Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)

·33·Маданият
Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Тожибар Азизова “Омон-Омон” кўрсатувида хонанда Шаҳзоданинг ўғли — Салиҳнинг никоҳ тўйи ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди.

Актрисанинг айтишича, тўйда Шаҳзода ўзи ҳам келиндек кўринган ва келини билан худди дугонадек уйғун образда намоён бўлган. “Мен ўйлагандимки, Шаҳзода тўйда бошқача, дабдабали кийимда чиқса керак. Аммо аксинча, у ўзбекона, ёпиқ ва жуда нафис либосда кўринди. Шу жиҳати менга жуда ёқди — у ҳақиқий қайнона даражасида, дид билан кийинган эди”, — дея таъкидлади Тожибар Азизова.

Шунингдек, у келин ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдириб, уни тарбияли, одобли ва жуда яхши қиз сифатида таърифлади. “Ўғиллари ҳам жуда яхши йигит. Салиҳни ёшлигидан биламан — тарбияли ва самимий бола. Шаҳзода келин танлашда адашмаган”, — деди актриса.

Тожибар Азизова тўйга азиз меҳмон сифатида таклиф этилган бўлиб, маросимда “Келин салом” удумини ҳам олиб борган. Унинг айтишича, қудалар ҳам жуда маданиятли, салобатли ва зиёли инсонлар бўлиб, бу оила ҳақиқий ўзбекона қадриятларни намоён этган.

Мазкур тўй ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб мухлислар томонидан илиқ фикрлар билан кутиб олинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Бугун, 10:47Кино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилдиКино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилдиБугун, 08:34Дуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатдиДуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатдиКеча, 23:04Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Кеча, 23:03Ҳижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилиндиҲижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилиндиКеча, 22:52Аббос Файзуллаев кутилмаган сирни очди (видео)Аббос Файзуллаев кутилмаган сирни очди (видео)Кеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...