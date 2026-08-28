Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушди

·16·Техно
Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушди

Яндекснинг «Игромир» булутли ўйинлар хизмати ўз қамровини кенгайтириб, «Кинопоиск» иловаси орқали 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда фойдаланиш учун очиқ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда фойдаланувчилар махсус консолларсиз, тўғридан-тўғри телевизор экранида энг машҳур компьютер ўйинларини ишга тушириш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ушбу имконият Тувио, Дигма, ДEХП ва ББК каби элликдан ортиқ машҳур брендларга тегишли бўлган қурилмаларни қамраб олган. Асосий шарт шундан иборатки, телевизор ЯОС операцион тизимида ишлаши ва илованинг тегишли версиясини қўллаб-қувватлаши лозим.

Қулай фойдаланиш ва жиҳозлар

Ўйин жараёнини бошлаш учун фойдаланувчидан фақатгина телевизорга мос келувчи геймпадни улаш ва шахсий Стеам аккаунтини бириктириш талаб этилади. Хизмат Xbox ҳамда PlayStation контроллерлари, шунингдек, шахсий компьютер ва Android қурилмаларига мўлжалланган аксарият бошқарув мосламалари билан мукаммал ишлайди.

Агар фойдаланувчида мос келувчи геймпад бўлмаса, уни «Яндекс Маркет» ёки «Яндекс Лавка» орқали осонгина буюртма қилиш мумкин. Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларида айрим моделлар ҳатто 60 дақиқа ичида етказиб берилиши таъминланади.

Кенг каталог ва тўлов шартлари

«Игромир» хизматининг ўйинлар каталоги Стеам, Эпик Гамес ҳамда «Леста* İгр» кутубхоналарига қарашли 250 дан ортиқ лойиҳаларни ўз ичига олади. Улар орасида Ассассинъс Креэд Блакк Флаг, Готик 1 Ремаке, 007 Фирст Light, Кримсон Десерт ва Марвел Ривалс каби машҳур номларни учратиш мумкин.

Хизматдан фойдаланиш учун «Яндекс Плюс» обунасига эга бўлиш мажбурий эмас, чунки тизим соатбай тўлов асосида ишлайди. Шу билан бирга, обуначилар ўзларида тўпланган балларни бонус дақиқаларига алмаштиришлари мумкин бўлади.

Технологик келажак ва режа

Булутли технология ўйиннинг ўзини масофавий серверда ишга туширади, тайёр тасвирни эса телевизор экранига узатади, геймпад орқали берилган буйруқлар эса ортга қайтарилади. Ушбу ёндашув қурилманинг техник имкониятларидан қатъи назар, оғир графикали ўйинлардан баҳраманд бўлиш имконини беради.

Мутахассисларнинг маълумот беришича, 2026-йилнинг охирига бориб «Игромир» хизматини Android ТВ базасида ишлайдиган телевизорлардаги «Кинопоиск» иловасига ҳам қўшиш режалаштирилмоқда. Бу эса хизмат аудиториясини янада кенгайтириши кутилмоқда.

ЯндексИгромирБулутли ўйинларКинопоискТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 13:57Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда