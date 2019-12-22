Тошкент ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев оила аъзолари билан бирга овоз берди (фото)
Тошкент шаҳар ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев 697-сайлов участкасида оила аъзолари билан бирга овоз берди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
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