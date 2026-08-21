Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)

·0·Маданият
Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)
Қисқача

Муниса Ризаева тезюрар поезд вагони ичида «Бевафо» қўшиғини мусиқачилар жўрлигида жонли ижро этди. Хонанда гитара ҳамроҳлигида куйлаб, рақсга тушди ва йўловчилар билан самимий мулоқот қилди. Йўловчилар унинг чиқишини қарсаклар билан қарши олиб, қўшиққа жўр бўлдилар ва жараённи телефонларига ёзиб олдилар. Воқеа акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи Муниса Ризаева поездда кетаётган йўловчиларга кутилмаган мусиқий туҳфа тақдим этди. Хонанда тезюрар поезд вагони ичида ўзининг машҳур «Бевафо» номли хит таронасини мусиқачилар жўрлигида жонли ва самимий тарзда куйлаб, йўловчиларга ҳақиқий байрамона кайфият улашди.

Вагондаги жонли ижро ва йўловчиларнинг қувончи

Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳаларда Муниса Ризаеванинг гитара ҳамроҳлигида вагон ўртасида туриб, қўшиқни катта ҳиссиёт билан ижро этаётганини кўриш мумкин. Хонанданинг очиқ чеҳраси, рақс ҳаракатлари ва йўловчилар билан бевосита самимий мулоқоти сафардаги барча йўловчиларнинг олқишига сазовор бўлди.

Поезддаги чиқишнинг асосий тафсилотлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ижрочи

Муниса Ризаева (жонли овоз ва рақслар билан)

Жой

Тезюрар поезд вагони («Афросиёб»)

Куйланган қўшиқ

«Бевафо» («Ман ўша Лайли...»)

Мусиқий жўрлик

Акустик гитара ва жонли жўровозлик

Муҳит

Йўловчиларнинг қарсаклари, жўр бўлиб куйлаш ва видеога олиш жараёни

Ҳис-туйғуларга бой «Бевафо» таронаси матнидан

«Билмагандим севги бунчалар ёвуз,

Шафқатсиз экан, кўзларим маъюс...

Бевафо, тақдирим эмассан сан балки,

Топаман Мажнунини Лайли,

Бедаводур дардим балки,

Ман ўша Лайли...»

Мухлисларнинг олқиши

Вагондаги йўловчилар кутилмаган бундай чиқишни қувонч билан қарши олиб, хонандага жўр бўлдилар ва ушбу эсда қоларли лаҳзаларни телефонларига муҳрладилар. Бу каби самимий ва халқ ичидаги чиқишлар хонанданинг мухлислари томонидан доим илиқ қарши олинади.

Сизнингча, санъаткорларнинг жамоат жойларида мухлислари учун кутилмаган жонли ижролар (флешмоблар) ташкил этиши ўзаро самимийликни қанчалик оширади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу ёрқин кайфиятли видеохабарни барча яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Кеча, 13:33Liil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиLiil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиКеча, 12:47Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Кеча, 10:24 Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео) Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)19.08, 23:22Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)19.08, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)19.08, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!