Тошкент ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев оила аъзолари билан бирга овоз берди (фото)

  • 22 декабрь 2019, 19:39
  • 482
    •
  • Жамият
    • Тошкент ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев оила аъзолари билан бирга овоз берди (фото)
    Тошкент шаҳар ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев 697-сайлов участкасида оила аъзолари билан бирга овоз берди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.



    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » Тошкент ҳокими Жаҳонгир Ортиқхўжаев оила аъзолари билан бирга овоз берди (фото)
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2019 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг