Кўрфаз кубогида "сенсация": яримфинал жуфтликлари маълум бўлди

·12·Спорт
Кўрфаз кубогида "сенсация": яримфинал жуфтликлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кўрфаз кубогида гуруҳ босқичи якунланиб, яримфинал жуфтликлари аниқланди.
  • "Б" гуруҳида Яман терма жамоаси Баҳрайнни 5:2 ҳисобида мағлуб этиб, сенсацияга сабаб бўлди.
  • Яримфиналда Қатар Саудия Арабистони билан, БАА эса Ўмон билан ўйнайди.

Саудия Арабистони яшил майдонларида давом этаётган нуфузли Кўрфаз кубогида гуруҳ босқичи баҳслари якунланди. «B» гуруҳининг сўнгги 3-тур учрашувлари мухлисларга ҳам кескин тактик курашни, ҳам ҳақиқий сенсацион натижани тақдим этди.

Гуруҳ пешқадамлиги масаласи ҳал бўлган баҳсда Қатар ҳамда БАА терма жамоалари муроса кўчасини танлади (1:1). Шу тариқа, ҳар икки жамоа ўз ҳисобидаги очколарни 7 тага етказиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.

Баҳрайн дарвозасига 5 та тўп: Тур сенсацияси

Куннинг энг ёрқин ва шов-шувли воқеаси Баҳрайн ҳамда Яман термалари ўртасидаги баҳсда кузатилди. Учрашув аутсайдери сифатида қаралган Яман футболчилари рақиб мудофаасини чилпарчин қилиб, рақиб дарвозасига нақ 5 та тўп киритишга муваффақ бўлди (5:2).

Ушбу ғалаба Яманга турнирни чиройли нотада якунлаб, 3 очко жамғариш имконини берган бўлса, Баҳрайн мусобақани бирорта ҳам очкосиз тарк этди.

3-тур статистикаси ва голлар муаллифлари:

  • БАА — Қатар 1:1

    Голлар: Солиҳ (45+4) — Алмоаз (33).

  • Баҳрайн — Яман 2:5

    Голлар: Ҳумуд (6), Мадан (67) — Ал Гаҳваши (18), Ал Матари (31), Ал Васмани (40, 90+5), Аббос (44).

Яримфиналда қитъа грандлари тўқнашуви

Гуруҳ босқичи якунларига кўра, турнирнинг финал остонасидаги жуфтликлари қуйидагича кўриниш олди:

  • Қатар — Саудия Арабистони: Гуруҳда етакчиликни бўлишиб олган Қатарни яримфиналда энг жиддий синов кутмоқда. Улар «A» гуруҳида 100 фоизлик натижа кўрсатиб, мутлақ пешқадам бўлган мусобақа мезбонлари — Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади.

  • БАА — Ўмон: Плей-офф йўлланмасини нақд қилган БАА термаси эса «A» гуруҳида иккинчи ўринни банд этган тартибли ва мураккаб рақиб — Ўмон жамоаси билан тўқнаш келади.

Ҳал қилувчи босқич баҳслари Кўрфаз минтақасининг бош соврини учун муросасиз ва шиддатли кураш тақдим этиши кутилмоқда.

Кўрфаз кубогиҚатарБаҳрайнЯман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этдиКўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди25 сентябр 11:22Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!28 сентябр 06:23Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!27 сентябр 07:52Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди24 сентябр 06:35Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилди18 июл 12:26Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар берди6 июн 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди