Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетди

·8·Спорт
Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоаси йиғинини муддатидан аввал тарк этди.
  • Marca нашрининг хабар беришича, 41 ёшли футболчи ўзининг шахсий самолёти орқали Саудия Арабистонига учиб кетишни режалаштирган.
  • Бош мураббий Жорже Жезуш Роналду Данияга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинлигини маълум қилди, бу эса жамоа ичидаги вазиятга оид шубҳаларни кучайтирмоқда.

Португалия миллий жамоаси атрофида кутилмаган кескинлик юзага келди. Жамоа сардори ва етакчиси Криштиану Роналду Миллатлар лигаси 3-тури доирасида Данияга қарши муҳим баҳс арафасида терма лагерини муддатидан аввал тарк этди.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, 41 ёшли юлдуз ҳужумчи яқин соатлар ичида Мадридда турган шахсий самолётида ўз клуби қароргоҳи — Саудия Арабистонига жўнаб кетишни режалаштирган.

Машғулотдаги сирли танаффус ва мураббий баёноти

Мазкур воқеа миллий жамоа атрофидаги шундоқ ҳам нотинч кайфиятни янада қиздирди. Аввалроқ Роналдунинг машғулот жараёнини эрта якунлаб, майдонни тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Гарчи бош мураббий Жорже Жезуш матбуот анжуманида жамоа ичида ҳеч қандай келишмовчилик йўқлигини ва муҳит соғлом эканини таъкидлаган бўлса-да, унинг навбатдаги гаплари шубҳаларни бартараф эта олмади. Жезуш сардорнинг Дания билан бўладиган учрашувда майдонга тушмаслиги эҳтимоли юқорилигини очиқ маълум қилган. Футболчининг машғулотдан кетганидан кўп ўтмай Саудияга йўл олиши эса инқироз борлигига ишора қилмоқда.

Миллатлар лигасидаги ҳолат: Роналдуга эҳтиёж пасайдими?

Португалиянинг ушбу мусобақадаги старти Роналду учун анча суст кечмоқда:

  • Уэлсга қарши (1:0): Криштиану асосий таркибда майдонга тушиб, 67 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ гол ёки ассист қайд эта олмади;

  • Норвегияга қарши (2:1): Мураббийлар штаби фахрий ҳужумчини захирада қолдирди ва у умуман майдонга тушмади.

Ушбу натижалар фонида Жорже Жезуш жамоани Роналдусиз шакллантиришга урғу бераётгани ва бу сардорнинг норозилигига сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда.

Дания синови ва ноаниқ келажак

Португалия 1 октябр куни Копенҳагендаги «Паркен» стадионида Дания синовидан ўтади. Турнир жадвалидаги муҳим очколар учун кураш кетаётган бир паллада Роналдунинг сафдан чиқиши ва жамоани ташлаб кетиши Португалия футбол федерацияси ва мухлислар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши аниқ.

Ҳозирча Роналдунинг ўзи ва унинг вакиллари вазият бўйича расмий изоҳ берганича йўқ. Бироқ бу қарор унинг халқаро майдондаги келажаги борасида жиддий саволларни кун тартибига чиқармоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиСаудия АрабистониДания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиКеча 17:19Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиМартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди23 сентябр 21:14Криштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлдиКриштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди25 сентябр 13:34Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?18 сентябр 02:56Роналду янги мавсумдаги илк голини урдиРоналду янги мавсумдаги илк голини урди22 август 11:04Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этди16 август 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди