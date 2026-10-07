Хонзода Камбарова учрашувга чиқишдан олдин йигитларга карта рақамини юборишини айтди
Актриса ва блогер Хонзода Камбарова RTV телеканалининг “Борича гаплашамиз” кўрсатувидаги суҳбатда йигитлар билан учрашувга чиқишдан олдин уларга карта рақамини юборишини маълум қилди.
“Картамни ташлайман-да, мана шунча суммани ташлайсан, дейман. Бу менинг ресторанга чиқиш суммам. Опамга шу нарсани айтиб берсам, ‘Сен кимсан?’ дедилар ҳайратланиб.
Психолог бир соат ўтириб, суҳбатлашгани учун 100, 300, ҳатто 500 долларгача олади. Бир соат дардингизини эшитиш учун ҳақ олса, мен нега икки соат вақтимни бекорга сарфлаб, учрашувга боришим керак?” — деди Хонзода Камбарова.
Актрисанинг таъкидлашича, баъзида бу усул орқали учрашувга чиқишдан бош тортган ҳолатлари ҳам бўлади. У йигитлар қиммат ресторанга таклиф қилганида ҳам ўз шартини очиқ айтишини билдирди.
“У 100 фоиз ‘Мана шундай ресторан таклиф қиламан сизга’ ёки ‘қиммат ресторан’ дейди. Мен эса ‘Мана, картам’ дейман”, — дея қўшимча қилди у.
Изоҳлар 0
…