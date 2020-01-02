Таниқли актёр Ёқуб Аҳмедов депутат бўлди
Таниқли актёр Ёқуб Аҳмедов халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгаши депутатлигига сайланган.
“Миллий тикланиш” демократик партиясидан депутатликка кўрсатилган Ёқуб Аҳмедов халқ ишонч билдирган.
Эслатиб ўтамиз, Ёқуб Аҳмедов футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори, Хитойнинг “Шанхай СИПГ” клуби аъзоси Одил Аҳмедовнинг акаси ҳамдир.
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