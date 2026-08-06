Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евро таклиф қилди

·50·Спорт
Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евро таклиф қилди
Қисқача

Galatasaray Милан ҳужумчиси Рафаел Леао учун 35 миллион евролик илк расмий таклифини юборди, бироқ бу таклиф рад этилди. Милан португалиялик футболчи учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Galatasaray яқин соатларда таклифини 40 миллион еврога яқинлаштириб, музокараларни давом эттириши кутилмоқда. Рафаел Леао эса аввалроқ Fenerbahçe таклифини рад этган, айни пайтда Galatasaray унинг трансфери учун асосий даъвогар бўлиб турибди.

Туркиянинг Galatasaray клуби Милан жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леао трансфери бўйича ўзининг илк расмий таклифини юборди. GOAL.com хабар беришича, Истанбул гранди португалиялик футболчи учун 35 миллион евро тўлашга тайёрлигини маълум қилган, бироқ Милан раҳбарияти бу суммани етарли эмас деб топиб, рад жавобини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар олиб борилган эди. Шундан сўнг Туркия чемпиони расмий равишда электрон почта орқали Милан клубига мурожаат қилиб, футболчини тўғридан-тўғри сотиб олиш таклифини жўнатган. Аввалроқ ижара ва сотиб олиш ҳуқуқи ҳақида ўйланган бўлса, эндиликда Galatasaray тўлақонли трансфер борасида қатъий қадам ташламоқда.

Милан талаб қилаётган сумма ва клуб позицияси

Италия клуби раҳбарияти, хусусан клуб хўжайини Кардинале футболчини сотиш вариантига қарши эмас. Бироқ Россонери ўзининг 10-рақамли футболчиси учун камида 50 миллион евро олишни талаб қилмоқда. Шу сабабли Galatasaray томонидан қўйилган 35 миллион евролик таклиф дарҳол рад этилди.

Маълум бўлишича, Рафаел Леао ўтган кунларда яна бир турк клуби Fenerbahçe таклифига рад жавобини берган эди. Унга бу жамоанинг спорт лойиҳаси маъқул келмаган. Айни пайтда фақатгина Galatasaray португалиялик вингерни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди.

Келгусидаги музокаралар ва кутилаётган қадамлар

Galatasaray раҳбарияти футболчининг ўзидан ижобий сигнал олгани ва трансферга рози бўлганидан илҳомланиб, ички муҳокамалар ўтказмоқда. Турк клуби яқин соатлар ичида Милан музокаралар столига янги таклиф билан қайтиши кутилмоқда.

Манбаларга кўра, Galatasaray навбатдаги таклифда трансфер суммасини 40 миллион еврога яқинлаштириши мумкин. Шунга қарамай, Милан клубининг 50 миллион евролик қатъий талаби трансфернинг якуний тақдирини ҳал қилувчи асосий омил бўлиб қолмоқда.

Рафаел ЛеаоGalatasarayМиланТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)