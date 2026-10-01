Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Норвегияга қарши баҳсдан (2:1) сўнг авж олган шов-шувларга муносабат билдирди. Учрашувда захирада қолдирилган Криштиану Роналдунинг финал ҳуштагидан сўнг стадиондаги мухлислар билан хайрлашмай майдонни тарк этиши матбуотда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Португалиянинг нуфузли Record нашрига интервью берган тажрибали мутахассис жамоа ичида ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини таъкидлаб, сардорнинг ҳис-туйғуларига профессионал баҳо берди.
«20 йил давомида кўрсатилган садоқатни унутиб бўлмайди»
Журналистларнинг Роналдунинг хатти-ҳаракатлари кийиниш хонасидаги муҳитга ва унинг етакчилик мақомига рахна солаётгани ҳақидаги саволига Жезуш кескин ва хотиржам жавоб қайтарди:
«Бу атиги 10, 15, 20 сония давом этган хафагарчилик, холос. Бу унинг 20 йил давомида миллий жамоага бўлган садоқатини асло камайтирмайди. Сиз бир неча сония хафа бўлишингиз мумкин, орадан беш дақиқа ўтиб эса барчамиз миллий жамоамизнинг муҳим ғалабасини биргаликда нишонлаймиз».
«Менга мураббийи билан тортишмаган бирорта футболчини кўрсатинг»
Мураббий мазкур ҳолатни алоҳида ажратиб кўрсатиш ноўринлигини, жамоанинг бошқа етакчилари ҳам бу воқеани табиий қабул қилганини билдирди:
Ички муҳит: «Ўз номимдан, Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш номидан айта оламанки, бу масалага ҳеч ким катта аҳамият бермаяпти»;
Футболдаги ҳақиқат: «Бундай ҳолатлар ҳаммада учрайди. Менга ҳаётида мураббийи билан муаммоси бўлмаган, бирор марта низога бормаган ёки ўзидан, мураббийдан хафа бўлмаган бирорта ўйинчини кўрсата оласизми?»;
Келажакка нигоҳ: «Булар — спортда ва ҳаётда ҳар бир инсон дуч келадиган оддий жараён. Муҳими, воқеаларга кенгроқ нуқтайи назар билан қараб, олдинга интилишда давом этиш».
Жезушнинг ушбу хотиржам ва дипломатик жавоблари Португалия лагерида кескинликни пасайтиришга қаратилган бўлса-да, Роналдунинг жамоадаги кейинги роли қай даражада бўлиши мухлислар ва ОАВ эътиборида қолаверади.
Изоҳлар 0
…