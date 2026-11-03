Ангрендаги “яширин босмахона”: уйда 80 млн сўмга яқин сохта пул ясаганлар қўлга тушди

·70·Жамият
Ангрендаги “яширин босмахона”: уйда 80 млн сўмга яқин сохта пул ясаганлар қўлга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида қалбаки миллий валюталарни тайёрлаш билан шуғулланган икки нафар фуқаро қўлга олинди.
  • Ижарага олинган хонадонда ўтказилган тинтув давомида умумий қиймати 79,8 миллион сўмга тенг бўлган 100 000 ва 200 000 сўмлик сохта купюралар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида қалбаки миллий валюта купюраларини ноқонуний тарзда тайёрлаш ва муомалага чиқаришга ихтисослашган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир натижасида яширин цех фош этилиб, гумонланувчилар ашёвий далиллар билан ушланди.

Олинган маълумотларга кўра, икки нафар фуқаро ўзаро тил бириктирган ҳолда Ангрен шаҳридаги хонадонлардан бирини ижарага олган ва у ерни қалбаки пулларни яширинча босиб чиқарадиган марказга айлантирган.

Тинтув тафсилотлари ва мусодара қилинган сохта миллионлар

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан ижарага олинган ушбу хонадонда ўтказилган тезкор кўздан кечириш жараёнида катта миқдордаги сохта пул захираси топилди:

  • Купюралар номиналлари: Уй ичидан бозорга киритиш мақсадида тайёрлаб қўйилган 100 000 ва 200 000 сўмлик сохта купюралар аниқланди;

  • Умумий миқдор: Ноқонуний йўл билан ясалган қалбаки пулларнинг жами қиймати 79,8 миллион сўмни ташкил этган;

  • Ашёвий далиллар: Барча сохта банкнотлар қонуний тартибда расмийлаштирилиб, тегишли экспертизага юбориш учун далил сифатида мусодара қилинди.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди

Сохта купюраларни муомалага чиқариш давлат молиявий хавфсизлигига жиддий путур етказувчи оғир жиноят ҳисобланади:

  • Тергов ҳаракатлари: Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Шерикларни аниқлаш: Айни пайтда ушбу шахслар томонидан аввалроқ савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчалари орқали сохта пуллар айланмага чиқарилган-чиқарилмагани ҳамда бошқа эҳтимолий шерикларнинг борлиги бўйича суриштирув давом этмоқда.

Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларни йирик қийматдаги купюралар билан нақд ҳисоб-китобларни амалга оширишда эҳтиёткор бўлишга ва банкнотларнинг ҳимоя белгиларига алоҳида эътибор қаратишга чақирмоқда.

Ангренқалбаки пулларТошкент вилоятиЖиноят кодекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаАнгренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комада20 сентябр 12:35Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушланди13 июн 15:35Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлдиАнгренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди24 июл 09:45Кимё саноатини ривожлантириш бўйича муҳим дастурлар белгиландиКимё саноатини ривожлантириш бўйича муҳим дастурлар белгиланди2 июн 16:19Фарғона ва Тошкентда яширин “цехлар” фош бўлди: Контрафакт китоблар мусодара қилиндиФарғона ва Тошкентда яширин “цехлар” фош бўлди: Контрафакт китоблар мусодара қилинди28 октябр 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди