаллари ва тергов маълумотларида 2026 йил 15 май куни содир бўлган мудҳиш ҳодиса тафсилотлари тўлиқ очиқланди:

  • Можаронинг асл сабаби: 29 ёшли эркак ўз онасидан унга тегишли бўлган хонадонни расман ўз номига расмийлаштириб беришни талаб қилган;

  • Рад жавоби ва даҳшатли қасд: Ота-онасидан қатъий рад жавобини олган ўғил жанжал кўтарган ва уларни ётоқхонага қамаб қўйган;

  • Бензин ва олов: Судланувчи хонадон бўйлаб бензин сепиб, уйга қасддан ўт қўйган ва воқеа жойидан қочиб кетган;

  • Мўъжизавий нажот: Хона ичида қамалиб қолган кекса ота-она эшикни амаллаб синдириб, аланга ва қуюқ тутундан ташқарига чиқишга улгурган ҳамда тирик қолган.

Суд ҳукми ва апелляция шикоятининг рад этилиши

Биринчи инстанция суди одам ўлдиришга қасд қилиш ва мулкни қасддан нобуд қилиш каби оғир жиноятларни инобатга олиб, Х.Н.га нисбатан узил-кесил 15 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлаган эди:

  • Маҳкумнинг важи: Судланувчи тайинланган оғир жазодан норози бўлиб, апелляция шикояти берган. У ўз шикоятида ўт қўйилган вақтда ота-онаси уйда бўлмаганини ва уларни ўлдириш мақсади йўқлигини даъво қилган;

  • Судлов ҳайъати хулосаси: Бухоро вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати тўпланган ашёвий далиллар, гувоҳлар ва жабрланувчиларнинг кўрсатмаларини қайта ўрганиб чиқиб, биринчи инстанция ҳукмини тўлиқ қонуний деб топди ва уни ўзгаришсиз қолдирди.

Бухоро вилоят судиоилавий жиноятқасддан ўт қўйишжиноий иш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиОнанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юборди28 октябр 09:22Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди2 октябр 16:30Кеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлариКеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлари13 октябр 19:38Қашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирдиҚашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирди21 октябр 17:21Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келди30 октябр 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади