«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди
18 август куни Президент Шавкат Мирзиёевнинг тадбиркорлар билан ўтказилган очиқ мулоқотида таниқли тадбиркор Жаҳонгир Ортиқхўжаев Ўзбекистондаги бизнес муҳитининг ўтмишдаги оғир дамлари ва бугунги ўзгаришлар ҳақида очиқ баёнот берди. «Ўзбекистон 24» телеканалига берган интервьюсида у аввалги йиллардаги босимлар, «маски-шоу»лар ҳамда тадбиркорлар чеккан азиятларни эсга олди.
«Бизнес эмас, омон қолиш ҳақида ўйлардик»: Ортиқхўжаевнинг иқрори
Жаҳонгир Ортиқхўжаев ўтмишда ҳалол меҳнат қилган бизнес вакиллари доимий хавотирда кун кечирганини таъкидлади:
"Илгари Ўзбекистондаги тадбиркорлар бизнесни ривожлантириш ҳақида эмас, балки қандай қилиб омон қолиш ҳақида ўйлашарди. 'Маски-шоу'лар тадбиркорларни шунчалик қийнаганки, 'тадбиркорлик' сўзининг ўзи хавотир ва қўрқув уйғотарди. Ҳалол меҳнат билан оёққа турган тадбиркор жиноятчидек доимий қўрқувда яшади. Бугун эса ёш тадбиркорлар гўё жаннатда яшаётгандек эркин ва қўрқмасдан ишламоқда.", — деди Жаҳонгир Ортиқхўжаев.
Очиқ мулоқотдаги асосий жиҳатлар ва топшириқлар
Йўналиш
Баёнот мазмуни ва топшириқ тафсилотлари
Ўтмишдаги муҳит
«Маски-шоу»лар, доимий қўрқув, мулкдан маҳрум бўлиш ва қамоқ хавфи
Ҳозирги шароит
Бизнес юритиш эркинлиги, давлат раҳбарининг тўғридан-тўғри ҳимояси
Келтирилган мисол
Ноҳақ қамалиб, оғир хасталик билан вафот этган мебель дўкони эгалари қисмати
Президент топшириғи
Ўзбек тадбиркорларининг босиб ўтган йўли ҳақида китоб ёзиш
Асосий мавзулар
Бизнес тарихи, чекловлар даври ва «маски-шоу» воқеалари таҳлили
Президентдан китоб ёзиш бўйича махсус топшириқ
Давлат раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаевнинг нутқидан сўнг унга ўзбек тадбиркорларининг босиб ўтган машаққатли тарихи ва тўпланган тажрибаси ҳақида махсус китоб ёзишни топширди. Китобда «маски-шоу» деб номланган қора давр воқеалари ва ҳалол бизнес дуч келган тўсиқлар очиқ ёритилиши лозимлиги таъкидланди.
Ортиқхўжаев мисол тариқасида бир пайтлар таниқли бўлган мебель дўкони эгалари — ака-укаларнинг аянчли тақдирини тилга олди: улар асоссиз ҳибсга олиниб, бири қамоқдан оғир касаллик билан чиқиб оламдан ўтган. Тадбиркор бундай фожиали тақдирлар жуда кўп бўлганини ва бу тарихни келажак авлод билиши шартлигини билдирди.
Сизнингча, ўзбек тадбиркорларининг ўтмишдаги синовлари ва «маски-шоу»лар даври ҳақида ёзиладиган китоб ёш тадбиркорлар учун қандай сабоқ ва тажриба бериши мумкин?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги иқтисодий тарихга қизиқувчи барча яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
…