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Шавкат Мирзиёев Дональд Трамп ва Александр Лукашенкони табриклади
Фото: Getty Images
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 4 июль куни Америка Қўшма Штатлари президенти Дональд Трампга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар бермоқда.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь Республикаси президенти Александр Лукашенкони Мустақиллик куни билан муборакбод этди.
Эслатиб ўтамиз, бугун АҚШ ўзининг асосий умуммиллий байрами - Мустақиллик кунини нишонламоқда. Бу йил Америка Британия ҳукмронлигидан озод бўлганига 244 йил тўлди. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 4 июль куни Америка Қўшма Штатлари президенти Дональд Трампга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар бермоқда.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь Республикаси президенти Александр Лукашенкони Мустақиллик куни билан муборакбод этди.
Эслатиб ўтамиз, бугун АҚШ ўзининг асосий умуммиллий байрами - Мустақиллик кунини нишонламоқда. Бу йил Америка Британия ҳукмронлигидан озод бўлганига 244 йил тўлди. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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