Ўзбекистонда ижтимоий тармоқларга ёш чегараси қўйиладими? Муҳокамадаги қонун лойиҳаси

·32·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ижтимоий тармоқларга ёш чегараси қўйиладими? Муҳокамадаги қонун лойиҳаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда вояга етмаганларни зарарли ахборот хуружлари ва радикаллашувдан ҳимоя қилиш мақсадида ижтимоий тармоқлардан фойдаланишга чекловлар ўрнатиш таклиф этилмоқда.
  • Давлат хавфсизлик хизмати раиси Баҳодир Қурбонов томонидан илгари сурилган қонун лойиҳаси 16 ёшга тўлмаган шахсларга нисбатан чекловларни назарда тутади.
  • Ҳозирда ушбу ҳужжат жамоатчилик, мутахассислар ва ота-оналар фикрини ўрганиш учун муҳокамага тақдим этилган.

Ўзбекистонда вояга етмаган ёшларнинг интернет тармоғидаги фаолияти ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши бўйича жиддий чекловлар ўрнатилиши кутилмоқда.

«ШҲТ плюс» эксперт мулоқотида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) раиси Баҳодир Қурбонов вояга етмаганларни зарарли ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш ҳамда интернет орқали радикаллашув жараёнларининг олдини олиш мақсадида болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига чекловлар киритиш таклифини расман илгари сурди.

Қонун лойиҳаси тайёр: Асосий тафсилотлар қандай?

Ушбу ташаббусни амалиётга татбиқ этиш мақсадида махсус меъёрий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унинг асосий йўналишлари:

  • 16 ёшлик чегара: Қонун лойиҳасида кўзда тутилган чекловлар бевосита 16 ёшга тўлмаган вояга етмаган шахсларга тегишли бўлади;

  • Жамоатчилик назорати ва муҳокама: Ҳужжат тўлиқ ишлаб чиқилган бўлиб, кенг жамоатчилик, мутахассислар ва ота-оналар фикрини ўрганиш мақсадида муҳокамага тақдим этилган;

  • Асосий мақсад: Болаларнинг руҳий саломатлигини сақлаш, уларни ёт ғоялар, виртуал фирибгарлик, кибербуллинг ҳамда экстремистик оқимларнинг тарғиботи таъсирига тушиб қолишдан ҳимоя қилиш.

Халқаро тажриба: Дунё бу ташаббусга қандай қарамоқда?

Болаларни интернетнинг зарарли таъсиридан муҳофаза қилиш амалиёти бугунги кунда глобал трендга айланган:

  • Европа Иттифоқи ва етакчи давлатлар: Европанинг бир қатор мамлакатлари, жумладан Франция ва Буюк Британияда, шунингдек Австралияда вояга етмаганларнинг ижтимоий тармоқларда аккаунт очишини чеклаш ва ота-оналар розилигини талаб қилиш бўйича қатъий қонунлар қабул қилинмоқда;

  • Минтақавий хавфсизлик: Қатор қўшни давлатларда ҳам ёшлар орасида интернетга қарамлик ва тармоқ орқали турли хавфли гуруҳларга жалб этилиш ҳолатларига қарши ана шундай чеклов чоралари фаол муҳокама қилинмоқда.

Давлат хавфсизлик хизматиБаҳодир ҚурбоновШҲТ плюсинтернет хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХ Раиси Самарқанддаги ШҲТ форумида рақамли таҳдидлар ҳақида огоҳлантирдиДХХ Раиси Самарқанддаги ШҲТ форумида рақамли таҳдидлар ҳақида огоҳлантирди6 ноябр 19:11Шавкат Мирзиёев кибермакондаги хавфли таҳдидлардан огоҳлантирдиШавкат Мирзиёев кибермакондаги хавфли таҳдидлардан огоҳлантирди6 ноябр 18:51Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўлади19 август 16:09Ветнамда болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишнинг ўзига хос тартиби жорий этиладиВетнамда болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишнинг ўзига хос тартиби жорий этилади25 июл 02:23MTS сунъий интеллект ёрдамида уй тармоғида хавфсизликни жорий қилдиMTS сунъий интеллект ёрдамида уй тармоғида хавфсизликни жорий қилди28 май 13:55Telegram бир кунда 100 мингдан ортиқ канал ва гуруҳни блокладиTelegram бир кунда 100 мингдан ортиқ канал ва гуруҳни блоклади13 май 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди