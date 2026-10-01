Ўзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинланди

·7·Спорт
Ўзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинланди

Ўзбек шахмати халқаро даражада яна бир тарихий муваффақиятни қайд этди. 2004 йилги FIDE жаҳон чемпиони, афсонавий гроссмейстер ва таниқли мураббий Рустам Қосимжонов Халқаро шахмат федерациясининг (FIDE) фахрий вице-президенти этиб тайинланди.

UzChess хабарига кўра, мазкур лавозим FIDE тузилмасига янги жорий этилган мақом ҳисобланади. Рустам Қосимжонов жаҳон миқёсида ушбу юксак эътирофга лойиқ кўрилган бор-йўғи тўрт нафар кучли мутахассис қаторидан жой олди. Унинг шахматчи ва мураббий сифатидаги беқиёс тажрибаси энди ташкилотнинг глобал ривожланиш стратегиясида муҳим роль ўйнайди.

Ҳулкар Тоҳиржонова Марказий Осиё шахмати етакчисига айланди

Ташкилотдаги яна бир муҳим тайинлов ҳам Ўзбекистон шахмат мактабининг минтақадаги мавқейини мустаҳкамлади:

  • 3.4-зона президенти: FIDE арбитри ҳамда аёллар ўртасида FIDE устаси (WFM) Ҳулкар Тоҳиржонова ташкилотнинг Марказий Осиёни қамраб олувчи 3.4-зонаси президенти этиб сайланди.

  • Қамров ҳудуди: Ушбу масъулиятли зона таркибига 6 та давлат — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистон киради.

Ушбу икки йирик тайинлов ўзбек шахмати нафақат жаҳон тождорлари ва олимпиада чемпионларини тарбиялашда, балки халқаро спорт сиёсати ва бошқарувида ҳам етакчи марказлардан бирига айланиб бораётганининг яққол исботидир.

Рустам ҚосимжоновFIDEҲулкар Тоҳиржонова3.4-зона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбариСанкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбари27 сентябр 21:28Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? 19 сентябр 11:07Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиСамарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди27 сентябр 16:16Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!16 сентябр 14:03Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди28 сентябр 15:24Катта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олдиКатта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олди22 август 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди