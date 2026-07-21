Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Нилуфар Ҳамидованинг ижтимоий тармоқларда тарқалган янги видеоси мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Видеода санъаткорнинг бўйин қисмидаги арабча ёзув кўпчилик эътиборини тортиб, унинг маъноси юзасидан турли тахминлар пайдо бўлди. Шундан сўнг актриса ўзининг Instagram саҳифаси орқали махсус видеомурожаат эълон қилиб, ушбу ёзувнинг асл мазмунига ойдинлик киритди.
Унинг айтишича, бўйин қисмидаги нафис арабча ёзув "Сабр қилган одам ғалаба қозонади" деган чуқур маънони англатади.
Нилуфар Ҳамидованинг таъкидлашича, бу ёзув шунчаки безак эмас, балки унинг ҳаётий қарашлари ва сабр-тоқатнинг инсон ҳаётидаги ўрнини ифодаловчи рамзий танлов ҳисобланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…