Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)
Муниса Ризаева тезюрар поезд вагони ичида «Бевафо» қўшиғини мусиқачилар жўрлигида жонли ижро этди. Хонанда гитара ҳамроҳлигида куйлаб, рақсга тушди ва йўловчилар билан самимий мулоқот қилди. Йўловчилар унинг чиқишини қарсаклар билан қарши олиб, қўшиққа жўр бўлдилар ва жараённи телефонларига ёзиб олдилар. Воқеа акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи Муниса Ризаева поездда кетаётган йўловчиларга кутилмаган мусиқий туҳфа тақдим этди. Хонанда тезюрар поезд вагони ичида ўзининг машҳур «Бевафо» номли хит таронасини мусиқачилар жўрлигида жонли ва самимий тарзда куйлаб, йўловчиларга ҳақиқий байрамона кайфият улашди.
Вагондаги жонли ижро ва йўловчиларнинг қувончи
Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳаларда Муниса Ризаеванинг гитара ҳамроҳлигида вагон ўртасида туриб, қўшиқни катта ҳиссиёт билан ижро этаётганини кўриш мумкин. Хонанданинг очиқ чеҳраси, рақс ҳаракатлари ва йўловчилар билан бевосита самимий мулоқоти сафардаги барча йўловчиларнинг олқишига сазовор бўлди.
Поезддаги чиқишнинг асосий тафсилотлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ижрочи
Муниса Ризаева (жонли овоз ва рақслар билан)
Жой
Тезюрар поезд вагони («Афросиёб»)
Куйланган қўшиқ
«Бевафо» («Ман ўша Лайли...»)
Мусиқий жўрлик
Акустик гитара ва жонли жўровозлик
Муҳит
Йўловчиларнинг қарсаклари, жўр бўлиб куйлаш ва видеога олиш жараёни
Ҳис-туйғуларга бой «Бевафо» таронаси матнидан
«Билмагандим севги бунчалар ёвуз,
Шафқатсиз экан, кўзларим маъюс...
Бевафо, тақдирим эмассан сан балки,
Топаман Мажнунини Лайли,
Бедаводур дардим балки,
Ман ўша Лайли...»
Мухлисларнинг олқиши
Вагондаги йўловчилар кутилмаган бундай чиқишни қувонч билан қарши олиб, хонандага жўр бўлдилар ва ушбу эсда қоларли лаҳзаларни телефонларига муҳрладилар. Бу каби самимий ва халқ ичидаги чиқишлар хонанданинг мухлислари томонидан доим илиқ қарши олинади.
Сизнингча, санъаткорларнинг жамоат жойларида мухлислари учун кутилмаган жонли ижролар (флешмоблар) ташкил этиши ўзаро самимийликни қанчалик оширади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу ёрқин кайфиятли видеохабарни барча яқинларингизга улашинг!
…