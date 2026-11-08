«Пахтакор» ўз майдонида «Қўқон-1912»ни мағлубиятга учратди

·3·Спорт
«Пахтакор» ўз майдонида «Қўқон-1912»ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида «Пахтакор» клуби ўз майдонида «Қўқон-1912» жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мезбонлар сафида Шерзод Насруллаев, Штефан Чинеду ва Достонбек Ҳамдамов гол урган бўлса, меҳмонларнинг ягона тўпига Тома Табатадзе муаллифлик қилди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг 59 очко жамғарган «Пахтакор» турнир жадвалида пешқадам «Нефтчи» билан орадаги фарқни 2 очкогача қисқартирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида лига аутсайдерларидан бири ҳисобланган «Қўқон-1912» жамоасини қабул қилди. Муросасиз ва ҳужумкор руҳда кечган беллашувда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Учрашув тақдири дастлабки ўн дақиқаликдаёқ тошкентликларнинг чақмоқдек тезкор иккита голи эвазига ҳал бўлган бўлса, баҳс якунида пеналтидан урилган тўп «шерлар»нинг тўлиқ устунлигини мустаҳкамлади.

Тезкор бошланғич ва сўнгги сониялардаги нуқта

«Пахтакор» марказий стадионида кечган беллашувда голлар кетма-кетлиги қуйидагича кўриниш олди:

  • 6-дақиқада Насруллаевдан тезкор гол: Учрашув старт олиши билан фаол олдинга ташланган мезбонлар сафида Шерзод Насруллаев ҳисобни очди — 1:0;

  • 9-дақиқада Чинедудан аниқ зарба: Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, легионер ҳужумчи Стефан Чинеду ҳимоядаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди — 2:0;

  • 61-дақиқада Табатадзедан жавоб тўпи: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Тома Табатадзе қўқонликларнинг ягона голига муаллифлик қилиб, баҳсга вақтинчалик интрига қайтарди — 2:1;

  • 90-дақиқада Ҳамдамовнинг совуққонлиги: Асосий вақт якунланаётган паллада Достонбек Ҳамдамов белгиланган 11 метрлик жарима тўпини бехато амалга ошириб, «Пахтакор»нинг муҳим ғалабасига нуқта қўйди — 3:1.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Суперлига. 27-тур

    «Пахтакор» — «Қўқон-1912» 3:1

    Голлар: Насруллаев (6), Чинеду (9), Ҳамдамов (90, пен.) — Табатадзе (61).

    Огоҳлантириш: Хасанов (31, «Қўқон-1912»).

  • «Пахтакор»: Қувватов (Назаров, 46), Таҳсеен, Ибрагимов (Бозоров, 69), Мозговой, Ҳамдамов, Каримов, Бўриев, Насруллаев, Фламарион, Абдумажидов, Чинеду (Тўлаганов, 69).

  • «Қўқон-1912»: Давронов, Ёқубов, Салимов, Сидиқов, Гвазва, Нимели (Йўлчиев, 77), Ҳакимов (Ғуломов, 77), Акрамов, Маликжонов (Хусанов, 87), Ўктамов (Соҳибжонов, 60), Хасанов (Табатадзе, 46).

Чемпионлик пойгасидаги вазият

Ушбу ғалаба тошкентликлар учун олтин медаллар сари юришда муҳим аҳамият касб этди:

  • «Пахтакор» — 59 очко: Турнир жадвалининг 2-поғонасида бораётган пойтахт жамоаси 59 очко жамғариб, пешқадам «Нефтчи» (61 очко) билан фарқни бор-йўғи 2 очкогача қисқартирди;

  • «Қўқон-1912» хавфли ҳудудда: Муҳим очколарни бой берган водийликлар 24 очко билан турнир жадвалининг қуйи қисмида — 15-ўринда қолиб кетмоқда.

Ўзбекистон СуперлигасиПахтакорҚўқон-1912
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳсларЎйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳслар30 октябр 21:03Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқладиКубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади26 октябр 07:25Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвалиСуперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали5 ноябр 11:2090+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди25 октябр 18:07«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади23 октябр 21:523 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди5 август 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди