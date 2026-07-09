“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди
Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз шаҳрида турмуш қурган аёлни шахсий ёзишмалари ва аудиохабарларини ошкор қилиш билан қўрқитиб, ундан қарийб 86,3 миллион сўмлик пул ва тилла тақинчоқларни ундириб келган йигитга суд ҳукми чиқарилди.
Суд ҳужжатларига кўра, Шаҳрисабздаги олий таълим муассасасининг сиртқи бўлимида таҳсил олган йигит 2025 йилда аёл билан ижтимоий тармоқ орқали танишган. Орадан кўп ўтмай улар ўртасида яқин муносабатлар юзага келган.
Кейинчалик йигит телефонида сақланиб қолган ёзишмалар ва аудиохабарларни аёлнинг турмуш ўртоғи ҳамда фарзандларига юбориши, шунингдек, ижтимоий тармоқларда тарқатиши билан қўрқитиб, ундан мунтазам пул талаб қила бошлаган.
Маълум қилинишича, 2025 йил ноябридан 2026 йил март ойигача бўлган даврда аёл босим остида йигитга бўлиб-бўлиб 75 миллион сўм берган. Маблағ топа олмаган пайтларда эса қиймати 11 миллион 300 минг сўмлик тилла тақинчоқларини топширишга мажбур бўлган.
Бироқ судланувчи бу билан ҳам чекланмай, 2026 йил март ойида яна 20 миллион сўм талаб қилган. Аёл бундай маблағни топа олмаслигини айтганда, йигит унга кредит олиб бўлса ҳам пул топишни тавсия қилган.
Шундан сўнг жабрланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида йигит талаб қилган пулларнинг навбатдаги қисми — 10 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Суд уни товламачилик жиноятини содир этганликда айбли деб топди. Етказилган моддий зарар тўлиқ қоплангани инобатга олиниб, судланувчига 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.
Шунингдек, жиноятни содир этишда фойдаланилган iPhone 13 Pro мобил телефони ҳам мусодара қилиниб, давлат фойдасига ўтказилди.
…