Ўзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинланди
Ўзбек шахмати халқаро даражада яна бир тарихий муваффақиятни қайд этди. 2004 йилги FIDE жаҳон чемпиони, афсонавий гроссмейстер ва таниқли мураббий Рустам Қосимжонов Халқаро шахмат федерациясининг (FIDE) фахрий вице-президенти этиб тайинланди.
UzChess хабарига кўра, мазкур лавозим FIDE тузилмасига янги жорий этилган мақом ҳисобланади. Рустам Қосимжонов жаҳон миқёсида ушбу юксак эътирофга лойиқ кўрилган бор-йўғи тўрт нафар кучли мутахассис қаторидан жой олди. Унинг шахматчи ва мураббий сифатидаги беқиёс тажрибаси энди ташкилотнинг глобал ривожланиш стратегиясида муҳим роль ўйнайди.
Ҳулкар Тоҳиржонова Марказий Осиё шахмати етакчисига айланди
Ташкилотдаги яна бир муҳим тайинлов ҳам Ўзбекистон шахмат мактабининг минтақадаги мавқейини мустаҳкамлади:
3.4-зона президенти: FIDE арбитри ҳамда аёллар ўртасида FIDE устаси (WFM) Ҳулкар Тоҳиржонова ташкилотнинг Марказий Осиёни қамраб олувчи 3.4-зонаси президенти этиб сайланди.
Қамров ҳудуди: Ушбу масъулиятли зона таркибига 6 та давлат — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистон киради.
Ушбу икки йирик тайинлов ўзбек шахмати нафақат жаҳон тождорлари ва олимпиада чемпионларини тарбиялашда, балки халқаро спорт сиёсати ва бошқарувида ҳам етакчи марказлардан бирига айланиб бораётганининг яққол исботидир.
Изоҳлар 0
…