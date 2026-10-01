Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоаси йиғинини муддатидан аввал тарк этди.
- Marca нашрининг хабар беришича, 41 ёшли футболчи ўзининг шахсий самолёти орқали Саудия Арабистонига учиб кетишни режалаштирган.
- Бош мураббий Жорже Жезуш Роналду Данияга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинлигини маълум қилди, бу эса жамоа ичидаги вазиятга оид шубҳаларни кучайтирмоқда.
Португалия миллий жамоаси атрофида кутилмаган кескинлик юзага келди. Жамоа сардори ва етакчиси Криштиану Роналду Миллатлар лигаси 3-тури доирасида Данияга қарши муҳим баҳс арафасида терма лагерини муддатидан аввал тарк этди.
Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, 41 ёшли юлдуз ҳужумчи яқин соатлар ичида Мадридда турган шахсий самолётида ўз клуби қароргоҳи — Саудия Арабистонига жўнаб кетишни режалаштирган.
Машғулотдаги сирли танаффус ва мураббий баёноти
Мазкур воқеа миллий жамоа атрофидаги шундоқ ҳам нотинч кайфиятни янада қиздирди. Аввалроқ Роналдунинг машғулот жараёнини эрта якунлаб, майдонни тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Гарчи бош мураббий Жорже Жезуш матбуот анжуманида жамоа ичида ҳеч қандай келишмовчилик йўқлигини ва муҳит соғлом эканини таъкидлаган бўлса-да, унинг навбатдаги гаплари шубҳаларни бартараф эта олмади. Жезуш сардорнинг Дания билан бўладиган учрашувда майдонга тушмаслиги эҳтимоли юқорилигини очиқ маълум қилган. Футболчининг машғулотдан кетганидан кўп ўтмай Саудияга йўл олиши эса инқироз борлигига ишора қилмоқда.
Миллатлар лигасидаги ҳолат: Роналдуга эҳтиёж пасайдими?
Португалиянинг ушбу мусобақадаги старти Роналду учун анча суст кечмоқда:
Уэлсга қарши (1:0): Криштиану асосий таркибда майдонга тушиб, 67 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ гол ёки ассист қайд эта олмади;
Норвегияга қарши (2:1): Мураббийлар штаби фахрий ҳужумчини захирада қолдирди ва у умуман майдонга тушмади.
Ушбу натижалар фонида Жорже Жезуш жамоани Роналдусиз шакллантиришга урғу бераётгани ва бу сардорнинг норозилигига сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда.
Дания синови ва ноаниқ келажак
Португалия 1 октябр куни Копенҳагендаги «Паркен» стадионида Дания синовидан ўтади. Турнир жадвалидаги муҳим очколар учун кураш кетаётган бир паллада Роналдунинг сафдан чиқиши ва жамоани ташлаб кетиши Португалия футбол федерацияси ва мухлислар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши аниқ.
Ҳозирча Роналдунинг ўзи ва унинг вакиллари вазият бўйича расмий изоҳ берганича йўқ. Бироқ бу қарор унинг халқаро майдондаги келажаги борасида жиддий саволларни кун тартибига чиқармоқда.
Изоҳлар 0
…