Юлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирди
Хонанда Юлдуз Усмонова ўз Instagram саҳифасида янги видео билан бўлишди. Унда санъаткор ўз хонадонидаги оилавий муҳит, невараларининг кундалик ҳаёти ва уларнинг меҳнати ҳақида сўзлаган.
Видеода неваралари Саидазамхон ва Сулаймонхон кечки таом тайёрлагани кўрсатилган. Шунингдек, хонанда 3-невараси Навоий вилоятида меҳнат қилаётганини ҳам алоҳида таъкидлаган.
Унинг айтишича, невараси Навоийда товуқ боқиш билан шуғулланмоқда ҳамда янги товуқхона қуриш ишларини давом эттирмоқда. Бу эса оилада меҳнат ва тадбиркорликка бўлган эътибор кучли эканини кўрсатади.
Юлдуз Усмонова бувиси сифатида невараларига фақат омад тилашини ва уларни доимо меҳнатдан тўхтамасликка ундашини ҳам алоҳида қайд этган.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олиниб, самимий ва ижобий изоҳларга сабаб бўлган.
…