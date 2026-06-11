Аҳад Қаюм: энг катта гонорарни қайси санъаткор тўлайди?
Таниқли шоир, продюсер ва режиссёр Аҳад Қаюм “Наво меҳмонда” дастуридаги суҳбатида ўз шеърлари учун энг кўп ва энг кам гонорар тўлаган санъаткорлар ҳақида гапириб берди.
Унинг айтишича, ёзган шеърлари учун энг юқори тўловни хонанда Ботир Қодиров амалга оширган. Шоир бу борада айнан уни энг кўп пул тўлайдиган санъаткор сифатида тилга олди.
Шунингдек, Аҳад Қаюм айрим устоз санъаткорлардан, жумладан Шерали Жўраев, Озодбек Назарбеков ва Хуршид Расуловдан шеърлари учун ҳақ талаб қилмаслигини, уларга ижодий ҳурмат сабаб бепул тақдим этишини ҳам айтиб ўтди. Бироқ қизиқ жиҳати шундаки, баъзида улар барибир ўз хоҳиши билан гонорар беришларини қўшимча қилди.
Суҳбат давомида шоир ижодий муносабатлар ва санъат оламидаги ўзаро ҳурмат ҳамда моддий жиҳатлар ҳақида самимий фикрларини билдирди.
…