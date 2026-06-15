Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)

·0·Маданият
Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қувончли янгилик билан бўлишди. У жойлаган видеода хонанда тўй таклифномалари тайёр бўлганини маълум қилиб, бўлажак турмуш ўртоғи Вейсел Дулгер учун махсус тайёрланган таклифномани намойиш этди.

Таклифнома ўзига хос дизайни билан ажралиб туради — унда Туркиянинг Истанбул шаҳри тасвирланган бўлиб, тўй санаси, вақти ҳамда ўтказиладиган маскан ҳақида маълумотлар келтирилган. Маълум бўлишича, тўй 30 июль куни “Bog‘i Eram Palace”да бўлиб ўтади.

Видеода Вейсел Дулгернинг таклифномани катта қизиқиш билан кўриб, ундан мамнун бўлгани, дизайнни алоҳида эътироф этгани ҳам акс этган.

Хонанда пост остига “Тўй таклифномалари тайёр бўлди” дея изоҳ қолдирган. Мазкур видео мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, изоҳларда самимий табрик ва эзгу тилаклар билдирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Бугун, 09:43Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Бугун, 09:21“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирди“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирдиБугун, 09:18«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадр«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадрБугун, 08:39«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузларБугун, 08:21 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 08:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди