Ҳусановсиз ва янги легионерлар билан: Каннаваро ноябрь йиғинига кимларни чақирди?

·64·Спорт
Ҳусановсиз ва янги легионерлар билан: Каннаваро ноябрь йиғинига кимларни чақирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ноябр ойидаги FIFA кунлари доирасида ўтказиладиган ўқув-машғулот йиғинига жалб этилган футболчилар рўйхатини эълон қилди.
  • Мазкур йиғин доирасида терма жамоамиз 12 ноябр куни Россия билан Тошкентда, 17 ноябр куни эса Доҳа шаҳрида Саудия Арабистони билан ўртоқлик учрашувларини ўтказади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ноябрь ойидаги халқаро ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтадиган ўқув-машғулот йиғинига жалб этилган футболчиларнинг тўлиқ қайдномасини эълон қилди.

Ноябрь ойидаги мазкур йиғин доирасида миллий жамоамиз иккита жиддий синовдан ўтади: дастлаб 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия термасига қарши баҳс олиб борилса, сўнгра 17 ноябрь куни Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши навбатдаги нуфузли ўртоқлик беллашуви ўтказилади.

Ҳусанов ва Шомуродов масаласига расмий изоҳ

Эълон қилинган рўйхатда мухлислар эътиборини тортган асосий ўзгаришлар ҳимоя ва ҳужум чизиғи етакчилари билан боғлиқ бўлди:

  • Абдуқодир Ҳусанов таркибдан ташқарида: Иқтидорли марказий ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тикланиш жараёни ҳисобга олиниб, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида бу галги йиғинга жалб этилмаслигига қарор қилинди;

  • Элдор Шомуродов кечикиб келади: Жамоа сардори расмий қайдномага киритилган, аммо муҳим оилавий сабабларга кўра у машғулотларнинг дастлабки кунларини ўтказиб юбориб, сафга бироз кечроқ қўшилади.

Терма жамоанинг тўлиқ қайдномаси

Бош мураббий томонидан чақирилган футболчилар чизиқлар кесимида қуйидагича кўриниш олди:

Дарвозабонлар:

  • Абдувоҳид Неъматов («Насаф»)

  • Владимир Назаров («Пахтакор»)

  • Эдем Неманов («Динамо» Самарқанд)

  • Самандар Муратбаев («Насаф»)

Ҳимоячилар:

  • Рустам Ашурматов («Истиқлол», Эрон)

  • Дилшод Муртазоев («Насаф»)

  • Муҳаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»)

  • Маҳмуд Маҳамаджонов («Динамо Махачқалъа», Россия)

  • Шерзод Насруллаев («Пахтакор»)

  • Беҳруз Каримов («Лугано», Швейцария)

  • Ғиёс Ризақулов («Қизилқум»)

  • Жаҳонгир Ўрозов («Рубин», Россия)

Яримҳимоячилар:

  • Умарали Раҳмоналиев («Сабаҳ», Озарбойжон)

  • Аброр Исмоилов («Нефтчи»)

  • Достон Ҳамдамов («Пахтакор»)

  • Акмал Мозговой («Пахтакор»)

  • Азиз Ғаниев («Банияс», БАА)

  • Одил Ҳамробеков («Трактор», Эрон)

  • Аббос Файзуллаев («Башакшеҳир», Туркия)

  • Жасур Жалолиддинов («Навбаҳор»)

  • Руслан Жиянов («Навбаҳор»)

  • Шерзод Эсанов («Бухоро»)

  • Азиз Холмуродов (ОКМК)

  • Нодир Абдураззоқов (ОКМК)

  • Азизбек Тўлқинбеков («Бунёдкор»)

  • Беҳруз Ўктамов («Сурхон»)

  • Диёр Холматов («Навбаҳор»)

Ҳужумчилар:

  • Элдор Шомуродов («Башакшеҳир», Туркия)

  • Азизбек Амонов («Динамо» Самарқанд)

  • Ҳусайн Норчаев («Навбаҳор»)

Ёшлар ва легионерларга катта ишонч

Фабио Каннаваро қайдномасига бир қатор ёш иқтидорлар, хусусан Швейцариянинг «Лугано» клуби ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳамда миллий чемпионатда барқарор ўйин кўрсатаётган ёш футболчилар киритилган. Россия ва Саудия Арабистони каби кучли термаларга қарши учрашувлар бош мураббий учун янги тактик схемаларни синаб кўриш ва захира ўйинчиларининг тайёргарлик даражасини баҳолашда ҳал қилувчи синов майдони бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиФабио КаннавароЭлдор ШомуродовАбдуқодир Ҳусанов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Агар А Сериядан таклиф тушса...”: Каннаваронинг шов-шувли интервьюси тафсилотлари“Агар А Сериядан таклиф тушса...”: Каннаваронинг шов-шувли интервьюси тафсилотлариКеча 23:05Фабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёнотиФабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёнотиКеча 15:37Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлдиЖиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди5 ноябр 11:28Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалдиЎзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди23 октябр 12:44Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»11 октябр 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди