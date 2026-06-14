Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова ижтимоий тармоқларда ўзининг шогирдларидан бири — Дилдорахоннинг тўй маросимидан видео улашди. Унда келин салом маросими алоҳида эътибор марказида бўлди.
Маълум бўлишича, ушбу маросим актриса Вазира Юнусова билан биргаликда ўтказилган. Иккала санъаткорнинг бир саҳнада чиқиш қилгани томошабинлар учун кутилмаган, аммо жуда ёқимли лаҳзалардан бирига айланди.
Дизайнер видео остида шундай ёзиб қолдирган:
“Бугун дизайнер шогирдимиз Дилдорахонни узатяпмиз. Келин салом маросимини халқимиз ардоғидаги ижодкор Вазира Юнусова билан биргаликда ажойиб тандемда ўтказдик!”
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олиниб, фойдаланувчилар томонидан кўплаб ижобий изоҳлар ва табрикларга сабаб бўлди.
…