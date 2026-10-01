Доғистонда сайёҳ аёл сакрашдан бош тортганига қарамай баландликдан тушириб юборилди (видео)

·0·Дунё
Доғистонда сайёҳ аёл сакрашдан бош тортганига қарамай баландликдан тушириб юборилди (видео)

Доғистондаги Сулак дарасида экстремал аттракцион вақтида сайёҳ аёл билан боғлиқ можаро юз берди. 41 ёшли Москва фуқароси тарзан орқали сакрашдан сўнгги лаҳзада қўрқиб, ундан воз кечганига қарамай, инструкторлар уни платформа четига олиб боргани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бу ҳақда MK хабар берди.

Видеода аёл қўрқиб, қаршилик кўрсатаётгани ва сакрашни истамаслигини билдираётгани кўринади. У инструкторлардан уни ташлаб юбормасликни сўрайди. Аёл қаршилик кўрсатиб, ёнидаги эркакдан, турмуш ўртоғидан ёрдам сўрайди. Шунга қарамай, эркаклар уни платформа четига олиб боради. Айрим кадрларда инструкторлардан бири аёлнинг оёғига тепиб, уни четга ўтишга мажбурлагани кўринади. Шундан сўнг платформа механизми ишга тушиб, аёл пастга тушиб кетган.

Энг эътиборлиси, мазкур видео аттракцион ташкилотчилари томонидан реклама мақсадида ижтимоий тармоқларга жойлаштирилгани хабар қилинган. Бироқ кадрлар фойдаланувчилар орасида кескин норозилик ва танқидларга сабаб бўлган. Кўпчилик сайёҳнинг розилигисиз уни сакрашга мажбурлаш мумкин эмаслигини таъкидлаган.

Видеодаги воқеа юзасидан ҳозирча қўшимча расмий тафсилотлар ва ҳуқуқий баҳо берилгани ҳақида маълумот йўқ.

СулакМКЭкстремал аттракционТуризм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)28 август 00:19Хитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулдиХитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулди23 сентябр 16:02Доғистонда сайёҳ ҳаракати кескин танқидларга сабаб бўлдиДоғистонда сайёҳ ҳаракати кескин танқидларга сабаб бўлди20 май 08:56Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учради8 сентябр 01:28Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди15 сентябр 14:58Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлди16 июл 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота