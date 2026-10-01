Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?

·9·Спорт
Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Норвегияга қарши баҳсдан (2:1) сўнг авж олган шов-шувларга муносабат билдирди. Учрашувда захирада қолдирилган Криштиану Роналдунинг финал ҳуштагидан сўнг стадиондаги мухлислар билан хайрлашмай майдонни тарк этиши матбуотда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Португалиянинг нуфузли Record нашрига интервью берган тажрибали мутахассис жамоа ичида ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини таъкидлаб, сардорнинг ҳис-туйғуларига профессионал баҳо берди.

«20 йил давомида кўрсатилган садоқатни унутиб бўлмайди»

Журналистларнинг Роналдунинг хатти-ҳаракатлари кийиниш хонасидаги муҳитга ва унинг етакчилик мақомига рахна солаётгани ҳақидаги саволига Жезуш кескин ва хотиржам жавоб қайтарди:

«Бу атиги 10, 15, 20 сония давом этган хафагарчилик, холос. Бу унинг 20 йил давомида миллий жамоага бўлган садоқатини асло камайтирмайди. Сиз бир неча сония хафа бўлишингиз мумкин, орадан беш дақиқа ўтиб эса барчамиз миллий жамоамизнинг муҳим ғалабасини биргаликда нишонлаймиз».

«Менга мураббийи билан тортишмаган бирорта футболчини кўрсатинг»

Мураббий мазкур ҳолатни алоҳида ажратиб кўрсатиш ноўринлигини, жамоанинг бошқа етакчилари ҳам бу воқеани табиий қабул қилганини билдирди:

  • Ички муҳит: «Ўз номимдан, Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш номидан айта оламанки, бу масалага ҳеч ким катта аҳамият бермаяпти»;

  • Футболдаги ҳақиқат: «Бундай ҳолатлар ҳаммада учрайди. Менга ҳаётида мураббийи билан муаммоси бўлмаган, бирор марта низога бормаган ёки ўзидан, мураббийдан хафа бўлмаган бирорта ўйинчини кўрсата оласизми?»;

  • Келажакка нигоҳ: «Булар — спортда ва ҳаётда ҳар бир инсон дуч келадиган оддий жараён. Муҳими, воқеаларга кенгроқ нуқтайи назар билан қараб, олдинга интилишда давом этиш».

Жезушнинг ушбу хотиржам ва дипломатик жавоблари Португалия лагерида кескинликни пасайтиришга қаратилган бўлса-да, Роналдунинг жамоадаги кейинги роли қай даражада бўлиши мухлислар ва ОАВ эътиборида қолаверади.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиНорвегия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди24 сентябр 06:54«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди