Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?

·279·Маданият
Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?

Хонандалар Ойбек ва НигораОмон-омон” дастуридаги суҳбат давомида оиласи ва фарзандлари ҳақида самимий фикрлар билан ўртоқлашди.

Суҳбат жараёнида бошловчилардан бири Ойбекка “Ҳозирда фарзандларингиз 5 нафарми?” дея савол билан мурожаат қилди. Хонанда эса қисқа ва аниқ жавоб берди: “Йўқ, 4 нафар”.

Шундан сўнг бошловчи ҳазил аралаш “Худо хоҳласа, 5 нафар бўлишади” дея кулиб қўйди. Яна бир бошловчи эса уларнинг тўйида бир хонанда 5 нафар фарзандли бўлишларини тилаганини эслатди.

Нигора эса қизиқиб: “Ким экан? Тоҳир Усмоновми?” дея сўради. Бошловчи эса бу тахминни рад этиб, “Умидахон” дея жавоб берди.

Суҳбат давомида Нигора яна бир қизиқарли фактни очиқлади. У бошловчиларга юзланиб: “Биринчи марта кутиб олган чақалоғимиз кимлигини биласизларми?” дея савол берди. Улар эса қизиқиб жавобни кутишди.

Нигора эса шундай деди: “Ҳозир ким ҳақида гапирдингиз? Умидахоннинг фарзандларини биринчи бўлиб кутиб олганмиз. Ўша илк чақалоқ ҳамон ёдимизда”.

Маълум қилинишича, ўша чақалоқ ҳозир анча улғайиб, ҳатто мактаб ёшига ҳам етган.

Мазкур суҳбат мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди ва ижтимоий тармоқларда илиқ муҳокамаларга сабаб бўлди.

ОйбекНигораТоҳир УсмоновУмидаҳонОмон-омон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб бердиКеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)