«Пахтакор» ўз майдонида «Қўқон-1912»ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида «Пахтакор» клуби ўз майдонида «Қўқон-1912» жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Мезбонлар сафида Шерзод Насруллаев, Штефан Чинеду ва Достонбек Ҳамдамов гол урган бўлса, меҳмонларнинг ягона тўпига Тома Табатадзе муаллифлик қилди.
- Ушбу ғалабадан сўнг 59 очко жамғарган «Пахтакор» турнир жадвалида пешқадам «Нефтчи» билан орадаги фарқни 2 очкогача қисқартирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида лига аутсайдерларидан бири ҳисобланган «Қўқон-1912» жамоасини қабул қилди. Муросасиз ва ҳужумкор руҳда кечган беллашувда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Учрашув тақдири дастлабки ўн дақиқаликдаёқ тошкентликларнинг чақмоқдек тезкор иккита голи эвазига ҳал бўлган бўлса, баҳс якунида пеналтидан урилган тўп «шерлар»нинг тўлиқ устунлигини мустаҳкамлади.
Тезкор бошланғич ва сўнгги сониялардаги нуқта
«Пахтакор» марказий стадионида кечган беллашувда голлар кетма-кетлиги қуйидагича кўриниш олди:
6-дақиқада Насруллаевдан тезкор гол: Учрашув старт олиши билан фаол олдинга ташланган мезбонлар сафида Шерзод Насруллаев ҳисобни очди — 1:0;
9-дақиқада Чинедудан аниқ зарба: Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, легионер ҳужумчи Стефан Чинеду ҳимоядаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди — 2:0;
61-дақиқада Табатадзедан жавоб тўпи: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Тома Табатадзе қўқонликларнинг ягона голига муаллифлик қилиб, баҳсга вақтинчалик интрига қайтарди — 2:1;
90-дақиқада Ҳамдамовнинг совуққонлиги: Асосий вақт якунланаётган паллада Достонбек Ҳамдамов белгиланган 11 метрлик жарима тўпини бехато амалга ошириб, «Пахтакор»нинг муҳим ғалабасига нуқта қўйди — 3:1.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 27-тур
«Пахтакор» — «Қўқон-1912» 3:1
Голлар: Насруллаев (6), Чинеду (9), Ҳамдамов (90, пен.) — Табатадзе (61).
Огоҳлантириш: Хасанов (31, «Қўқон-1912»).
«Пахтакор»: Қувватов (Назаров, 46), Таҳсеен, Ибрагимов (Бозоров, 69), Мозговой, Ҳамдамов, Каримов, Бўриев, Насруллаев, Фламарион, Абдумажидов, Чинеду (Тўлаганов, 69).
«Қўқон-1912»: Давронов, Ёқубов, Салимов, Сидиқов, Гвазва, Нимели (Йўлчиев, 77), Ҳакимов (Ғуломов, 77), Акрамов, Маликжонов (Хусанов, 87), Ўктамов (Соҳибжонов, 60), Хасанов (Табатадзе, 46).
Чемпионлик пойгасидаги вазият
Ушбу ғалаба тошкентликлар учун олтин медаллар сари юришда муҳим аҳамият касб этди:
«Пахтакор» — 59 очко: Турнир жадвалининг 2-поғонасида бораётган пойтахт жамоаси 59 очко жамғариб, пешқадам «Нефтчи» (61 очко) билан фарқни бор-йўғи 2 очкогача қисқартирди;
«Қўқон-1912» хавфли ҳудудда: Муҳим очколарни бой берган водийликлар 24 очко билан турнир жадвалининг қуйи қисмида — 15-ўринда қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…