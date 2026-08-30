«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)

·26·Маданият
«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга тарихий расмий ташрифи доирасида бўлиб ўтган тадбирлар нафақат муҳим сиёсий келишувлар, балки ёрқин маданий лаҳзалар билан ҳам ёдда қолди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев номидан олий мартабали меҳмон шарафига ташкил этилган расмий кечки овқат дастурида ўзбек санъаткорлари ижро этган ҳиндча куй-қўшиқлар кечанинг ҳақиқий кўркига айланди.

Айниқса, миллий чолғулар жўрлигида ижро этилган машҳур «Leri Lala» қўшиғи ва анъанавий ҳинд рақси Нарендра Модида катта таассурот қолдирди ва у мазкур видео лавҳани ижтимоий тармоқлардаги миллионлаб кузатувчилари билан улашди.

«Жуда креатив, ажойиб боғлиқлик!»: Модининг самимий иқрори

Ҳиндистон ҳукумати раҳбари ўз саҳифасида видеолавҳа остида юксак эътироф билдирди:

  • Бош вазир муносабати: «Жуда креатив... Ажойиб маданий боғлиқлик», — дея таъриф берди Нарендра Моди ўзбек санъаткорларининг юқори маҳорати ва санъатига;

  • Ранг-баранг дастур ва рақслар: Тасвирларда ўзбек миллий либослари ва анъанавий ҳинд рақс кийимларидаги ёш ижрочиларнинг маҳорат билан миллий ёғоч таёқчалар (дандия) ёрдамида «Leri Lala» садолари остида рақс тушаётгани, миллий чолғучиларнинг жонли ижроси акс этган;

  • Олий даражадаги эҳтиром: Мазкур маданий дастурни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди давра столи атрофида катта қизиқиш ва илиқ кайфият билан томоша қилишди.

Маданий алоқалар икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва стратегик шерикликни мустаҳкамлашда энг муҳим ва кўнгилларга яқин кўприк эканини яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Бугун, 12:27Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиБугун, 03:09Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Бугун, 01:55Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиПротез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:53Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиБой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиКеча, 20:46Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Кеча, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди