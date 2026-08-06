Космосда фарзанд кутиш: фан биологик тўсиқларни қандай енгиб ўтмоқчи

·42·Техно
Космосда фарзанд кутиш: фан биологик тўсиқларни қандай енгиб ўтмоқчи
Қисқача

Ҳозиргача космосда бирорта ҳам ҳомиладорлик қайд этилмаган, шу сабабли биологик хулосалар денгиз чўчқачалари, каламушлар ва сичқонлар устидаги тажрибаларга асосланади. Микрооғирликда сунъий уруғлантириш сичқонларда 84 фоизни ташкил этган бўлса-да, бластоциста шаклланиши, имплантация ва тирик туғилиш жараёнларида жиддий носозликлар кузатилган.

Инсоният космонавтика тарихидаги сўнгги 60 йил давомида орбитада фарзанд дунёга келиши мумкин бўлган биологик чегараларни ўрганиб келмоқда. Эчоэс оф те Cosmos институти олимлари томонидан эълон қилинган сўнгги кенг қамровли таҳлилий шарҳ Ер атмосферасидан ташқарида рекрутация ва насл қолдириш жараёни қанчалик мураккаб эканини кўрсатиб берди. Ҳозирги кунга қадар космосда бирорта ҳам ҳомиладорлик қайд этилмагани сабабли, барча илмий хулосалар денгиз чўчқачалари, каламушлар ва сичқонлар устида олиб борилган тажрибаларга асосланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, микрооғирлик шароитида сунъий уруғлантириш техник равишда амалга ошиши мумкин — сичқонларда бу кўрсаткич Ер шароитидагига яқин бўлиб, 84 фоизни ташкил этган. Бироқ шундан сўнг тизимли носозликлар бошланади. Бластоцистанинг шаклланиши секинлашиб, муваффақиятли имплантация улуши кескин пасаяди, тирик туғилган насллар эса Еридагига нисбатан бир неча баравар кам. 2016 йилдаги СЖ-10 сунъий йўлдошида ўтказилган тажрибаларда сичқон эмбрионлари ривожланган бўлса-да, уларда ДНКнинг массив шикастланишлари ва глобал гипометилланиш кузатилган. Бунга асосий сабаб сифатида космик нурланиш — суткасига 0,15 миллигрей дозадаги радиация кўрсатилмоқда.

Радиация ва микрооғирликнинг таъсири

ixbt.com маълумотига кўра, космик нурланиш ота-она ҳужайраларига жиддий зарар етказади. Юқори энергияли оғир ионлар — ҲЗE-заррачалари сперматозоидлар ДНКси фрагментациясига ва оксидловчи стрессга сабаб бўлади. Урғочи ҳайвонларда эса овариал захира тезда тугаб, митохондриял дисфункция туфайли ооцитларнинг етилиши бузилади. Гравитация вектори бўлмагани сабабли бўлиниш дуки ўз ориентациясини йўқотади ва анеуплоид — хромосомалари нотўғри тўпламга эга бўлган тухум ҳужайралар сони ортади.

Ҳатто уруғлантириш муваффақиятли кеққан тақдирда ҳам, микрооғирлик ҳомиладорлик механикасини издан чиқаради. Онанинг юрак-қон томир тизими вазнсизликда плазма ҳажми ва томирлар тонусини йўқотади. Ҳолбуки, нормал ҳомиладорлик йўлдошни озиқлантириш учун қон оқимининг кескин кенгайишини талаб қилади. Шунинг учун табиий ҳомиладорлик энг бошоёқ босқичлариданоқ қабул қилиб бўлмас даражада юқори хавф билан боғлиқ.

Муаммонинг технологик ечимлари

Ушбу қийин вазиятдан чиқиш учун тадқиқотчилар учта асосий технологик сценарийни кўриб чиқишмоқда. Биринчи сценарийлар муҳитни модификация қилишга қаратилган бўлиб, уларга 1 г гравитацияни тиклайдиган айланувчи орбитал станциялар киради. Иккинчи йўналиш — СРАЭТ (Сйнтетик Репродуктиве Адаптиве Энҳанцемент Течнологй) деб номланган кибернетик тиббиёт ва ёпиқ тизимлар концепциясидир. Учинчи йўналиш эса соматик ва наслчилик ген муҳандислиги орқали инсон биологиясини тўғридан-тўғри ўзгартиришни назарда тутади.

СРАЭТ концепцияси энг ишлаб чиқилган тизим сифатида эътиборни тортади. Бу оддийгина сунъий бачадон эмас, балки радиация сенсорлари, ўзгарувчан зичликдаги материаллар — гидрогенлаштирилган бор нитриди нанотрубкалари ва сув экранлари билан жиҳозланган герметик инкубатордир. Тизим ичидаги микрофлюид чипларда тухум йўли ва бачадон биокимёсини такрорловчи биомиметик йўлак бўлиб, сунъий амниотик суюқлик муҳити яратилади.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, катталар вазнсизликда тезда деградацияга учрайди — суяклар зичлигини йўқотади, юрак атрофияланади. Бироқ эмбрион ва ҳомила юқори мослашувчанлик хусусиятига эга. СРАЭТ тизими мазкур пластисиядан фойдаланиб, ривожланаётган организмни бошқариладиган стрессорлар орқали мослаштиришни мақсад қилган. Шунга қарамай, мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу элементларнинг ҳеч бири ҳозирча клиник қўллашга тайёр эмас, КРИСPR таҳрири эса тақиқланган. Бу инфратузилма Марсда соғлом бола туғилишини илмий фантастика эмас, балки реал мақсадга айлантириш йўлидаги илк концептуал қадамдир.

КосмосТехнологияФанМедицинаТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди