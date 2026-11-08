Ҳусановсиз ва янги легионерлар билан: Каннаваро ноябрь йиғинига кимларни чақирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ноябр ойидаги FIFA кунлари доирасида ўтказиладиган ўқув-машғулот йиғинига жалб этилган футболчилар рўйхатини эълон қилди.
- Мазкур йиғин доирасида терма жамоамиз 12 ноябр куни Россия билан Тошкентда, 17 ноябр куни эса Доҳа шаҳрида Саудия Арабистони билан ўртоқлик учрашувларини ўтказади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ноябрь ойидаги халқаро ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтадиган ўқув-машғулот йиғинига жалб этилган футболчиларнинг тўлиқ қайдномасини эълон қилди.
Ноябрь ойидаги мазкур йиғин доирасида миллий жамоамиз иккита жиддий синовдан ўтади: дастлаб 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия термасига қарши баҳс олиб борилса, сўнгра 17 ноябрь куни Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши навбатдаги нуфузли ўртоқлик беллашуви ўтказилади.
Ҳусанов ва Шомуродов масаласига расмий изоҳ
Эълон қилинган рўйхатда мухлислар эътиборини тортган асосий ўзгаришлар ҳимоя ва ҳужум чизиғи етакчилари билан боғлиқ бўлди:
Абдуқодир Ҳусанов таркибдан ташқарида: Иқтидорли марказий ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тикланиш жараёни ҳисобга олиниб, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида бу галги йиғинга жалб этилмаслигига қарор қилинди;
Элдор Шомуродов кечикиб келади: Жамоа сардори расмий қайдномага киритилган, аммо муҳим оилавий сабабларга кўра у машғулотларнинг дастлабки кунларини ўтказиб юбориб, сафга бироз кечроқ қўшилади.
Терма жамоанинг тўлиқ қайдномаси
Бош мураббий томонидан чақирилган футболчилар чизиқлар кесимида қуйидагича кўриниш олди:
Дарвозабонлар:
Абдувоҳид Неъматов («Насаф»)
Владимир Назаров («Пахтакор»)
Эдем Неманов («Динамо» Самарқанд)
Самандар Муратбаев («Насаф»)
Ҳимоячилар:
Рустам Ашурматов («Истиқлол», Эрон)
Дилшод Муртазоев («Насаф»)
Муҳаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»)
Маҳмуд Маҳамаджонов («Динамо Махачқалъа», Россия)
Шерзод Насруллаев («Пахтакор»)
Беҳруз Каримов («Лугано», Швейцария)
Ғиёс Ризақулов («Қизилқум»)
Жаҳонгир Ўрозов («Рубин», Россия)
Яримҳимоячилар:
Умарали Раҳмоналиев («Сабаҳ», Озарбойжон)
Аброр Исмоилов («Нефтчи»)
Достон Ҳамдамов («Пахтакор»)
Акмал Мозговой («Пахтакор»)
Азиз Ғаниев («Банияс», БАА)
Одил Ҳамробеков («Трактор», Эрон)
Аббос Файзуллаев («Башакшеҳир», Туркия)
Жасур Жалолиддинов («Навбаҳор»)
Руслан Жиянов («Навбаҳор»)
Шерзод Эсанов («Бухоро»)
Азиз Холмуродов (ОКМК)
Нодир Абдураззоқов (ОКМК)
Азизбек Тўлқинбеков («Бунёдкор»)
Беҳруз Ўктамов («Сурхон»)
Диёр Холматов («Навбаҳор»)
Ҳужумчилар:
Элдор Шомуродов («Башакшеҳир», Туркия)
Азизбек Амонов («Динамо» Самарқанд)
Ҳусайн Норчаев («Навбаҳор»)
Ёшлар ва легионерларга катта ишонч
Фабио Каннаваро қайдномасига бир қатор ёш иқтидорлар, хусусан Швейцариянинг «Лугано» клуби ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳамда миллий чемпионатда барқарор ўйин кўрсатаётган ёш футболчилар киритилган. Россия ва Саудия Арабистони каби кучли термаларга қарши учрашувлар бош мураббий учун янги тактик схемаларни синаб кўриш ва захира ўйинчиларининг тайёргарлик даражасини баҳолашда ҳал қилувчи синов майдони бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…