«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)
Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга тарихий расмий ташрифи доирасида бўлиб ўтган тадбирлар нафақат муҳим сиёсий келишувлар, балки ёрқин маданий лаҳзалар билан ҳам ёдда қолди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев номидан олий мартабали меҳмон шарафига ташкил этилган расмий кечки овқат дастурида ўзбек санъаткорлари ижро этган ҳиндча куй-қўшиқлар кечанинг ҳақиқий кўркига айланди.
Айниқса, миллий чолғулар жўрлигида ижро этилган машҳур «Leri Lala» қўшиғи ва анъанавий ҳинд рақси Нарендра Модида катта таассурот қолдирди ва у мазкур видео лавҳани ижтимоий тармоқлардаги миллионлаб кузатувчилари билан улашди.
«Жуда креатив, ажойиб боғлиқлик!»: Модининг самимий иқрори
Ҳиндистон ҳукумати раҳбари ўз саҳифасида видеолавҳа остида юксак эътироф билдирди:
Бош вазир муносабати: «Жуда креатив... Ажойиб маданий боғлиқлик», — дея таъриф берди Нарендра Моди ўзбек санъаткорларининг юқори маҳорати ва санъатига;
Ранг-баранг дастур ва рақслар: Тасвирларда ўзбек миллий либослари ва анъанавий ҳинд рақс кийимларидаги ёш ижрочиларнинг маҳорат билан миллий ёғоч таёқчалар (дандия) ёрдамида «Leri Lala» садолари остида рақс тушаётгани, миллий чолғучиларнинг жонли ижроси акс этган;
Олий даражадаги эҳтиром: Мазкур маданий дастурни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди давра столи атрофида катта қизиқиш ва илиқ кайфият билан томоша қилишди.
Маданий алоқалар икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва стратегик шерикликни мустаҳкамлашда энг муҳим ва кўнгилларга яқин кўприк эканини яна бир бор исботлади.
…