Ўзбекистонда ижтимоий тармоқларга ёш чегараси қўйиладими? Муҳокамадаги қонун лойиҳаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда вояга етмаганларни зарарли ахборот хуружлари ва радикаллашувдан ҳимоя қилиш мақсадида ижтимоий тармоқлардан фойдаланишга чекловлар ўрнатиш таклиф этилмоқда.
- Давлат хавфсизлик хизмати раиси Баҳодир Қурбонов томонидан илгари сурилган қонун лойиҳаси 16 ёшга тўлмаган шахсларга нисбатан чекловларни назарда тутади.
- Ҳозирда ушбу ҳужжат жамоатчилик, мутахассислар ва ота-оналар фикрини ўрганиш учун муҳокамага тақдим этилган.
Ўзбекистонда вояга етмаган ёшларнинг интернет тармоғидаги фаолияти ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши бўйича жиддий чекловлар ўрнатилиши кутилмоқда.
«ШҲТ плюс» эксперт мулоқотида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) раиси Баҳодир Қурбонов вояга етмаганларни зарарли ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш ҳамда интернет орқали радикаллашув жараёнларининг олдини олиш мақсадида болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига чекловлар киритиш таклифини расман илгари сурди.
Қонун лойиҳаси тайёр: Асосий тафсилотлар қандай?
Ушбу ташаббусни амалиётга татбиқ этиш мақсадида махсус меъёрий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унинг асосий йўналишлари:
16 ёшлик чегара: Қонун лойиҳасида кўзда тутилган чекловлар бевосита 16 ёшга тўлмаган вояга етмаган шахсларга тегишли бўлади;
Жамоатчилик назорати ва муҳокама: Ҳужжат тўлиқ ишлаб чиқилган бўлиб, кенг жамоатчилик, мутахассислар ва ота-оналар фикрини ўрганиш мақсадида муҳокамага тақдим этилган;
Асосий мақсад: Болаларнинг руҳий саломатлигини сақлаш, уларни ёт ғоялар, виртуал фирибгарлик, кибербуллинг ҳамда экстремистик оқимларнинг тарғиботи таъсирига тушиб қолишдан ҳимоя қилиш.
Халқаро тажриба: Дунё бу ташаббусга қандай қарамоқда?
Болаларни интернетнинг зарарли таъсиридан муҳофаза қилиш амалиёти бугунги кунда глобал трендга айланган:
Европа Иттифоқи ва етакчи давлатлар: Европанинг бир қатор мамлакатлари, жумладан Франция ва Буюк Британияда, шунингдек Австралияда вояга етмаганларнинг ижтимоий тармоқларда аккаунт очишини чеклаш ва ота-оналар розилигини талаб қилиш бўйича қатъий қонунлар қабул қилинмоқда;
Минтақавий хавфсизлик: Қатор қўшни давлатларда ҳам ёшлар орасида интернетга қарамлик ва тармоқ орқали турли хавфли гуруҳларга жалб этилиш ҳолатларига қарши ана шундай чеклов чоралари фаол муҳокама қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…