Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евро таклиф қилди
Galatasaray Милан ҳужумчиси Рафаел Леао учун 35 миллион евролик илк расмий таклифини юборди, бироқ бу таклиф рад этилди. Милан португалиялик футболчи учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Galatasaray яқин соатларда таклифини 40 миллион еврога яқинлаштириб, музокараларни давом эттириши кутилмоқда. Рафаел Леао эса аввалроқ Fenerbahçe таклифини рад этган, айни пайтда Galatasaray унинг трансфери учун асосий даъвогар бўлиб турибди.
Туркиянинг Galatasaray клуби Милан жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леао трансфери бўйича ўзининг илк расмий таклифини юборди. GOAL.com хабар беришича, Истанбул гранди португалиялик футболчи учун 35 миллион евро тўлашга тайёрлигини маълум қилган, бироқ Милан раҳбарияти бу суммани етарли эмас деб топиб, рад жавобини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар олиб борилган эди. Шундан сўнг Туркия чемпиони расмий равишда электрон почта орқали Милан клубига мурожаат қилиб, футболчини тўғридан-тўғри сотиб олиш таклифини жўнатган. Аввалроқ ижара ва сотиб олиш ҳуқуқи ҳақида ўйланган бўлса, эндиликда Galatasaray тўлақонли трансфер борасида қатъий қадам ташламоқда.
Милан талаб қилаётган сумма ва клуб позициясиИталия клуби раҳбарияти, хусусан клуб хўжайини Кардинале футболчини сотиш вариантига қарши эмас. Бироқ Россонери ўзининг 10-рақамли футболчиси учун камида 50 миллион евро олишни талаб қилмоқда. Шу сабабли Galatasaray томонидан қўйилган 35 миллион евролик таклиф дарҳол рад этилди.
Маълум бўлишича, Рафаел Леао ўтган кунларда яна бир турк клуби Fenerbahçe таклифига рад жавобини берган эди. Унга бу жамоанинг спорт лойиҳаси маъқул келмаган. Айни пайтда фақатгина Galatasaray португалиялик вингерни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди.
Келгусидаги музокаралар ва кутилаётган қадамларGalatasaray раҳбарияти футболчининг ўзидан ижобий сигнал олгани ва трансферга рози бўлганидан илҳомланиб, ички муҳокамалар ўтказмоқда. Турк клуби яқин соатлар ичида Милан музокаралар столига янги таклиф билан қайтиши кутилмоқда.
Манбаларга кўра, Galatasaray навбатдаги таклифда трансфер суммасини 40 миллион еврога яқинлаштириши мумкин. Шунга қарамай, Милан клубининг 50 миллион евролик қатъий талаби трансфернинг якуний тақдирини ҳал қилувчи асосий омил бўлиб қолмоқда.
…