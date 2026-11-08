12 ноябр кунги ўйин олдидан: Шомуродов ва Ҳусанов атрофидаги тафсилотлар маълум бўлди

·3·Спорт
12 ноябр кунги ўйин олдидан: Шомуродов ва Ҳусанов атрофидаги тафсилотлар маълум бўлди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ноябрь ойидаги ФИФА кунларига мўлжалланган расмий ўқув-машғулот йиғини олдидан муҳим ўзгаришлар юз берди.

Мураббийлар штаби томонидан берилган маълумотларга кўра, терма жамоа ҳимоя чизиғининг муҳим вакили Абдуқодир Ҳусанов ноябрь ойидаги йиғинга жалб этилмаслиги маълум қилинди. Шу билан бирга, сардор ва етакчи ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳам йиғиннинг дастлабки кунларида жамоа ихтиёрида бўла олмайди.

Ҳусановнинг йўқлиги ва Шомуродовнинг вазияти сабаби нимада?

Терма жамоа бош штаби асосий ўйинчиларнинг ҳолати бўйича расмий изоҳ берди:

  • Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ тикланишда: Миллий терма жамоа тиббий ва мураббийлар штаби ёш ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тикланиш жараёнини инобатга олиб, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида бу галги йиғинга чақирмаслик қарорига келди;

  • Элдор Шомуродовнинг кечикиши: Расмий қайдномадан ўрин олган терма жамоа сардори оилавий сабабларга кўра машғулотларнинг дастлабки кунларини ўтказиб юборади ва кейинчалик умумий гуруҳга қўшилади.

Россияга қарши кутилаётган ўртоқлик учрашуви тафсилотлари

Ноябрь ойидаги танаффус доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда муҳим халқаро синовдан ўтади:

  • Рақиб: Россия миллий терма жамоаси;

  • Сана ва вақт: 12 ноябрь куни соат 20:00 да;

  • Ўйингоҳ: Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадиони.

Мазкур тўқнашув терма жамоамиз учун янги тактик схемаларни синаб кўриш ҳамда ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги захира кучларининг салоҳиятини баҳолаш учун муҳим синов майдонига айланади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:14Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?1 август 22:00Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?12 сентябр 06:46Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?22 август 10:00Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?4 август 10:41Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?1 август 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди