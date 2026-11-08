12 ноябр кунги ўйин олдидан: Шомуродов ва Ҳусанов атрофидаги тафсилотлар маълум бўлди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ноябрь ойидаги ФИФА кунларига мўлжалланган расмий ўқув-машғулот йиғини олдидан муҳим ўзгаришлар юз берди.
Мураббийлар штаби томонидан берилган маълумотларга кўра, терма жамоа ҳимоя чизиғининг муҳим вакили Абдуқодир Ҳусанов ноябрь ойидаги йиғинга жалб этилмаслиги маълум қилинди. Шу билан бирга, сардор ва етакчи ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳам йиғиннинг дастлабки кунларида жамоа ихтиёрида бўла олмайди.
Ҳусановнинг йўқлиги ва Шомуродовнинг вазияти сабаби нимада?
Терма жамоа бош штаби асосий ўйинчиларнинг ҳолати бўйича расмий изоҳ берди:
Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ тикланишда: Миллий терма жамоа тиббий ва мураббийлар штаби ёш ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тикланиш жараёнини инобатга олиб, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида бу галги йиғинга чақирмаслик қарорига келди;
Элдор Шомуродовнинг кечикиши: Расмий қайдномадан ўрин олган терма жамоа сардори оилавий сабабларга кўра машғулотларнинг дастлабки кунларини ўтказиб юборади ва кейинчалик умумий гуруҳга қўшилади.
Россияга қарши кутилаётган ўртоқлик учрашуви тафсилотлари
Ноябрь ойидаги танаффус доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда муҳим халқаро синовдан ўтади:
Рақиб: Россия миллий терма жамоаси;
Сана ва вақт: 12 ноябрь куни соат 20:00 да;
Ўйингоҳ: Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадиони.
Мазкур тўқнашув терма жамоамиз учун янги тактик схемаларни синаб кўриш ҳамда ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги захира кучларининг салоҳиятини баҳолаш учун муҳим синов майдонига айланади.
Изоҳлар 0
…