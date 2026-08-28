Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушди
Яндекснинг «Игромир» булутли ўйинлар хизмати ўз қамровини кенгайтириб, «Кинопоиск» иловаси орқали 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда фойдаланиш учун очиқ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда фойдаланувчилар махсус консолларсиз, тўғридан-тўғри телевизор экранида энг машҳур компьютер ўйинларини ишга тушириш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ушбу имконият Тувио, Дигма, ДEХП ва ББК каби элликдан ортиқ машҳур брендларга тегишли бўлган қурилмаларни қамраб олган. Асосий шарт шундан иборатки, телевизор ЯОС операцион тизимида ишлаши ва илованинг тегишли версиясини қўллаб-қувватлаши лозим.
Қулай фойдаланиш ва жиҳозларЎйин жараёнини бошлаш учун фойдаланувчидан фақатгина телевизорга мос келувчи геймпадни улаш ва шахсий Стеам аккаунтини бириктириш талаб этилади. Хизмат Xbox ҳамда PlayStation контроллерлари, шунингдек, шахсий компьютер ва Android қурилмаларига мўлжалланган аксарият бошқарув мосламалари билан мукаммал ишлайди.
Агар фойдаланувчида мос келувчи геймпад бўлмаса, уни «Яндекс Маркет» ёки «Яндекс Лавка» орқали осонгина буюртма қилиш мумкин. Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларида айрим моделлар ҳатто 60 дақиқа ичида етказиб берилиши таъминланади.
Кенг каталог ва тўлов шартлари«Игромир» хизматининг ўйинлар каталоги Стеам, Эпик Гамес ҳамда «Леста* İгр» кутубхоналарига қарашли 250 дан ортиқ лойиҳаларни ўз ичига олади. Улар орасида Ассассинъс Креэд Блакк Флаг, Готик 1 Ремаке, 007 Фирст Light, Кримсон Десерт ва Марвел Ривалс каби машҳур номларни учратиш мумкин.
Хизматдан фойдаланиш учун «Яндекс Плюс» обунасига эга бўлиш мажбурий эмас, чунки тизим соатбай тўлов асосида ишлайди. Шу билан бирга, обуначилар ўзларида тўпланган балларни бонус дақиқаларига алмаштиришлари мумкин бўлади.
Технологик келажак ва режаБулутли технология ўйиннинг ўзини масофавий серверда ишга туширади, тайёр тасвирни эса телевизор экранига узатади, геймпад орқали берилган буйруқлар эса ортга қайтарилади. Ушбу ёндашув қурилманинг техник имкониятларидан қатъи назар, оғир графикали ўйинлардан баҳраманд бўлиш имконини беради.
Мутахассисларнинг маълумот беришича, 2026-йилнинг охирига бориб «Игромир» хизматини Android ТВ базасида ишлайдиган телевизорлардаги «Кинопоиск» иловасига ҳам қўшиш режалаштирилмоқда. Бу эса хизмат аудиториясини янада кенгайтириши кутилмоқда.
…