Бруно Гимараес Нюкаслдан Арсеналга ўтиши кутилмоқда
«Арсенал» клуби бразилиялик яримҳимоячи Бруно Гимараесни тахминан 75 миллион фунт стерлингга (101 миллион доллар) трансфер қилишга яқин турибди. 28 ёшли футболчини Лондон клубининг совринлар учун курашиш имконияти, молиявий жиҳатдан фойдалироқ шартнома ва Бразилияга қатнов қулайлиги қизиқтирмоқда. Гимараес «Нюкасл Юнайтед» сафида 2022-йилнинг қишки трансфер ойнасидан бери 195 та учрашув ўтказиб, 2025-йилда Лига кубогини қўлга киритган.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпионлари сафини кучайтиришга интилаётган «Арсенал» клуби бразилиялик яримҳимоячи Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Трансфер суммаси тахминан 75 миллион фунт стерлингни (101 миллион доллар) ташкил қилиши кутилмоқда ва бу келишув футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, «Нюкасл Юнайтед»нинг собиқ юлдузи Крис Уордл БетБраин билан ҳамкорликдаги суҳбатда ушбу эҳтимолий трансфер сабабларини батафсил тушунтириб берди. Уордлнинг фикрича, Лондон клубининг жозибаси, совринлар учун курашиш имконияти ва молиявий шартлар 28 ёшли футболчининг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган.
Нюкаслдаги ўзгаришлар ва кетиш қарориБруно Гимараес 2022-йилнинг қишки трансфер ойнасида «Сент- Джеймс Парк»га кўчиб ўтган эди. Тўрт ярим йил давомида у жамоа сафида 195 та учрашув ўтказиб, ҳатто сардорлик боғичини ҳам тақиб чиқди. 2025-йилда у Лига кубогини қўлга киритди ва Чемпионлар лигасида «қарғалар»нинг етакчиси сифатида тўп сурди.
Бироқ, 2026-йилда Тйнесиде клубида кескин ўзгаришлар юз бермоқда. Энтони Гордон ва Сандро Тонали йирик суммалар эвазига жамоани тарк этишди, бош мураббий Эдди Хау ҳам ўз лавозимини тарк этди. Жамоанинг пойдевори сиралай бошлагач, Гимараес ҳам бу оммавий чиқишнинг бир қисмига айланишга интилаётгани кўриниб турибди.
Трансфернинг асосий сабаблариКрис Уордлнинг таъкидлашича, футболчининг фикри ўзгаришига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган. Биринчидан, бу Премер-лига чемпионлиги, Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли совринларни ютиш имкониятидир.
- Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш имконияти
- Лондон шаҳрининг қулайлиги ва Бразилияга учиш осонроқлиги
- Молиявий жиҳатдан анча фойдали янги шартнома
- «Нюкасл»даги келажак борасида юзага келган ноаниқликлар
Уордл шунингдек, молиявий томонлама ҳам футболчи кўпроқ фойда кўришини, ёши 28-29 да эканлигини ҳисобга олиб, юқори даражада яна икки-уч йил ўйнаш имконияти борлигини қўшимча қилди. Бундан ташқари, Лондондан Бразилия терма жамоасига бориб-келиш Нюкаслга қараганда анча қулайроқ эканлиги ҳам муҳим жиҳатлардан биридир.
Хулоса қилиб айтганда, Гимараес «Нюкасл»да жамоанинг келажаги қаерга қараб кетаётганини кўриб, «Арсенал» каби топ-клуб таклифини рад эта олмади. Ҳозирда футболчи ўз фаолиятидаги навбатдаги катта қадамни ташлашга тайёрланмоқда.
…