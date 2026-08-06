Бруно Гимараес Нюкаслдан Арсеналга ўтиши кутилмоқда

·50·Спорт
Бруно Гимараес Нюкаслдан Арсеналга ўтиши кутилмоқда
Қисқача

«Арсенал» клуби бразилиялик яримҳимоячи Бруно Гимараесни тахминан 75 миллион фунт стерлингга (101 миллион доллар) трансфер қилишга яқин турибди. 28 ёшли футболчини Лондон клубининг совринлар учун курашиш имконияти, молиявий жиҳатдан фойдалироқ шартнома ва Бразилияга қатнов қулайлиги қизиқтирмоқда. Гимараес «Нюкасл Юнайтед» сафида 2022-йилнинг қишки трансфер ойнасидан бери 195 та учрашув ўтказиб, 2025-йилда Лига кубогини қўлга киритган.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпионлари сафини кучайтиришга интилаётган «Арсенал» клуби бразилиялик яримҳимоячи Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Трансфер суммаси тахминан 75 миллион фунт стерлингни (101 миллион доллар) ташкил қилиши кутилмоқда ва бу келишув футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, «Нюкасл Юнайтед»нинг собиқ юлдузи Крис Уордл БетБраин билан ҳамкорликдаги суҳбатда ушбу эҳтимолий трансфер сабабларини батафсил тушунтириб берди. Уордлнинг фикрича, Лондон клубининг жозибаси, совринлар учун курашиш имконияти ва молиявий шартлар 28 ёшли футболчининг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган.

Нюкаслдаги ўзгаришлар ва кетиш қарори

Бруно Гимараес 2022-йилнинг қишки трансфер ойнасида «Сент- Джеймс Парк»га кўчиб ўтган эди. Тўрт ярим йил давомида у жамоа сафида 195 та учрашув ўтказиб, ҳатто сардорлик боғичини ҳам тақиб чиқди. 2025-йилда у Лига кубогини қўлга киритди ва Чемпионлар лигасида «қарғалар»нинг етакчиси сифатида тўп сурди.

Бироқ, 2026-йилда Тйнесиде клубида кескин ўзгаришлар юз бермоқда. Энтони Гордон ва Сандро Тонали йирик суммалар эвазига жамоани тарк этишди, бош мураббий Эдди Хау ҳам ўз лавозимини тарк этди. Жамоанинг пойдевори сиралай бошлагач, Гимараес ҳам бу оммавий чиқишнинг бир қисмига айланишга интилаётгани кўриниб турибди.

Трансфернинг асосий сабаблари

Крис Уордлнинг таъкидлашича, футболчининг фикри ўзгаришига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган. Биринчидан, бу Премер-лига чемпионлиги, Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли совринларни ютиш имкониятидир.

  • Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш имконияти
  • Лондон шаҳрининг қулайлиги ва Бразилияга учиш осонроқлиги
  • Молиявий жиҳатдан анча фойдали янги шартнома
  • «Нюкасл»даги келажак борасида юзага келган ноаниқликлар

Уордл шунингдек, молиявий томонлама ҳам футболчи кўпроқ фойда кўришини, ёши 28-29 да эканлигини ҳисобга олиб, юқори даражада яна икки-уч йил ўйнаш имконияти борлигини қўшимча қилди. Бундан ташқари, Лондондан Бразилия терма жамоасига бориб-келиш Нюкаслга қараганда анча қулайроқ эканлиги ҳам муҳим жиҳатлардан биридир.

Хулоса қилиб айтганда, Гимараес «Нюкасл»да жамоанинг келажаги қаерга қараб кетаётганини кўриб, «Арсенал» каби топ-клуб таклифини рад эта олмади. Ҳозирда футболчи ўз фаолиятидаги навбатдаги катта қадамни ташлашга тайёрланмоқда.

Бруно ГимараесАрсеналНюкаслТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)