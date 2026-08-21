«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди

·0·Жамият
«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди

18 август куни Президент Шавкат Мирзиёевнинг тадбиркорлар билан ўтказилган очиқ мулоқотида таниқли тадбиркор Жаҳонгир Ортиқхўжаев Ўзбекистондаги бизнес муҳитининг ўтмишдаги оғир дамлари ва бугунги ўзгаришлар ҳақида очиқ баёнот берди. «Ўзбекистон 24» телеканалига берган интервьюсида у аввалги йиллардаги босимлар, «маски-шоу»лар ҳамда тадбиркорлар чеккан азиятларни эсга олди.

«Бизнес эмас, омон қолиш ҳақида ўйлардик»: Ортиқхўжаевнинг иқрори

Жаҳонгир Ортиқхўжаев ўтмишда ҳалол меҳнат қилган бизнес вакиллари доимий хавотирда кун кечирганини таъкидлади:

"Илгари Ўзбекистондаги тадбиркорлар бизнесни ривожлантириш ҳақида эмас, балки қандай қилиб омон қолиш ҳақида ўйлашарди. 'Маски-шоу'лар тадбиркорларни шунчалик қийнаганки, 'тадбиркорлик' сўзининг ўзи хавотир ва қўрқув уйғотарди. Ҳалол меҳнат билан оёққа турган тадбиркор жиноятчидек доимий қўрқувда яшади. Бугун эса ёш тадбиркорлар гўё жаннатда яшаётгандек эркин ва қўрқмасдан ишламоқда.", — деди Жаҳонгир Ортиқхўжаев.

Очиқ мулоқотдаги асосий жиҳатлар ва топшириқлар

Йўналиш

Баёнот мазмуни ва топшириқ тафсилотлари

Ўтмишдаги муҳит

«Маски-шоу»лар, доимий қўрқув, мулкдан маҳрум бўлиш ва қамоқ хавфи

Ҳозирги шароит

Бизнес юритиш эркинлиги, давлат раҳбарининг тўғридан-тўғри ҳимояси

Келтирилган мисол

Ноҳақ қамалиб, оғир хасталик билан вафот этган мебель дўкони эгалари қисмати

Президент топшириғи

Ўзбек тадбиркорларининг босиб ўтган йўли ҳақида китоб ёзиш

Асосий мавзулар

Бизнес тарихи, чекловлар даври ва «маски-шоу» воқеалари таҳлили

Президентдан китоб ёзиш бўйича махсус топшириқ

Давлат раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаевнинг нутқидан сўнг унга ўзбек тадбиркорларининг босиб ўтган машаққатли тарихи ва тўпланган тажрибаси ҳақида махсус китоб ёзишни топширди. Китобда «маски-шоу» деб номланган қора давр воқеалари ва ҳалол бизнес дуч келган тўсиқлар очиқ ёритилиши лозимлиги таъкидланди.

Ортиқхўжаев мисол тариқасида бир пайтлар таниқли бўлган мебель дўкони эгалари — ака-укаларнинг аянчли тақдирини тилга олди: улар асоссиз ҳибсга олиниб, бири қамоқдан оғир касаллик билан чиқиб оламдан ўтган. Тадбиркор бундай фожиали тақдирлар жуда кўп бўлганини ва бу тарихни келажак авлод билиши шартлигини билдирди.

Сизнингча, ўзбек тадбиркорларининг ўтмишдаги синовлари ва «маски-шоу»лар даври ҳақида ёзиладиган китоб ёш тадбиркорлар учун қандай сабоқ ва тажриба бериши мумкин?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги иқтисодий тарихга қизиқувчи барча яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиХалқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиБугун, 06:28Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиОлтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиКеча, 19:48Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиКеча, 14:02Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиКеча, 10:31Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиКеча, 10:16Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиКеча, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди