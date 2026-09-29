Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?

·9·Ўзбекистон
Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?

16–23 сентябрь кунлари Фарғона вилоятида гўшт нархлари сезиларли равишда ошган. Шу даврда мол гўшти 2,9 фоизга, қўй гўшти эса 2,4 фоизга қимматлаган.

23 сентябрь ҳолатига кўра, мол гўштининг нархи вилоят ҳудудларида турлича бўлган. Энг юқори нарх Марғилон шаҳрида қайд этилган — бир килограмм мол гўшти 139 минг сўмдан сотилган.

Энг паст нарх эса Қувасой шаҳрида кузатилган бўлиб, бир килограмм гўшт 118 минг 56 сўмни ташкил этган.

Ўзбекистон Миллий статистика қўмитасининг маълумотларида ҳам ушбу даврда гўшт ва айрим бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ошгани қайд этилган.

Фарғона вилоятиМарғилонҚувасойгўшт нархлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...22 сентябр 22:31Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиБугун 10:2630 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқаради30 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқарадиБугун 06:38Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!Кеча 22:1029 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?29 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?Кеча 20:57Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Кеча 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади