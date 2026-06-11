Аҳад Қаюм: энг катта гонорарни қайси санъаткор тўлайди?

·44·Маданият
Аҳад Қаюм: энг катта гонорарни қайси санъаткор тўлайди?

Таниқли шоир, продюсер ва режиссёр Аҳад Қаюм “Наво меҳмонда” дастуридаги суҳбатида ўз шеърлари учун энг кўп ва энг кам гонорар тўлаган санъаткорлар ҳақида гапириб берди.

Унинг айтишича, ёзган шеърлари учун энг юқори тўловни хонанда Ботир Қодиров амалга оширган. Шоир бу борада айнан уни энг кўп пул тўлайдиган санъаткор сифатида тилга олди.

Шунингдек, Аҳад Қаюм айрим устоз санъаткорлардан, жумладан Шерали Жўраев, Озодбек Назарбеков ва Хуршид Расуловдан шеърлари учун ҳақ талаб қилмаслигини, уларга ижодий ҳурмат сабаб бепул тақдим этишини ҳам айтиб ўтди. Бироқ қизиқ жиҳати шундаки, баъзида улар барибир ўз хоҳиши билан гонорар беришларини қўшимча қилди.

Суҳбат давомида шоир ижодий муносабатлар ва санъат оламидаги ўзаро ҳурмат ҳамда моддий жиҳатлар ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Бугун, 09:40Муниса Ризаева ўғли учун клип суратга олмоқдами? (видео)Муниса Ризаева ўғли учун клип суратга олмоқдами? (видео)Бугун, 08:35Наманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз бердиНаманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз бердиБугун, 07:59Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)Бугун, 07:35Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)Бугун, 07:01Ричард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиРичард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиБугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди