Бухорода уй талашиб, ота-онасини хонага қамаган ва ўт қўйган эркак 15,5 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоро шаҳрида ота-онасини хонага қамаб, уйга бензин сепиб ўт қўйган 29 ёшли Х.Н.
- 15 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
- Жиноят 2026 йил 15 май куни ўғилнинг онасидан уй-жойни ўз номига расмийлаштириб беришни талаб қилиши ортидан келиб чиққан.
- Жабрланувчилар эшикни синдириб, ёнғин ичидан омон чиқишга муваффақ бўлишган. Вилоят апелляция суди судланувчининг шикоятини кўриб чиқиб, биринчи инстансия ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.
Бухоро шаҳрида мол-мулк ва турар жой талашиш оқибатида юзага келган даҳшатли оилавий жиноят иши бўйича суд жараёнлари якунланди.
Ота-онаси яшайдиган хонадонга қасддан бензин сепиб ўт қўйган 29 ёшли Х.Н. исмли шахс Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан айбдор деб топилиб, 15 йил 6 ой (15,5 йил) муддатга озодликдан маҳрум этилди. Вилоят апелляция суди мазкур қатъий ҳукмни ўзгаришсиз қолдирди.
Хонага қамаб, бензин сепган: Фожиа қандай содир бўлган?
Суд материаллари ва тергов маълумотларида 2026 йил 15 май куни содир бўлган мудҳиш ҳодиса тафсилотлари тўлиқ очиқланди:
Можаронинг асл сабаби: 29 ёшли эркак ўз онасидан унга тегишли бўлган хонадонни расман ўз номига расмийлаштириб беришни талаб қилган;
Рад жавоби ва даҳшатли қасд: Ота-онасидан қатъий рад жавобини олган ўғил жанжал кўтарган ва уларни ётоқхонага қамаб қўйган;
Бензин ва олов: Судланувчи хонадон бўйлаб бензин сепиб, уйга қасддан ўт қўйган ва воқеа жойидан қочиб кетган;
Мўъжизавий нажот: Хона ичида қамалиб қолган кекса ота-она эшикни амаллаб синдириб, аланга ва қуюқ тутундан ташқарига чиқишга улгурган ҳамда тирик қолган.
Суд ҳукми ва апелляция шикоятининг рад этилиши
Биринчи инстанция суди одам ўлдиришга қасд қилиш ва мулкни қасддан нобуд қилиш каби оғир жиноятларни инобатга олиб, Х.Н.га нисбатан узил-кесил 15 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлаган эди:
Маҳкумнинг важи: Судланувчи тайинланган оғир жазодан норози бўлиб, апелляция шикояти берган. У ўз шикоятида ўт қўйилган вақтда ота-онаси уйда бўлмаганини ва уларни ўлдириш мақсади йўқлигини даъво қилган;
Судлов ҳайъати хулосаси: Бухоро вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати тўпланган ашёвий далиллар, гувоҳлар ва жабрланувчиларнинг кўрсатмаларини қайта ўрганиб чиқиб, биринчи инстанция ҳукмини тўлиқ қонуний деб топди ва уни ўзгаришсиз қолдирди.
Изоҳлар 0
…