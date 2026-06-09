«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди

·0·Маданият
«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди

Ижтимоий тармоғларда “Шум бола” тахаллуси билан танилган машҳур фудблогер Элбек Иброҳимов “Менинг юртим” телеканали орқали эфирга узатиладиган “Омон-омон” дастурида меҳмон бўлди. Суҳбат давомида у операциясиз қандай қилиб катта миқдордаги вазндан қутулгани ва овқатланиш тартибида қайси жиҳатларга эътибор қаратгани ҳақида гапирди.

“Олти ойлигимда 20 килодан ошганман”

— Туғилганимда вазним 5 килодан ортиқ бўлган. Олти ойлик пайтимда эса 20 килодан ошиб кетган эканман. Шифокорлар айтишича, биз ўзимиз билмаган ҳолда бир нечта катта натижаларга эришганмиз. Дунёда “агар семизлик генетик бўлса, озиш қийин”, деган қараш бор. Наслимиздаги инсонларнинг деярли барчаси тўла бўлса-да, мен озишга муваффақ бўлдим.

Унинг таъкидлашича, тез вазн ташлаган кўпчилик одамлар қисқа вақт ичида яна вазн йиғиб олади. Аммо у ҳозир ҳам ўз натижасини сақлаб қолмоқда.

— Ҳозир вазним 100 килограмм. Албатта, яна бироз ортиқча вазним бор. Шунинг учун машғулотларни давом эттириб, 70 килогача тушишни мақсад қилганман, — деди блогер.

Элбек Иброҳимовнинг айтишича, ортиқча вазн туфайли юзага келган қийинчиликлар уни жиддий қарор қабул қилишга ундаган.

— Шунингдек, операция қилдириб, кейин эса ўз меҳнати билан озгандек кўрсатишга ҳаракат қилаётганларни кўрганим ҳам таъсир қилди. Мен соғлом усулни — спорт ва машқларни танладим. Оиламни Аллоҳга топшириб, махсус машғулотлар лагери учун Озарбайжонга кетдим, — деди у.

“Яқинларнинг қўллаб-қувватлаши жуда муҳим”

Блогернинг фикрича, парҳез пайтида инсон руҳий жиҳатдан ҳам қўллаб-қувватланиши керак.

— Кўпчилик истаган таомини ейолмагани учун асабийлашади. Аммо атрофдагиларнинг меҳри ва эътибори бу қийинчиликларни енгишга ёрдам беради. Машғулотлар давомида тўрт соат узлуксиз спорт билан шуғулланиб, 4000 килокалория сарфлардим. Истеъмол қилган овқатим эса ҳатто 900 килокалорияга ҳам етмасди. Бу тартиб олти ой давом этди. Ҳозир 36 ёшдаман, аммо организм кўрсаткичлари 29 ёшли инсонникига яқин, — деди у.

Овқатланиш тартиби қандай бўлган?

Элбек Иброҳимовнинг таъкидлашича, интизом ва тартиб ҳар қандай натижанинг асоси ҳисобланади.

— Соғлом овқатланишда барча маҳсулотларни меъёрда истеъмол қилиш мумкин. Қатъий парҳезда эса нон, шакар ва ширинликлар бутунлай чиқариб ташланади. Бу даврда товуқ гўшти, балиқ ва клетчаткага бой маҳсулотлар энг яхши танлов ҳисобланади. Мен ҳозир ҳам парҳездаман ва гўштни асосан ҳафтанинг охирги кунида истеъмол қиламан, — деди блогер.

Унинг сўзларига кўра, озиш жараёни нафақат ташқи кўринишини, балки характерини ҳам ўзгартирган.

— Машғулотлар мени ҳақиқий маънода тарбиялади. Вазним 107 килога тушган пайтларда оиламни қаттиқ соғиниб, ҳаммасини ташлаб кетиш ҳақида ҳам ўйлаганман. Машғулотлар Баку ва Москва шаҳарларида ўтказилди. Қувонарлиси, лойиҳада қатнашган 12 давлат орасида Ўзбекистон биринчи ўринни қўлга киритди, — деди Элбек Иброҳимов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиЖаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиБугун, 16:16Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаФаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаБугун, 15:31Гулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиГулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиБугун, 15:25Каниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКаниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиБугун, 14:25Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиБугун, 14:03Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Бугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди