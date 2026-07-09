“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди

·0·Жамият
“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди

Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз шаҳрида турмуш қурган аёлни шахсий ёзишмалари ва аудиохабарларини ошкор қилиш билан қўрқитиб, ундан қарийб 86,3 миллион сўмлик пул ва тилла тақинчоқларни ундириб келган йигитга суд ҳукми чиқарилди.

Суд ҳужжатларига кўра, Шаҳрисабздаги олий таълим муассасасининг сиртқи бўлимида таҳсил олган йигит 2025 йилда аёл билан ижтимоий тармоқ орқали танишган. Орадан кўп ўтмай улар ўртасида яқин муносабатлар юзага келган.

Кейинчалик йигит телефонида сақланиб қолган ёзишмалар ва аудиохабарларни аёлнинг турмуш ўртоғи ҳамда фарзандларига юбориши, шунингдек, ижтимоий тармоқларда тарқатиши билан қўрқитиб, ундан мунтазам пул талаб қила бошлаган.

Маълум қилинишича, 2025 йил ноябридан 2026 йил март ойигача бўлган даврда аёл босим остида йигитга бўлиб-бўлиб 75 миллион сўм берган. Маблағ топа олмаган пайтларда эса қиймати 11 миллион 300 минг сўмлик тилла тақинчоқларини топширишга мажбур бўлган.

Бироқ судланувчи бу билан ҳам чекланмай, 2026 йил март ойида яна 20 миллион сўм талаб қилган. Аёл бундай маблағни топа олмаслигини айтганда, йигит унга кредит олиб бўлса ҳам пул топишни тавсия қилган.

Шундан сўнг жабрланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида йигит талаб қилган пулларнинг навбатдаги қисми — 10 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Суд уни товламачилик жиноятини содир этганликда айбли деб топди. Етказилган моддий зарар тўлиқ қоплангани инобатга олиниб, судланувчига 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.

Шунингдек, жиноятни содир этишда фойдаланилган iPhone 13 Pro мобил телефони ҳам мусодара қилиниб, давлат фойдасига ўтказилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиБугун, 16:17Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиТошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиБугун, 15:09Тошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиТошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиБугун, 13:09Тошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиТошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиБугун, 13:04Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаТошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:52Ўзбекистонда 6 оёқли қўзичоқ туғилди (видео)Ўзбекистонда 6 оёқли қўзичоқ туғилди (видео)Бугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда