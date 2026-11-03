Ангрендаги “яширин босмахона”: уйда 80 млн сўмга яқин сохта пул ясаганлар қўлга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида қалбаки миллий валюталарни тайёрлаш билан шуғулланган икки нафар фуқаро қўлга олинди.
- Ижарага олинган хонадонда ўтказилган тинтув давомида умумий қиймати 79,8 миллион сўмга тенг бўлган 100 000 ва 200 000 сўмлик сохта купюралар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида қалбаки миллий валюта купюраларини ноқонуний тарзда тайёрлаш ва муомалага чиқаришга ихтисослашган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир натижасида яширин цех фош этилиб, гумонланувчилар ашёвий далиллар билан ушланди.
Олинган маълумотларга кўра, икки нафар фуқаро ўзаро тил бириктирган ҳолда Ангрен шаҳридаги хонадонлардан бирини ижарага олган ва у ерни қалбаки пулларни яширинча босиб чиқарадиган марказга айлантирган.
Тинтув тафсилотлари ва мусодара қилинган сохта миллионлар
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан ижарага олинган ушбу хонадонда ўтказилган тезкор кўздан кечириш жараёнида катта миқдордаги сохта пул захираси топилди:
Купюралар номиналлари: Уй ичидан бозорга киритиш мақсадида тайёрлаб қўйилган 100 000 ва 200 000 сўмлик сохта купюралар аниқланди;
Умумий миқдор: Ноқонуний йўл билан ясалган қалбаки пулларнинг жами қиймати 79,8 миллион сўмни ташкил этган;
Ашёвий далиллар: Барча сохта банкнотлар қонуний тартибда расмийлаштирилиб, тегишли экспертизага юбориш учун далил сифатида мусодара қилинди.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди
Сохта купюраларни муомалага чиқариш давлат молиявий хавфсизлигига жиддий путур етказувчи оғир жиноят ҳисобланади:
Тергов ҳаракатлари: Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;
Шерикларни аниқлаш: Айни пайтда ушбу шахслар томонидан аввалроқ савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчалари орқали сохта пуллар айланмага чиқарилган-чиқарилмагани ҳамда бошқа эҳтимолий шерикларнинг борлиги бўйича суриштирув давом этмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларни йирик қийматдаги купюралар билан нақд ҳисоб-китобларни амалга оширишда эҳтиёткор бўлишга ва банкнотларнинг ҳимоя белгиларига алоҳида эътибор қаратишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…