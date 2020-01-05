«Ўзавтосаноат» раисига ўринбосар тайинланди

  • 05 январь 2020, 10:00
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  • Жамият
    • «Ўзавтосаноат» раисига ўринбосар тайинланди
    Фото: Ўзбекистоннинг Украинадаги элчихонаси
    Сардор Тожиев «Ўзавтосаноат» акциядорлик жамияти раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Бу ҳақда Корпоратив маълумот ягона порталида хабар берилган.

    У компания бошқаруви раисининг ривожлантириш ва маркетинг бўйича ўринбосари бўлди.
    Сардор Тожиев олдинроқ «Ўзавтосаноат» Стратегик режалаштириш бошқармасини бошқарган.

    Эслатиб ўтамиз, компания бошқаруви раисининг ривожлантириш ва маркетинг бўйича аввалги ўринбосари Умиджон Салимов 2019 йилнинг январида Иқтисодиёт ва саноат вазири ўринбосари лавозимига ўтганидан бери (Салимов 2019 йилнинг июлида «Ўзагротехсаноатхолдинг» АЖ бошқарув раисининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланган) бу лавозим бўш қолаётганди.

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